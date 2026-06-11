NEU: Wilfa Probaker NXT, Bäckereiqualität für zu Hause

In der Ruhe liegt die Kraft: Wilfa Probaker NXT Küchenmaschine mit langlebigem BLDC-Motor

Die neue Wilfa Probaker NXT Küchenmaschine setzt auf einen langlebigen BLDC-Motor und knetet auch schwere Teige gleichmäßig. Der bürstenlose Motor sorgt für hohe Knetleistung, ruhigen Lauf und eine besonders lange Lebensdauer. Kraftvoll genug für schwere Brot- und Sauerteige – leise genug für den Alltag.

Wenn Mehlstaub durch die Küche wirbelt und aus wenigen Zutaten ein elastischer Teig entsteht, beginnt für viele Menschen der schönste Teil des Backens. Doch gerade Brot-, Pizza- oder Sauerteige verlangen nach Kraft – und bringen viele Küchenmaschinen schnell an ihre Grenzen. Mit der Wilfa Probaker NXT Küchenmaschine bringt der norwegische Hersteller nun ein Gerät auf den Markt, das genau dafür entwickelt wurde: kraftvoll wie ein Profiwerkzeug, überraschend leise im Betrieb und gestaltet im typisch zurückhaltenden skandinavischen Design. Damit bringt Wilfa eine Motorentechnologie in die heimische Küche, die bislang vor allem professionellen Bäckereien vorbehalten war.

Leiser Motor mit Profi-Kraft

Bürstenlose Motoren gelten als Standard überall dort, wo täglich unter hoher Belastung gearbeitet wird – etwa in der Gastronomie oder im professionellen Bäckereihandwerk. In Küchenmaschinen für den privaten Gebrauch sind sie bislang eine Ausnahme. Mit der Probaker NXT bringt Wilfa diese Technologie gezielt in die heimische Küche.

Im Zentrum steht ein 700-Watt-BLDC-Motor mit konstantem Drehmoment. Da er ohne mechanische Kohlebürsten arbeitet, ist er besonders verschleißarm und langlebig. Für ambitionierte Hobbybäckerinnen und -bäcker bedeutet das eine gleichmäßige Kraftübertragung selbst bei schweren Brot- und Hefeteigen sowie eine Konstruktion, die auf langfristige Nutzung ausgelegt ist.

Während viele Küchenmaschinen bei hoher Belastung hörbar aufdrehen, bleibt die Probaker NXT angenehm zurückhaltend. Statt eines lauten Aufheulens erzeugt der Motor lediglich ein gleichmäßiges Summen. Die Maschine verbindet damit kraftvolles Kneten mit leisem Betrieb und langlebiger Technik. Wilfa gewährt 10 Jahre Garantie auf die Küchenmaschine nach Registrierung.

Perfekte Teigstruktur durch Dual-Action-Kneten

Für besonders gründliches Kneten sorgt das Dual-Action-Knetsystem, bei dem sich Schüssel und Knethaken gleichzeitig bewegen – mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.

Das Ergebnis ist eine intensive und gleichmäßige Teigbearbeitung, bei der sich das Gluten optimal entwickeln kann, ohne dass der Teig durch Reibung überhitzt. Gerade bei anspruchsvollen Teigen wie Pizza-, Brot- oder Sauerteig zahlt sich dieses System aus.

Ein weiterer Vorteil ist der speziell geformte Knethaken, der verhindert, dass der Teig am Haken hochklettert. Dadurch kann der Knetvorgang ohne Unterbrechung erfolgen – ein praktischer Vorteil besonders bei schweren oder kompakten Brotteigen.

Gebaut für schwere Teige

Die Probaker-Serie wurde in Zusammenarbeit mit der norwegischen Nationalmannschaft der Bäcker und Konditoren entwickelt. Ziel war es, eine Küchenmaschine zu schaffen, die auch bei intensiver Nutzung zuverlässig arbeitet.

„Mit der Probaker NXT bringen wir professionelle Knetleistung in die heimische Küche“, sagt Rafal Dziegielewski von Wilfa Deutschland. „Der neue BLDC-Motor sorgt für enorme Kraft bei gleichzeitig sehr ruhigem Lauf. Damit eignet sich die Maschine besonders für Menschen, die regelmäßig Brot, Pizza oder andere Teige zubereiten.“

Die 7-Liter-Edelstahlschüssel fasst bis zu 5 Kilogramm Teig und eignet sich damit ideal für Vielbäckerinnen und -bäcker, Familien oder das Backen auf Vorrat. Mit 20 Geschwindigkeitsstufen und integrierter Timerfunktion lässt sich die Verarbeitung exakt auf unterschiedliche Teigarten abstimmen – vom behutsamen Vermengen bis zum intensiven Auskneten.

Skandinavisches Design trifft robuste Technik

Neben technischer Leistung setzt Wilfa konsequent auf seine skandinavischen Wurzeln: klare Linien und hochwertige Materialien schaffen eine ruhige, funktionale Präsenz auf der Arbeitsfläche – langlebig konstruiert, um den Küchenalltag einfacher und genussvoller zu machen.

Ausgezeichnet auf der CES 2026: TWICE Picks Award

Dass die Probaker NXT über die Grenzen Skandinaviens hinaus Aufmerksamkeit erregt, bestätigt eine unabhängige Auszeichnung: Auf der CES 2026 in Las Vegas – einer der bedeutendsten Technologiemessen der Welt – wurde die Küchenmaschine mit dem TWICE Picks Award ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich von dem US-amerikanischen Fachmagazin TWICE (This Week in Consumer Electronics) für Produkte vergeben, die durch Innovation, durchdachte Funktionen und ihren praktischen Alltagsnutzen überzeugen. Für Wilfa ist es eine Bestätigung, dass der Ansatz, Profi-Technik für den heimischen Gebrauch zugänglich zu machen, international ankommt.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 949 Euro

Produkt-Fakten



• Motor: 700 W BLDC-Motor

• Dual-Action-Knetsystem

• 20 Geschwindigkeitsstufen

• integrierte Timerfunktion

• 7-Liter-Edelstahlschüssel

• Kapazität: bis zu 5 kg Teig

• automatischer Überlastschutz

• Maße: H 54 x B 28 x L 55 cm

• Gewicht: ca. 16,7 kg

• UVP: 949 €

Zubehör im Lieferumfang

• Spiralknethaken aus Edelstahl

• Flexi-Rührer

• Doppelschneebesen

• Spritzschutz

• Teigschaber

Garantie: 10 Jahre auf Küchenmaschine (nach Registrierung)

Wilfa wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat. Wilfa ist einer der führenden Anbieter von Elektrokleingeräten in Skandinavien und ist in Millionen von Haushalten zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Wilfa konzentriert sich auf Design, Qualität, Sicherheit und Innovation.

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Bildquelle: Wilfa