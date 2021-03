Neu im IT-KARRIERE PODCAST: Frauen in der IT

Mit der neuen Rubrik “Frauen in der IT” erweitert der IT-KARRIERE PODCAST sein Informationsangebot für Berufseinsteiger*innen und Young Professionals in IT-Berufen. Im Mittelpunkt stehen Initiativen, die sich mit dem Thema “Frauen in der IT” beschäftigen und Interviews mit Frauen, die den Schritt in einen IT-Beruf gewagt haben. Die ersten Interviews stehen ab sofort unter https://www.it-karriere-podcast.de/frauen-in-der-it zur Verfügung.

“Wie aktuelle Statistiken unterstreichen, sind Frauen in IT-Berufen noch immer stark unterrepräsentiert”, erklärt Heike Kröner, Projektleiterin IT-KARRIERE PODCAST. “Grund genug, uns im IT-KARRIERE PODCAST diesem Thema zu widmen und Hilfestellung zu bieten. Es kann doch nicht sein, dass das Thema – wie erst jüngst wieder geschehen – einmal im Jahr zum Weltfrauentag in den Fokus der Öffentlichkeit rückt und dann wieder in der Versenkung verschwindet. Wir möchten dazu beitragen, dass 365 Tage im Jahr Weltfrauentag ist.”

Frauen in MINT-Berufen: Beispiel Baden-Württemberg

Premierengast zum Thema Frauen in MINT-Berufen, bzw. Frauen in der IT war Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Mit der Landesinitiative Frauen in MINT-Berufen legt sie den Fokus auf die Förderung von Frauen in technischen-naturwissenschaftlichen Berufen. Im Gespräch stellt sie die konkreten Maßnahmen und Kampagnen vor, die mit der Landesinitiative verbunden sind.

adesso-Initiative: She for IT

Im Mittelpunkt einer gemeinsamen Podcast-Staffel mit dem IT-Dienstleister adesso SE steht die Initiative “She for IT”. adesso versucht damit, Frauen für den IT-Beruf im allgemeinen und das eigene Unternehmen im speziellen zu begeistern. Als Botschafterin für She for IT konnte Fußballbundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewonnen werden. Die erste Episode ist bereits online ( https://www.it-karriere-podcast.de/she-for-it), weitere Episoden folgen.

Heike Kröner erklärt: “Wir freuen uns über die Unterstützung durch adesso und hoffen natürlich, dass andere IT-Arbeitgeber diesem Beispiel folgen und bereit sind, gemeinsam mit uns das Thema “Frauen in der IT” mit Inhalten zu füllen.”

Im IT-Karriere Podcast finden Berufseinsteiger und Young Professionals in der IT alles, was sie für eine erfolgreiche IT-Karriere benötigen: Podcast-Interviews mit attraktiven IT-Arbeitgebern sowie Podcast-Interviews mit Experten über Tipps zu Studium, Bewerbung und Arbeiten in der IT.

