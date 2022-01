Neu im Programm bei Kronenberg24.de: USB Sticks mit Logogravur auf Holzgehäuse

Neu im Programm bei Kronenberg24.de sind die USB Speicher im Holzgewand. Die Oberfläche des Buche, Nussbaum oder Kirsch- Gehäuses lässt sich großzügig mit einem Werbeslogan oder Logo gravieren. Eine Holzkappe verschließt den USB-A Anschluss und wird mittels Magnet gehalten. Je nach Bedarf kann der USB Stick an einen Schlüsselanhänger befestigt werden. Kronenberg24.de bietet neben der Veredelung von USB Flashdrives auch einen Kopierservice der Speichermedien an. Lieferbar sind die Sticks innerhalb 14 Tage in den Speichergrößen 1-64GB. Optional ist das Modell auch als USB 3.0 Variante. Diverse Geschenkverpackung als Metall, Papier oder Holz sind zusätzlich lieferbar.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Am alten Flugplatz 1

10318 Berlin

03053015777

presse@kronenberg.com

http://www.kronenberg24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.