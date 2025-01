Das bewegende Familienepos „Im Schatten von Schlägel und Eisen“ erlebt eine Neuauflage, nachdem der ursprüngliche Verlag seine Türen geschlossen hat.

Ein historischer Roman kehrt zurück – „Im Schatten von Schlägel und Eisen“ neu aufgelegt

Das bewegende Familienepos “ Im Schatten von Schlägel und Eisen“ erlebt eine Neuauflage, nachdem der ursprüngliche Verlag seine Türen geschlossen hat. Dank des Engagements des Autors und neuer Strukturen wird dieser eindrucksvolle Roman über das harte Leben der Bergarbeiter im Ruhrgebiet des 19. Jahrhunderts nun erneut für die Leserschaft verfügbar gemacht.

Der Roman schildert die bewegende Geschichte der Familie Biel aus dem Städtedreieck Bochum-Dortmund-Witten und nimmt die Leser mit in die entbehrungsreiche Welt der Kumpel unter Tage. Über fast vier Jahrzehnte hinweg begleitet man die Familie durch Zeiten voller Hoffnung, harter Arbeit und tragischer Schicksalsschläge. Im Mittelpunkt steht Johannes Biel, der auf der Zeche Neu-Iserlohn täglich sein Leben riskiert, während seine Frau Wilhelmine mit unerschütterlicher Stärke die Familie zusammenhält. Ihre acht Kinder müssen sich in einer rauen Umgebung behaupten – geprägt von harter Arbeit, Liebe, Freundschaft und Verlusten.

Besonders eindrucksvoll beschreibt der Autor, wie sich das Ruhrgebiet in dieser Zeit veränderte und welche Herausforderungen die Menschen zu meistern hatten. Durch die intensive Recherche und die authentische Erzählweise wird das historische Setting lebendig und greifbar. Leserinnen und Leser erwartet eine mitreißende Geschichte voller Mut, Liebe und dem unermüdlichen Streben nach einem besseren Leben.

Der Autor Jörg Krämer, geboren 1966 in Witten, ist ein vielseitiger Schriftsteller mit einer Leidenschaft für Hunde, Geschichte und Fantasy. Nach Abschluss seines Abiturs und einer Ausbildung zum Kommunikationselektroniker fand er schließlich seine Berufung als Integrationsbeauftragter. Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat er sich jedoch auch dem Schreiben gewidmet und begonnen, Sachbücher zu verfassen.

Sein erstes Buch „Germanischer Bärenhund – Portrait einer außergewöhnlichen Hunderasse“ veröffentlichte er als Sachbuchautor. Ursprünglich sollte es sein einziger Beitrag zu diesem Genre bleiben, doch weitere Inspiration führte ihn dazu, auch „Pyrenäenberghunde – Aus den Pyrenäen in den Ruhrpott“ zu schreiben. Um seinen Schreibstil weiter zu verbessern, absolvierte er einen mehrjährigen Lehrgang an der renommierten „Schule des Schreibens“, was ihm half, seine Fähigkeiten weiter auszubauen.

Die Inspiration für „Im Schatten von Schlägel und Eisen“ und „Herz schlägt Krieg“ schöpfte er aus den Aufzeichnungen seiner Großmutter. Diese Bücher spiegeln seine Faszination für Geschichte wider und zeigen sein Talent, Vergangenes zum Leben zu erwecken. Mit „Gefährten der Hoffnung – Eriks Suche“ betrat er schließlich sein eigentliches Genre, die Fantasy, und setzt diese Geschichte aktuell mit „Gefährten der Hoffnung – Giada“ fort.

Neben dem Schreiben ist Jörg Krämer ein begeisterter Leser und seit über dreißig Jahren aktiver Kampfsportler. Seine breite Interessenpalette und sein kreativer Geist machen ihn zu einem Autor, der es versteht, Geschichte und Fantasie auf packende Weise zu verbinden.

Mit der Neuauflage bleibt dieser bedeutende Roman erhalten und bietet erneut die Möglichkeit, in die faszinierende Geschichte des Ruhrgebiets einzutauchen. Fans historischer Romane dürfen sich freuen – „Im Schatten von Schlägel und Eisen“ ist wieder erhältlich!

