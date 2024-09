Neu: ESZ Becker ist Hersteller von PTFE-Schrumpfschläuchen

Schrumpfschläuche aus PTFE

Die ESZ Becker GmbH, führender Anbieter von hochwertigen Baulagern und Dichtungsprofilen, gibt mit Stolz die Einführung seiner neuesten Produktreihe bekannt: PTFE Schrumpfschläuche.

Die Produktion dieser hochmodernen Schrumpfschläuche markiert einen Meilenstein in der Firmengeschichte. PTFE (Polytetrafluorethylen) ist ein äußerst widerstandsfähiges Material, das eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit und Temperaturtoleranz bietet. Diese Eigenschaften machen PTFE Schrumpfschläuche ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Sensorik und Elektronik.

Die PTFE Schrumpfschläuche von ESZ Becker bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter:

– Hervorragende Chemikalienbeständigkeit: PTFE ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Säuren und Lösungsmitteln, was eine sichere und zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.

– Breiter Temperaturbereich: PTFE Schrumpfschläuche können extremen Temperaturen standhalten, von kryogenen Bedingungen bis hin zu hohen Temperaturen, ohne ihre mechanischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

– Hohe mechanische Festigkeit: Trotz ihrer Flexibilität und Leichtigkeit bieten die PTFE Schrumpfschläuche eine bemerkenswerte mechanische Festigkeit und Verschleißfestigkeit.

– Glatte Oberfläche: Die glatte Oberfläche der Schläuche minimiert die Anhaftung von Schmutz und erleichtert die Reinigung, was sie ideal für Anwendungen in hygienisch sensiblen Umgebungen macht.

PTFE Schrumpfschläuche von ESZ Becker sind in verschiedenen Abmessungen und Wandstärken erhältlich, um den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden. Anwender können sich darauf verlassen, dass sie mit diesen Schläuchen eine zuverlässige und langfristige Lösung erhalten, die höchsten Qualitätsstandards entspricht.

Zudem werden am Standort in Kaarst bei Düsseldorf Dual-Schrumpfschläuche aus PTFE/FEP gefertigt oder beigestellte Teile wie Messfühler, Temperatursonden etc. in Lohnarbeit beschrumpft.

Weitere Informationen zu den PTFE-Schrumpfschläuchen der ESZ Becker GmbH finden Sie hier: https://esz-becker.de/schrumpfschlaeuche-aus-fluorkunststoffen oder kontaktieren Sie:

ESZ Becker GmbH, Dennis Olschowka, dennisolschowka@esz-becker.de

ESZ Becker GmbH hat sich auf die Entwicklung, Kommissionierung und den Vertrieb von Baulagern, z.B. aus Elastomerwerkstoffen, für die Bauindustrie spezialisiert und ist zudem Hersteller von Schrumpfschläuchen aus Fluorkunststoffen für industrielle Anwendungen aller Art.

Firmenkontakt

ESZ Wilfried Becker GmbH

Dennis Olschowka

Weilerhöfe a

41564 Kaarst

02131 7581 20

02131 7581 11



https://www.esz-becker.de

Pressekontakt

ESZ Wilfried Becker GmbH

Michaela Kueppers

Weilerhöfe a

41564 Kaarst

02131 7581 26



http://www.esz-becker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.