Neu ! Das magische Hypnose-Dinner in München & Augsburg

Michael Maretimo bringt das magische Hypnose-Dinner nach München und Augsburg

Kulinarik trifft Faszination: Mit dem neuen „Maretimo Hypnose-Dinner“ präsentiert Michael Maretimo, zertifizierter Hypnotiseur und NLP Coach, ein außergewöhnliches neues Eventformat, das Genuss, Unterhaltung und faszinierende Hypnose-Momente auf einzigartige Weise verbindet.

Am Donnerstag, 21. Mai 2026, startet das exklusive Erlebnis nun auch in München. Das Hypnose-Dinner richtet sich an alle, die mehr als nur ein klassisches Abendessen erleben möchten: Paare auf der Suche nach einem besonderen Date, Freundesgruppen, neugierige Genießer oder Menschen, die ein außergewöhnliches Geschenk suchen.

Im stilvollen Ambiente erwartet die Gäste zunächst ein prickelnder Sektempfang mit Musik, gefolgt von einem exklusiven 3-Gänge-Menü. Zwischen den einzelnen Gängen sorgt Hypnotiseur und Entertainer Michael Maretimo mit charmant präsentierter Hypnose und Blitzhypnose für Staunen, Lachen und unvergessliche Momente. Die Gäste erleben live, wie faszinierend das Unterbewusstsein funktioniert – humorvoll, interaktiv und immer freiwillig.

Zu den Highlights des Abends gehören verblüffende hypnotische Phänomene wie „festklebende“ Hände, scheinbar tonnenschwere Gegenstände oder spontane Lachanfälle. Dabei steht nicht nur die Unterhaltung im Mittelpunkt, sondern vor allem das gemeinsame Erlebnis in einer exklusiven, persönlichen Atmosphäre.

„Mein Ziel ist es, Menschen auf unterhaltsame Weise zu begeistern, zu überraschen und ihnen einen Abend zu schenken, über den sie noch lange sprechen“, erklärt Michael Maretimo. „Das Maretimo Hypnose-Dinner verbindet kulinarischen Genuss und die Faszination der Blitzhypnose auf ganz besondere Art. Ein Erlebnis für alle Sinne.“

Die Plätze sind streng limitiert. In Augsburg stehen nur 20 Plätze zur Verfügung, in München maximal 50 Plätze. Dadurch entsteht eine exklusive Atmosphäre, die jedes Dinner zu einem besonderen Erlebnis macht.

Die aktuellen Termine:

München: Donnerstag, 21.05.2026, 19:00 Uhr (Premiere)

Augsburg: Samstag, 18.04.2026, 18:00 Uhr (ausverkauft)

Augsburg: Samstag, 20.06.2026

Tickets sind bereits erhältlich. Aufgrund der hohen Nachfrage und der limitierten Plätze empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.

Weitere Informationen und Ticketshop (Eventim): https://www.mrtlink.de/pi4-maretimo-hypnose-dinner

Das Hypnose-Dinner kombiniert Sektempfang, exklusives 3-Gänge-Menü und interaktive Hypnose-Show in persönlicher Atmosphäre mit limitierter Gästeanzahl. Angeboten wird das Event unter anderem von den Erlebnisprofis: Jochen Schweizer und MyDays, sowie Eventim.

Maretimo Hypnose Events

Firmenkontakt

Maretimo Magic Moments by Maretimo Records GmbH

Michael Maretimo

Taunusstr. 46

86368 Gersthofen

0821 – 9 88 41



https://www.mrtlink.de/pi4-maretimo-hypnose-dinner

Pressekontakt

Maretimo Records GmbH

Dorina Rata

Taunusstr. 46

86368 Gersthofen

0821 – 9 88 41

0821 – 99 47 86



http://www.Maretimo-Records.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.