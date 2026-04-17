Neubau in Bietigheim-Bissingen: WHS startet Vertrieb des Wohnprojekts „im glückswinkel“

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) realisiert in Bietigheim-Bissingen ein neues, hochwertiges Wohnprojekt unter dem Namen „im glückswinkel“. In einer ruhigen und attraktiven Lage in der Enzstraße entstehen fünf Reihen- und Doppelhäuser in Holzbauweise, die naturnahes Wohnen direkt am Flussufer mit einer hervorragenden Anbindung an das nahegelegene Stadtzentrum verbinden.

Wohnraum in der Region rund um Stuttgart und Ludwigsburg ist knapp. Wer hier auf der Suche nach einem familiengerechten Eigenheim ist, findet in Bietigheim-Bissingen eine besondere Gelegenheit. Das Neubauprojekt wird in Kooperation mit dem renommierten Holzhaushersteller Baufritz umgesetzt. Jede Einheit bietet eine Wohnfläche von rund 115 m², die sich großzügig auf vier Zimmer verteilt. Das anspruchsvolle Baukonzept kombiniert ein konventionell ausgeführtes Massiv-Sockelgeschoss mit zwei Obergeschossen in wohngesunder, ökologischer Holzbauweise. Dies sorgt für ein natürliches Raumklima und erfüllt höchste baubiologische Standards.

Nachhaltigkeit und wohngesunde Ausstattung

Eine zentrale Rolle bei diesem Projekt nimmt das Thema Nachhaltigkeit ein. Die Häuser werden mit schadstoffgeprüften Naturmaterialien sowie der patentierten Naturdämmung HOIZ errichtet. Für ein unbelastetes Wohnumfeld sorgt zudem die integrierte Elektrosmog-Schutztechnik „Xund-E“. Energetisch zukunftssicher aufgestellt, erreicht das Wohnensemble die KfW-Effizienzhaus-40-Nachhaltigkeitsklasse (EH40-NH) mit QNG-Zertifikat. Modernste Haustechnik, darunter eine eigene Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher sowie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, garantiert eine umweltschonende Energieversorgung. Den Wohnkomfort unterstreichen eine effiziente Fußbodenheizung, hochwertige Holz-Aluminium-Fenster und elektrische Rollläden. Den Bezug zur Natur stärken die privaten Außenbereiche mit großzügigen Terrassen und Gartenflächen. Das Reihen-mittelhaus bietet einen Stellplatz, während alle anderen Haustypen mit zwei Stellplätzen zusätzlichen Komfort schaffen.

Naturverbunden und familienfreundlich

Der Standort besticht durch seine idyllische Lage am Flusslauf der Enz. Ein direkt angrenzendes Naturschutzgebiet, große Wiesen sowie zahlreiche Spazier- und Radwege schaffen ein Umfeld, in dem Erholung und sportliche Aktivität unmittelbar vor der Haustür stattfinden. Da es sich bei der verkehrsarmen Enzstraße um eine Sackgasse handelt, bietet das Quartier besonders für Familien ideale Bedingungen. Spielplätze, Sportvereine, Kindertagesstätten sowie Grund- und weiterführende Schulen sind schnell erreichbar, viele davon bequem mit dem Fahrrad über ruhige Wege.

Gute Anbindung und kurze Wege

Trotz der naturnahen Lage profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner von einer sehr guten Verkehrsanbindung. Die Bundesstraße 27 sowie die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart und Heilbronn sind zügig erreichbar. Ergänzt wird die Mobilität durch eine nur 150 Meter entfernte Bushaltestelle. Das Stadtzentrum von Bietigheim-Bissingen mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, dem Wochenmarkt, umfassenden Gesundheitsangeboten und abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten liegt ebenfalls in komfortabler Nähe und macht den Standort im Alltag äußerst attraktiv.

Weitere Informationen sowie einen virtuellen Rundgang finden Interessentinnen und Interessenten im Internet unter: https://www.whs-wuestenrot.de/im-glueckswinkel/

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.830 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.650 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, und München aktiv.

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