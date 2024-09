Neue Analyse von Specops Software mit alarmierenden Daten zu VPN-Passwörtern

Über zwei Millionen Passwörter durch Malware gestohlen

Berlin, 18. September 2024 – Das Forschungsteam von Specops Software, einem führenden Anbieter von Lösungen zur sicheren Authentifizierung an Firmennetzwerken, hat eine Analyse zu kompromittierten VPN-Passwörtern veröffentlicht, die im vergangenen Jahr gesammelt wurden. Insgesamt wurden 2.151.523 VPN-Passwörter erfasst, die durch Malware gestohlen wurden. Diese realen Passwörter, die von Nutzern zum Verbindungsaufbau mit VPNs gewählt wurden, geben einen Einblick in den leichtsinnigen Umgang mit Passwörtern. Auch für Unternehmen sind solche Daten von Bedeutung, da eine Kompromittierung von Passwörtern für VPN-Anbieter Hackern unautorisierten Zugriff auf Unternehmensnetzwerke ermöglichen kann.

Die Analyse der Daten ist Teil der Regelmäßigen Erweiterung des Specops Breached Password Protection Services, infolgedessen die Datenbank um weitere 193 Millionen kompromittierten Passwörtern aktualisiert wurde. „VPNs bieten wesentliche Sicherheitsvorteile, indem sie Daten verschlüsseln und einen sicheren Zugang zu Unternehmensnetzwerken gewährleisten“, sagt Darren James, Senior Product Manager bei Specops Software. „Wenn jedoch VPN-Passwörter kompromittiert werden, können diese Vorteile schnell zunichtegemacht werden.“

Die Analyse zeigt, dass die am häufigsten betroffenen VPN-Anbieter ProtonVPN, ExpressVPN und NordVPN sind. Besonders ein Aspekt sticht bei den Ergebnissen hervor: Viele der kompromittierten Passwörter sind bereits schwach oder weit verbreitet, darunter gängige Beispiele wie „123456“ und „password“. Diese Gefahr kann durch die Nutzung von Active Directory Credentials für VPNs weiter verstärkt werden, insbesondere wenn dieselben Passwörter auch noch für private Accounts verwendet werden. Solch eine Kombination erhöht das Risiko eines unbefugten Zugriffs erheblich und macht es Hackern einfacher, sensible Informationen zu erlangen.

„Die Kompromittierung von VPN-Passwörtern birgt unmittelbare Risiken für Unternehmen“, sagt Darren James. „Dazu zählen unbefugter Zugang zu sensiblen Daten und die Möglichkeit, Malware innerhalb des Netzwerks zu platzieren. Passwortwiederverwendung ist ein weit verbreitetes Problem, das die Sicherheit zusätzlich stark gefährdet. Daher sollten Unternehmen Maßnahmen zur Verbesserung der Passwortsicherheit nicht auf die lange Bank schieben. Dazu gehören die Implementierung strenger Passwortrichtlinien, regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter und die Nutzung von Multi-Faktor-Authentifizierung.“

Specops Software nutzt die kompromittierten Passwörter und Zugangsinformationen, die durch das Threat Intelligence-Team der Muttergesellschaft Outpost24 ermittelt werden, um die Hashes der Passwörter der Kunden gegen diese Datenbank abzugleichen und Unternehmen so rechtzeitig zu warnen, sobald ein kompromittiertes Passwort in deren Active Directory gefunden wurde.

Weitere Informationen und Ergebnisse der Analyse erhalten Sie hier: https://specopssoft.com/de/blog/analyse-kompromittierte-passwoerter-fuer-vpn/

Über Specops Software GmbH

Specops Software, ein Outpost24 Unternehmen, ist der führende Anbieter von Passwort-Management- und Authentifizierungslösungen. Specops Software schützt Ihre Geschäftsdaten, indem es schwache Passwörter blockiert und die Benutzerauthentifizierung sichert. Mit einem kompletten Portfolio von Lösungen, die nativ in Active Directory integriert sind, stellt Specops sicher, dass sensible Daten vor Ort und unter Ihrer Kontrolle gespeichert werden. Specops Software wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, sowie weitere Niederlassungen in den USA, in Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Mehr Informationen unter: https://specopssoft.com/de/

Outpost24 unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cyber-Resilienz mit einem umfassenden Angebot an CTEM-Lösungen (Continuous Threat Exposure Management). Die intelligente Cloud-Plattform von Outpost24 vereinheitlicht das Asset-Management, automatisiert die Schwachstellenbewertung und quantifiziert Cyber-Risiken im geschäftlichen Kontext. Führungskräfte und Sicherheitsteams auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass Outpost24 die wichtigsten Sicherheitsprobleme innerhalb ihrer Angriffsfläche identifiziert und priorisiert, um die Risikominderung zu beschleunigen. Outpost24 wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schweden und den USA. Weitere Niederlassungen befinden sich in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien.Besuchen Sie https://outpost24.com/ für weitere Informationen.

