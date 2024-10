Neu in Jamaika: The Signature Level von Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group launcht The Signature Level im Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa in Jamaika

Montego Bay/Jamaika, Oktober 2024: Ab dem 1. November 2024 können Gäste des Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa in Jamaika ihren Aufenthalt mit „The Signature Level“ aufwerten, einem Programm der Palladium Hotel Group, das ein Höchstmaß an Exklusivität bieten soll. Dieses Premium-Upgrade bietet Zugang zu einer Reihe exklusiver Vorteile und personalisierter Erlebnisse, die über den Standardkomfort hinausgehen.

Dieses Programm – derzeit verfügbar im Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa (Brasilien), im TRS Ibiza Hotel (Spanien) und im Grand Palladium Sicilia Resort & Spa (Italien) – wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Gästen von Palladium eine Reihe exklusiver Vorteile zu bieten, die es ihnen ermöglichen, ihren Aufenthalt auf ein noch höheres Niveau zu bringen.

Über The Signature Level in Jamaika

-Exklusive Bereiche: Gäste können sich mit exklusivem Zugang zu einem privaten Swimmingpool, komplett mit Kellnerservice und einem eigenen Pool-Concierge, in Komfort eintauchen. Die Kunden genießen einen reibungslosen Check-in und Check-out, Zugang zum exklusiven Coral Pool und zur Bar, zum Coral Beach und zu einer privaten Lounge, in der Kaffeespezialitäten, Premium-Getränke und Snacks angeboten werden. Das Erlebnis wird durch das The Signature Level-Armband noch verstärkt, das Zugang zu diesen Annehmlichkeiten und Angeboten gewährt.

-Erweiterte Annehmlichkeiten auf dem Zimmer: Gäste können in einem der Premium-Zimmer des Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa übernachten, die sich in einem abgeschiedenen Bereich des Resorts befinden. Zu den Zimmertypen gehören der Signature Level Bungalow, die Signature Level Junior Suite und die Signature Level Suite. Das Zimmer ist mit Willkommens- und Abschiedsartikeln, Produkten von L’Occitane, einer Premium-Minibar, einem abendlichen Aufdeckservice und einem kostenlosen Wäscheservice pro Aufenthalt ausgestattet.

-Zusätzliche Erlebnisse: Gäste können bei einem Mindestaufenthalt von drei Nächten exklusive Gästeservices von 8:00 bis 23:00 Uhr in Anspruch nehmen, bevorzugte Reservierungen in À-la-carte-Restaurants vornehmen und verschiedene Unterhaltungsangebote kostenlos nutzen. Darüber hinaus können sich die Gäste in den Nassbereichen und im revitalisierenden Hydrotherapie-Kreislauf des Zentropia Palladium Spa & Wellness verwöhnen lassen. Sie erhalten außerdem 25 % Rabatt auf Spa-Dienstleistungen und -Behandlungen, 15 % Rabatt auf Wein und 20 % Rabatt auf Babysitterdienste.

Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa befindet sich im selben Komplex wie das Grand Palladium Jamaica Resort & Spa und bietet ein erstklassiges All-inclusive-Erlebnis an den traumhaften Küsten Jamaikas. Beide Resorts liegen in günstiger Lage zwischen Lucea und Montego Bay, in der Nähe vieler der beliebtesten Touristenziele Jamaikas. Gäste können aus einer Vielzahl von Restaurants wählen, darunter asiatische, italienische und mediterrane Küche sowie authentische jamaikanische Gerichte wie Jerk Chicken, Pepperpot-Suppe und Curry Goat. Wenn sie nicht gerade die kulinarischen Freuden genießen, können Gäste an Aktivitäten wie Ausflügen und Touren in die Umgebung, kostenlosen nicht-motorisierten Wassersportarten (Schnorcheln, Kajakfahren, Windsurfen, Paddleboarding) sowie Live-Unterhaltung, Aufführungen und Themenpartys teilnehmen, die in beiden Hotels stattfinden.

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette mit über 50 Jahren Erfahrung, die der Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört. Die Gruppe betreibt mehr als 40 Hotels mit mehr als 13.000 Zimmern, verteilt auf acht Länder: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, und verwaltet zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, The Unexpected Hotels & Residences, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz mit drei Hotels auf Ibiza, Teneriffa und Marbella, und die temporäre Marke 45 Times Square Hotel. Die Palladium Hotelgruppe zeichnet sich durch ihren achtsamen Umgang mit dem Team sowie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die Gäste aus. www.palladiumhotelgroup.com

