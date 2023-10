Neu im Kundenportfolio der KLEBER GROUP: die exklusive Zafiro Hotels Collection

Die Münchner Hotellerie- und Lifestyle-Sparte der KLEBER GROUP übernimmt seit dem 1. September 2023 die Pressearbeit für die Zafiro Hotels Collection und konzentriert sich hier zunächst auf das jüngste Juwel der exklusiven Range: das 5-Sterne-Resort Zafiro Palace Andratx auf Mallorca.

Die seit drei Jahrzehnten auf Reise-, Lifestyle- und die Luxusbranche spezialisierte Kommunikations- und Marketingagentur KLEBER GROUP freut sich über die Zusammenarbeit mit den Inhabern der familiengeführten Kollektion von zwölf atemberaubenden Hotels. Das Zafiro Palace Andratx ist die neueste, innovativste und außergewöhnlich luxuriöse Version des bisherigen Angebots der Marke. Das 5-Sterne-Hotel liegt in dem pittoresken Ferienort Camp de Mar, der sich mit seiner natürlichen Schönheit beim gehobenen internationalen Publikum großer Beliebtheit erfreut.

Die neue Wohlfühl-Oase auf Mallorca mit ihren 304 exklusiven Suiten wurde 2020 von der Hoteliers-Familie Plomer verwirklicht und unterstreicht das kompromisslose Engagement der Marke Zafiro Hotels für Privatsphäre und Exklusivität, welches unter anderem in den privaten Roof Top-Minipools direkt über den Suiten oder den neuen Hydromassage Wannen zum Ausdruck kommt.

Fünf Restaurants begeistern im Zafiro Palace Andratx***** selbst anspruchsvollste Gaumen. In dieser Saison erneuerte das Resort sein komplettes gastronomisches Angebot.Mehr als 200 neue inspirierende Gerichte entführen die Gäste im Tates & Sushi oder Me Nostrum Restaurant in die verschiedensten Teile der Welt. Exquisite Cocktails und Aperitifs stammen vom renommierten Meister-Cocktailiers Rafa Martín und werden vorzugsweise an der neuen Blue Lounge Poolbar des Zafiro Palace Andratx serviert.

Der Signature-Spa des Resorts führt den luxuriösen roten Faden des Zafiro Palace Andratx konsequent fort und zählt mit seinen exklusiven Facilities und Anwendungen zu den führenden Wellness-Adressen der Insel. Auch Golf-Fans sind begeistert, denn das Resort liegt in unmittelbarer Nähe des Golf Clubs Andratx.

Mit dem Ziel, anspruchsvollen Gästen wirklich außergewöhnliche und unvergessliche Reiseerlebnisse und -erinnerungen zu bescheren, setzt Zafiro Hotels mit seinem „All Inclusive Redefined“-Konzept neue Maßstäbe und hebt Luxusferien auf Mallorca auf ein neues Niveau. Mit der Neudefinition ihres AI-Konzepts reagiert die spanische Kette auf aktuelle Trends in der Welt der Luxusreisen. Diese spezielle Vision eines All-Inclusive-Erlebnisses präsentiert Zafiro Hotels seit März 2023 exklusiv im Zafiro Palace Andratx.

Zafiro Hotels ist eine familiengeführte Kollektion von zwölf luxuriösen Hotels, elf auf Mallorca und eines auf Menorca. Die 2017 gegründete Marke Zafiro befindet sich im Besitz der Familie Plomer. Nachdem Bartomeu Plomer eine bestehende Hotelkollektion mit dem Ziel, den Gästen noch exklusivere Erlebnisse zu bieten, umbenannte und Zafiro Hotels gründete, ist nun seine Tochter Antonia Plomer Eigentümerin und CEO von Zafiro Hotels.

Die Marke hat vor kurzem ihre „Zafiro Palace“-Kollektion eingeführt, die die drei 5-Sterne-Hotels – Zafiro Palace Alcudia, Zafiro Palace Palmanova und Zafiro Palace Andratx – hervorhebt. Neben diesen Hotels gibt es neun weitere 4-Sterne-Häuser. Das Zafiro Palace Andratx ist die neueste, innovativste und außergewöhnlich luxuriöse Version des bisherigen Angebots der Marke.

In diesem Jahr ist das Zafiro Palace Andratx das erste Hotel, das sein neues Konzept All-Inclusive Redefined® einführt. Es bietet den Gästen exklusive Extras wie kostenlose Flughafentransfers, einen VIP-Concierge-Service und verschiedene Aktivitäten während des Aufenthalts. All-Inclusive Redefined® legt die Messlatte für einen exzellenten und makellosen Service höher denn je.

