NEU: Themenspezial Verpackung

30.07.2025. Ob beim Einkaufen von Lebensmitteln, Drogerieartikeln und anderen Produkten, beim Online-Shopping oder Außer-Haus-Verzehr – Verpackungen sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken.

Die Menge, die jedes Jahr an Verpackungsmüll anfällt, ist enorm. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums waren es im Jahr 2021 allein in den privaten Haushalten rund 9 Millionen Tonnen, das entspricht ca. 106 Kilogramm pro Kopf. In diesem Zeitraum landeten in Deutschland knapp 20 Millionen Tonnen Verpackungen insgesamt bzw. 237 Kilogramm pro Kopf auf dem Müll. „Um diese Mengen zu reduzieren, gibt es mehrere Lösungsansätze. Entscheidend ist vor allem, weniger Verpackungen zu verwenden“, so Alexandra Borchard-Becker von der VERBRAUCHER INITIATIVE. Geht es nicht ohne, sollten die Verpackungen nach Möglichkeit wiederverwendet werden. Auch die Nutzung von Verpackungen aus recyceltem Material kann einen Beitrag leisten.

Was Verbraucher bei der Wahl umweltfreundlicher Verpackungen beachten können, welche Labels eine Orientierung bieten, wie Verpackungen vermieden und welche Alternativen genutzt werden können, hat die VERBRAUCHER INITIATIVE in einem kostenlosen Themenspezial auf https://www.verbraucher60plus.de/verpackungen/ zusammengestellt.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

