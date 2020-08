Neu: Guido Maria Kretschmer designt für About You

Neue Curvy-Kollektion von GMK

Designermode für Everyone lautet das Motto der ersten Kooperation von Guido Maria Kretschmer mit About You. Gleich zwei neue Kollektionen mit jeweils rund 55 Teilen bringt der Stardesigner mit dem Online Shop an den Start: Die “Guido Maria Kretschmer Collection” und die “Guido Maria Kretschmer Curvy Collection”.

Farbnuancen wie sanftes Braun, Creme, Blau- und Grüntöne sowie kräftiges Rot bestimmen die Looks. Die Materialien sind bewusst locker und fließend, Guido möchte die Leichtigkeit des Sommers auch im Herbst erhalten. Die Curvy Collection umfasst Kleider im Blumenprint oder auch Hahnentrittmuster, weiche Pullover und Cardigans sowie Lederjacken und leichte Mäntel. Ergänzt wird sie durch Abendmode mit Pailletten oder auch glänzenden Details.

Dass Designermode nicht nur einem exklusiven High Fashion Publikum vorbehalten ist, zeigt Guido Maria Kretschmer seit Jahren. Seine erste Große Größen Kollektion brachte er mit Heine schon 2014 an den Start. (Anm. d. Red.: Übrigens auch das Geburtsjahr von PlusPerfekt.) Auch bei seinen neuen Designs möchte er jeder Frau gerecht werden: “Wir haben bei “GMK exclusive for About You” besonders darauf geachtet, dass für jeden Typ Frau etwas Passendes dabei ist. Deshalb haben wir Stoffe, Farben und Muster ausgewählt, die jeder Figur schmeicheln und das Beste aus jeder Frau herausholen – das war mir von Anfang an sehr wichtig. In meiner Mode soll man sich schön und vor allem wohl fühlen”, so der Designer.

Bildquelle: Guido Maria Kretschmer for About You