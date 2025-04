Neu konzipierte Ausbildung zu einem unschlagbaren Preis!

Neuer Seniorenassistenten-Lehrgang der HELP Akademie – jetzt 140 Stunden

Die Nachfrage nach qualifizierten Seniorenassistent*innen wächst stetig, denn immer mehr ältere Menschen wünschen sich eine individuelle, liebevolle und kompetente Betreuung.

Unser neu konzipierter Seniorenassistenten-Lehrgang der HELP Akademie bietet Ihnen die ideale Gelegenheit, sich auf diesen erfüllenden Beruf vorzubereiten – mit einer umfassenden 140-Stunden-Ausbildung zu einem jetzt neu super günstigen Preis von nur 1.785 EUR bei Nutzung des 15 %igen Frühbucherrabatt!

Warum lohnt sich die Ausbildung?

Die Seniorenassistenz ist ein zukunftssicherer Beruf mit vielseitigen Möglichkeiten. Als qualifizierter Seniorenassistentin unterstützen Sie ältere Menschen dabei, ihren Alltag selbstbestimmt zu gestalten. Sie helfen bei organisatorischen Aufgaben, leisten Gesellschaft, fördern soziale Aktivitäten und begleiten zu Terminen. Unsere Ausbildung vermittelt Ihnen alle wichtigen Kompetenzen, um in diesem Bereich erfolgreich tätig zu werden.

Das bietet der neue Lehrgang:

– 140 Stunden praxisorientierte Ausbildung – Beginn 26.09.2025

– Qualifizierte Dozent*innen mit langjähriger Erfahrung

– Günstiger Preis: nur 2.100,00 EUR für eine hochwertige Ausbildung

– Mit 15 % Frühbucherrabatt – jetzt für nur 1.785 EUR sichern!

Nutzen Sie den Frühbucherrabatt!

Wer schnell entscheidet, spart bares Geld: Melden Sie sich frühzeitig an und profitieren Sie von 15 % Rabatt auf die Kursgebühr.

Das bedeutet, Sie zahlen statt 2.100,00 EUR nur 1.785,00 EUR für eine fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung der HELP Akademie!

Machen Sie den ersten Schritt in eine erfüllende Tätigkeit und starten Sie jetzt Ihre Karriere in der Seniorenassistenz.

Jetzt anmelden und durchstarten!

Mail: info@help-akademie.de T: 089215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.