Neu – CompAir erweitert ölfreie DX-Kompressorreihe

Energieeinsparungen von bis zu 14 %

CompAir hat seine bewährte Baureihe ölfreier DX-Schraubenkompressoren mit der Einführung der neuen DX90-160 (RS) Serie erweitert, die im Vergleich zum Industriestandard eine um bis zu 14 % höhere Energieeffizienz und eine um bis zu 9 % höhere Liefermenge bietet.

Die Baureihe wurde mit dem Ziel entwickelt, die beste Energieeffizienz ihrer Klasse, hervorragende Zuverlässigkeit und minimierte Lebenszykluskosten in einem ölfreien Kompressor zu bieten, der nach ISO 8573-1:2010 für die Klasse Null zertifiziert ist. Dies bedeutet, dass praktisch kein Kontaminationsrisiko während des Produktionsprozesses besteht, was ihn ideal für Anwendungen macht, die ein hohes Maß an Luftreinheit erfordern.

Die neue Baureihe umfasst Modelle mit fester und variabler Drehzahl von 90 bis 160 kW sowie Druckvarianten bis 7,5, 8,5 und 10,5 bar.

Optimierte zweistufige Verdichterstufe

Ein neu konstruiertes, zweistufiges Verdichterelement sorgt für eine Leistungssteigerung von bis zu neun Prozent. Die extrem widerstandsfähige Beschichtung der Verdichterstufe und des Gehäuses sowie die Edelstahlrotoren in der zweiten Stufe tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Ein separater Lufteinlass sorgt zudem dafür, dass der Verdichterstufe kühlere Luft zugeführt wird, was die Leistung weiter steigert.

Die Oberflächen der Verdichterstufe können mit der Zeit verschleißen. Deshalb werden Rotoren und Gehäuse mit UltraCoat, einer Beschichtung mit hervorragenden Haftungseigenschaften und Temperaturbeständigkeit, geschützt.

Bei der Konstruktion der Verdichterstufe wurde die Wartbarkeit in jeder Phase berücksichtigt. Das robuste Lagerdesign macht Ausgleichskolben überflüssig und trägt dazu bei, Komplexität und Wartungskosten zu reduzieren. Interne Ölleitungen eliminieren zudem das Risiko von Leckagen und reduzieren die Anzahl der Schläuche und Rohrleitungen für eine einfachere und schnellere Wartung.

Führende Motorwirkungsgrade

Ein erstklassiger IE5 Hybrid-Reluktanzmotor (HRM) sorgt bei allen drehzahlgeregelten Modellen für einen außergewöhnlichen Wirkungsgrad bei jeder Last. Der Motor hat die Schutzart IP55 gegen das Eindringen von Staub und Wasser, ist luftgekühlt und hat einen niedrigen Anlaufstrom für eine lange Lebensdauer.

Niedrigere Lagertemperaturen, die zur Verlängerung der Lebensdauer und der Schmierintervalle beitragen, sorgen für Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb rund um die Uhr. Die drehzahlgeregelten Modelle verfügen über einen großen Regelbereich von bis zu 71 %, der eine genaue Anpassung der Drucklufterzeugung an den Bedarf ermöglicht.

Neue Steuerung Delcos i 10

Die webintegrierte Steuerung Delcos i 10 mit Touchscreen liefert Echtzeitinformationen und unterstützt den Bediener bei der Einstellung der Kompressorparameter für optimale Effizienz. Die Informationen werden auf fünf Hauptseiten angezeigt, und ein optionales Energieüberwachungssystem liefert Energiedaten wie Verbrauch, Kosten und Effizienz auf einen Blick.

Jeder Kompressor der Baureihe wird mit iConn, der digitalen Cloud-Plattform von CompAir, geliefert, die Echtzeiteinblicke bietet, um den Kompressor mit maximaler Leistung zu betreiben und das Risiko von Ausfallzeiten zu verringern.

Geringere Wartungskosten

Schwenk- und abnehmbare Türen ermöglichen einen einfachen Zugang zu allen wichtigen Komponenten und tragen dazu bei, die Routinewartung zu vereinfachen. Leicht zu reinigende Teile wie der Clean-in-Place-Wärmetauscher und der waschbare Packagevorfilter vereinfachen die Reinigung und verlängern die Lebensdauer der Verschleißteile.

Die langlebigen Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis 46° C ausgelegt, optional ist auch eine Ausführung für hohe Umgebungstemperaturen bis 55° C erhältlich.

Die fortschrittliche V-Shield-Technologie von CompAir umfasst robuste Rohrleitungen, wartungsfreie Schläuche und Elastomerdichtungen für zuverlässige, leckagefreie Verbindungen.

Zuverlässige Luftzufuhr

Auch der Luftaufbereitung wird mit einer Reihe von Filtrations- und Kondensatmanagementsystemen Priorität eingeräumt. Ein integrierter Kondensatabscheider gehört zur Standardausstattung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren, während der hocheffiziente Luftfilter für 4.000 Betriebsstunden ausgelegt ist und in Echtzeit anzeigt, wann er ausgetauscht werden muss.

Alle Modelle der neuen DX90-160 (RS) Baureihe sind serienmäßig mit iConn 4.0 ausgestattet, dem intelligenten, proaktiven Echtzeit-Überwachungsdienst von CompAir.

CompAir bietet außerdem seine bewährten Assure™-Serviceverträge für alle Modelle der Baureihe an, die eine umfassende Wartung durch werkszertifizierte Techniker unter Verwendung von Originalteilen ermöglichen. -Ende Presseinformation – Download auch Foto hier: www.pr-download.com/compair46.zip , Video hier: https://vimeo.com/1011951177/63376ed431

Auf der Grundlage seiner über 200-jährigen Konstruktionserfahrung bietet CompAir ein umfassendes Portfolio an zuverlässigen, energieeffizienten Kompressoren, Trocknern und Zubehörteilen, die sich für sämtliche Anwendungen eignen. CompAir verfügt über ein ausgedehntes und engagiertes Netzwerk an Vertriebsunternehmen und Händlern weltweit, die ihr globales Know-how mit lokaler Verfügbarkeit kombinieren und dafür sorgen, dass die moderne Kompressortechnologie von CompAir den Support erhält, den sie verdient. CompAir ist längst ein führender Anbieter von Druckluftlösungen und hat einige der energieeffizientesten und nachhaltigsten Kompressoren von heute entwickelt, mit denen Kunden ihre Umweltziele erreichen und übertreffen.

CompAir ist Teil von Ingersoll Rand Inc.

Kontakt

CompAir Drucklufttechnik Denver Gardner Deutschland GmbH

Kirsten Waldmann

Argenthaler Straße 11

55469 Simmern

+ 49 (0)6761 832 308



http://www.compair.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.