Neu: der dehner Business Podcast: „Unternehmen stärken“

Alice Dehner, Beraterin und Geschäftsführerin der dehner academy, beleuchtet in ihrem neuen Business Podcast Themen rund um Organisationale Resilienz, Unternehmenskultur und Leadership.

Alice Dehner ist Geschäftsführerin, Coach und Dozentin der dehner academy in Konstanz und Berlin. Gemeinsam mit ihrem Bruder Jasper Dehner und ihrem Vater Ulrich Dehner, der die dehner academy vor mehr als 30 Jahren gründete, begeistert, befähigt und bewegt sie Führungskräfte und Organisationen. Und das jetzt auch mit einem brandneuen Business Podcast.

Jede Woche beleuchtet Alice Dehner ein neues Thema zu organisationaler Resilienz, Unternehmenskultur und Leadership und beantwortete essenzielle Fragen dazu. Zum Beispiel: Wie hat sich die Führungskultur in den letzten drei Jahren verändert? Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf die Unternehmenskultur? Was sind die entscheidenden Skills der Führungskräfte von morgen? Welche Unternehmenswerte braucht der Mittelstand? Warum funktioniert das individuelle Stressmanagement nicht? Wie installieren Unternehmen eine Innovationskultur? Wie gelingt Mitarbeiterbindung auch „remote“? Und viele weitere. „Wichtig ist mir im Podcast nicht nur über diese Themen zu sprechen, sondern auch Impulse mitzugeben, die Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte in ihrer täglichen Praxis umsetzen können“, betont Alice Dehner.

Ein Kerngedanke des neuen Podcast ist die Organisationale Resilienz, die für Alice Dehner zu einer unerlässlichen Fähigkeit und Kompetenz der Zukunft zählt. Unternehmen wie Führungskräfte stehen heute vor der Herausforderung, sich immer schneller auf Veränderungen einzustellen. Das betrifft alle Menschen innerhalb des Unternehmens und stellt auch die Haltungen und Werte der Führungskräfte und Mitarbeitenden in den Fokus. Denn wenn die Zukunft einer Organisation gesichert werden soll, dann ist es wichtig, den Change als Selbstverständlichkeit zu integrieren. Alice Dehner führt hierzu weiter aus: „Mein Kernthema ist es, zur Weiterentwicklung von Menschen beizutragen und so Unternehmen für die Zukunft zu stärken, denn ich bin überzeugt, dass es Unternehmen nur mit resilienten Führungskräften und Mitarbeitern in einer gesunden Unternehmenskultur gelingen wird, den großen Herausforderungen unsere Zeit erfolgreich zu begegnen und den dauernden Wandel zu gestalten.“

Im neuen dehner Business Podcast „Unternehmer stärken“ gibt es frische Ideen, zeitgemäßen Input und praxiserprobte Tipps, damit Unternehmen sich sicher für die Zukunft aufstellen, souverän handeln und mit Schlüsselkompetenzen wie Resilienz den Fortbestand und den Erfolg ihrer Organisation sichern. „Ich freue mich, in diesem Business Podcast auch Ihnen Impulse zur Weiterentwicklung zu geben. Denn Erfolg in Unternehmen wird von Menschen gemacht“, so Alice Dehner abschließend.

Alles rund um den Podcast erfahren Sie unter: www.dehner.academy/podcast/

Nähere Informationen zur dehner academy erhalten Sie unter: www.dehner.academy

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenau Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

