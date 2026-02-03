Neue Agentur: Ehemalige Führungskräfte der PIA Media gründen Bold Lean Digital und stärken Media-Netzwerk der ManyMinds Group

BLD bringt Strategie-Expertise, Full-Funnel-Ansatz und integrierte Execution in das Ökosystem von ManyMinds

Hamburg, 3. Februar 2026_ Die ManyMinds Group verstärkt ihr Media-Netzwerk um Bold Lean Digital (BLD). Die neue Agentur der ehemaligen PIA-Top-Manager Matthias Hoyer, Tobias Henning und Alexander Güttner ergänzt das bestehende Angebot der ManyMinds Group um strategische Media-Beratung und operative Umsetzung.

BLD versteht sich als spezialisierte Media-Strategieagentur mit klarem Umsetzungsfokus. Ziel ist es, strategische Media-Beratung, datengetriebene Execution und technologische Tiefe zu verbinden. Die Agentur orchestriert kanalübergreifende Media-Strategien, verantwortet komplexe Media-Architekturen und verbindet Planung, Einkauf, Programmatic, Data und Technologie zu einem konsistenten Gesamtmodell.

In enger Zusammenarbeit mit den bestehenden ManyMinds-Agenturen entsteht so ein nahtloser Full-Funnel-Ansatz. Kunden profitieren von klaren Verantwortlichkeiten, integrierter Steuerung und messbarer Wirkung über alle Funnel-Stufen hinweg.

Fokus auf Effizienz und Wirkung

Ausgangspunkt von Bold Lean Digital sind Beobachtungen, die das Gründerteam in großen Netzwerkstrukturen gemacht hat: Strategische Exzellenz im Pitch trifft im Alltag oft auf wechselnde Teams, lange Entscheidungswege und Vergütungsmodelle, die Volumen vor Wirkung stellen. Dies führt zu Reibungsverlusten, fehlender Kontinuität und einer fragmentierten Umsetzung.

BLD setzt bewusst auf ein anderes Modell und macht sich die Erfahrung aus Netzwerkstrukturen zunutze. Das heißt: Versierte Spezialisten begleiten Kunden durchgängig – von der strategischen Herleitung einer Marke bis zur operativen Umsetzung. Entscheidungen werden dort getroffen, wo das Fachwissen liegt, und Media wird konsequent auf Wirkung und Effizienz ausgerichtet – ohne unnötigen Aufwand und Komplexität.

Erfahrenes Gründerteam mit klarer Haltung

Matthias Hoyer, Tobias Henning und Alexander Güttner leiten Bold Lean Digital in enger Zusammenarbeit. Hoyer bringt internationale Marken- und Marketing-Expertise ein. Hierzu zählen die langjährige Tätigkeit als ehemaliger Beiersdorf-Manager sowie die ausgewiesene Erfahrung in der Kundenbetreuung aus Geschäftsführungspositionen (u. a. bei der United Digital Group und bei der PIA Group als Chief Client Officer).

Henning hat in seiner Karriere in verschiedenen Agenturen, wie beispielsweise der GroupM-Tochter Quisma, iProspect (Dentsu) sowie Oddity, am Auf- und Ausbau mitgewirkt. Zuletzt war er als Geschäftsführer der PIA Advertising für die Entwicklung datengetriebener Programmatic-Produkte und -Lösungen verantwortlich. Bei BLD verantwortet Henning insbesondere die technologische und programmatische Infrastruktur.

Güttner kommt ursprünglich von der PIA-Gründungsagentur Performance Media und war zuletzt in der PIA Media als Geschäftsleiter Client Service tätig. Er bringt 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kundenberatung und Entwicklung mit. Güttner steht für strategische Exzellenz und konsequente Umsetzung mit klarem Kundenfokus.

Unterstützt wird BLD von der zeitgleich gegründeten technischen Schwesterfirma The Programmatic Product Company (TPPC), die spezialisierte Programmatic-Services und Produktlösungen bereitstellt.

Matthias Hoyer zur Philosophie der Agentur: „Bold Lean Digital steht für kontinuierliche Verbesserung statt kurzfristiger Transformation. Wir hinterfragen den Status quo und sind offen für neue Wege und Chancen. Budgets und Prozesse werden hierbei effizient und effektiv eingesetzt. Unser erklärtes Ziel ist es, das Fundament für nachhaltiges und messbares Wachstum zu legen. Davon sollen unsere Kunden profitieren.“

Michael Schierhold, Geschäftsführer der ManyMinds Group, fügt hinzu: „Mit Bold Lean Digital komplettieren wir unsere Media-Expertise und ergänzen sie um eine ausgeprägte technologische und datengetriebene Kompetenz. Insbesondere im Programmatic-Bereich ist BLD das passende Puzzlestück, um Media ganzheitlich und Full Funnel zu denken.“

Über Bold Lean Digital (BLD)

Bold Lean Digital ist eine Media-Agentur mit Sitz in Hamburg. Die Agentur verbindet strategische Beratung mit datengetriebener Media-Execution über alle relevanten digitalen Kanäle hinweg und bietet ihren Kunden ganzheitliche Umsetzung auf höchstem Qualitäts-Standard. BLD ist Teil der ManyMinds Group und wird von den erfahrenen Agentur-Geschäftsführern Matthias Hoyer, Tobias Henning und Alexander Güttner geführt.

Weitere Informationen unter: www.boldleandigital.com

ManyMinds

Über die ManyMinds Group

Die ManyMinds Group, 2024 in Hamburg gegründet, vereint spezialisierte Agenturen aus den Bereichen Media, Performance, Social, Data und Technologie unter einem gemeinsamen Dach. Als integrierte Media-Agenturgruppe unterstützt sie Unternehmen dabei, Marketing effizient zu gestalten und messbare Wirkung über den gesamten Funnel zu erzielen.

Nach dem Prinzip „Connected Entrepreneurship“ agieren die Experten eigenverantwortlich, arbeiten aber eng vernetzt zusammen. So entstehen integrierte Strategien, klare Verantwortlichkeiten und eine schnelle Umsetzung – insbesondere für mittelständische Unternehmen, die auf erfahrene Marketing-Expertise setzen.

Weitere Informationen unter: www.manyminds.com

