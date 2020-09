Neu: ureigenes Persönlichkeitsprofil mit tollem Software-Tool “Personality-Check” von Nabenhauer Consulting

Steinach im September 2020 – Mit dem neuen Angebot von Nabenhauer Consulting werden wieder Maßstäbe gesetzt und die Kunden sind begeistert. Der Markt wird durch den Service “Personality-Check” nachhaltig beeinflusst, denn die Innovation von Nabenhauer Consulting kommt der Nachfrage entgegen. Der Service besteht aus der Erstellung einer kostenfreien Persönlichkeitsanalyse alleine anhand des Geburtsdatums. Der Kunde bekommt einen unverfälschten Blick auf sein wahres Ich, ohne Fragen zu beantworten. Mehr über das nützliche Software-Tool “Personality-Check” jetzt im Internet unter: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/lead-landingpage

Ein Software-Tool, an dem Nabenhauer Consulting seit Monaten mit erfahrenen Psychologen und Programmierern arbeitete, ist weltweit einzigartig. Es ist in der Lage, von jedem Menschen eine ausführliche Persönlichkeitsanalyse zu erstellen. Nur anhand des Geburtsdatums.

Die Benutzer brauchen dafür keine komplizierten Tests durchführen und keine Fragen beantworten. Einfach Geburtsdatum eingeben, auf Analyse klicken und innerhalb weniger Sekunden erfahren sie, was ihre Persönlichkeit und Einzigartigkeit ausmacht, was ihre besonderen Talente, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen sind, oder sogar welche Rolle sie in Beziehungen und Partnerschaften einnehmen. Das hat nichts mit Esoterik, Horoskopen oder Hokuspokus zu tun, denn dahinter steckt ein komplexer Algorithmus, den nur wenige Menschen weltweit beherrschen und dessen Genauigkeit dabei erstaunlich ist. Die durchschnittliche Treffergenauigkeit liegt bei 85 %. Das Angebot besticht auch dadurch, dass man den Service “Personality-Check” kostenfrei ausprobieren kann: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/lead-landingpage

Der Service “Personality-Check” geeignet für Nutzer jeglicher Branche: Personalrecruiting, Coach, Trainer, Berater, Terapeuten, Immobilienmakler, Dating Portale-Betreiber, Leasinggesellschaften usw.

Robert Nabenhauer, der Geschäftsführer von Nabenhauer Consulting sagte zu diesem Thema: “Wir sind stolz darauf, jetzt wieder neue Meilensteine setzen zu können. Bei der Persönlichkeitsanalyse legen wir vor allem auf eines Wert: auf den Erfolg unserer Kunden.”

Die neuen innovativen Produkte von Nabenhauer Consulting behaupten sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Das neue Software-Tool “Personality-Check” von Nabenhauer Consulting wurde von der Gemeinschaft “Initiative Mittelstand” mit dem Zertifikat “INNOVATIONSPREIS-IT 2017” als eine besonders innovative IT-Lösunge mit hohem Nutzen für den Mittelstand ausgezeichnet.

Robert Nabenhauer, Gründer der Nabenhauer Consulting, ist Unternehmer und Buchautor. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltraining und Strategien für den beruflichen und privaten Fortschritt. Diese Erfahrung nutzt er unter anderem für die Beratung von Unternehmen, die mit umfassenden Konzepten ihren unternehmerischen Erfolg steigern wollen.

Kontakt

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Weidenhofstraße 22

9323 Steinach

08 44 00 01 55

info@personalitycheck-online.com

http://www.personalitycheck-online.com

