Neuauflage von Spitta

„Grundlagen der modernen Endodontie“

Balingen, 26. Januar 2022 – Spitta, Deutschlands führendes Medienunternehmen für Zahnmedizin und Zahntechnik, stellt die zweite Auflage des Bestsellers „Grundlagen der modernen Endodontie“ vor, welches fundiertes Fachwissen zum aktuellen Forschungsstand im Bereich der modernen Endodontie gibt.

Die moderne Endodontie bietet einen entscheidenden Vorteil: Selbst bei schwierigen anatomischen Verhältnissen oder schwerem Zerstörungsgrad können Zähne vorhersagbar therapiert und langfristig erhalten werden. Zudem wird das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Wurzelkanalbehandlungen aufgrund der sehr hohen Überlebens- und geringen Komplikationsraten im Vergleich zur Extraktion und Versorgung mit Zahnersatz oder Implantaten als sehr gut eingestuft.

Das Anliegen dieses Buches ist es die Grundlagen eines praxistauglichen und wissenschaftlich begründeten Behandlungskonzeptes darzulegen und zum anderen die wichtigsten technischen Fortschritte der letzten Jahre in komprimierter Form zu erläutern. Die Vielzahl wissenschaftlicher und technischer Errungenschaften werden in ein tragfähiges Behandlungskonzept „übersetzt“, das jeder endodontischen Situation standhält.

In der zweiten Auflage wurden alle Kapitel ausführlich überarbeitet und mit zahlreichen neuen Abbildungen versehen. Der Leser erhält einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Entwicklungen in der Endodontie sowie über alle geeigneten Instrumente und Materialien, was klassische Arbeitsmittel ebenso einschließt wie auch neue Nickel-Titan-Systeme.

Das Fachbuch ist zum Preis von 49,80 EUR erhältlich. Weitere Informationen und Leseproben finden Sie unter: www.spitta.de/moderne-endodontie

Bibliographische Daten

Tina Rödig, Steffi Baxter, Franziska Haupt, Michael Hülsmann

Grundlagen der modernen Endodontie

2., überarbeitete und erweiterte Auflage

296 S., 75 Abb., 3 Tab., Broschur 24*17 cm

49,80 EUR [D]*; 51,20 EUR [A]*; 54,00 CHF UVP

*gebundener Ladenpreis

ISBN 978-3-947683-73-4

Über die Spitta GmbH

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Über die Spitta GmbH

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Firmenkontakt

Spitta GmbH

Marc Braunmiller

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-387

marc.braunmiller@spitta.de

http://www.spitta.de

Pressekontakt

Spitta GmbH

Jennifer Eismann

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433 952-382

Jennifer.eismann@spitta.de

http://www.spitta.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.