Neue Anleitung zur Kapitalbeschaffung für den Mittelstand

Ulrich Höhberger zeigt in seinem Buch, wie Unternehmen Investoren richtig ansprechen, um Projekte gelingen zu lassen.

München, 27. November 2025. Wie gelingt mittelständischen Unternehmen der Zugang zu frischem Kapital? Diese Frage beantwortet das aktuelle Buch „Finanzierung Ihrer Firma und Projekte“ von Ulrich Höhberger. Der Autor bringt über 30 Jahre Erfahrung als Berater und ehemaliger Vorstand eines Beteiligungsfonds mit. Sein Ziel: Unternehmer sollen verstehen, wie sie ihre Finanzierung professionell vorbereiten und erfolgreich umsetzen können.

90 Prozent der Anfragen scheitern – oft ohne Rückmeldung

Viele Unternehmer erleben dasselbe: Sie suchen Kredite, Mezzanine-Kapital, Nachrang-Kapital, oder Eigenkapital, sie stellen Anfragen und erhalten Absagen. Oder hören gar nichts. Laut Höhberger scheitern rund 90 Prozent aller Finanzierungsanfragen. Der Grund? Häufig fehlt eine gute Vorbereitung. Außerdem sprechen Unternehmen und Kapitalgeber oft nicht dieselbe Sprache.

Ein klarer Plan: Das Transaktions-Management

In seinem Buch stellt Höhberger eine Methode vor, die er Transaktions-Management-Systematik nennt. Sie bietet mittelständischen Firmen einen klaren Ablauf, um Investoren für Kredite, Mezzanine-Kapital, Nachrang-Kapital, oder Eigenkapital gezielt und professionell anzusprechen. Dazu gehören unter anderem:

– Eine besonders gut aufbereitete Unterlage eines „Investment-Recommendation“, welches insbesondere die Sprache des Investors spricht

– Ein sehr detailliertes Finanzdatenmodell, das Investoren die wichtigsten Zahlen aus deren Sicht zeigt

– Eine online verfügbare Datenbankstruktur, die auch für Banken oder Mezzanine-Kapitalgeber umfassend genug ist

Höhberger sieht die ersten Ansprechpartner beim Kredit- oder Kapitalgeber als „Projekt-Einkäufer“. Sie prüfen, ob ein Projekt zu ihren Anforderungen für Kredite oder Mezzanine-Kapital passt, und geben es dann in die Organisation weiter, ohne dass der Anfragende noch Korrekturmöglichkeiten hat.

Wer ihre Sprache spricht und professionell auftritt, hat größere Chancen auf eine Zusage.

Kritik an steuerlicher Bilanzoptimierung

Ein weiterer Punkt: Viele Unternehmen betreiben steuerliche Bilanzoptimierung. Das senkt zwar die Steuerlast, verschlechtert aber oft die Bonität. Höhberger warnt: „Eine schlechte Eigenkapitalquote kann dazu führen, dass Banken absagen – selbst bei guten Projekten.“ Sein Buch zeigt, wie Unternehmen ihre Bilanz fit für Investoren machen.

Finanzierungsformen im Überblick

Neben klassischen Bankkrediten beschreibt das Buch auch andere Möglichkeiten:

– Mezzanine-Kapital: Eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital

– Eigenkapital von privaten Investoren

– Mittelstandsanleihen: Auch für kleinere Unternehmen nutzbar

Das Ziel: Unternehmen sollen selbst entscheiden können, welche Form der Finanzierung am besten passt.

Über den Autor

Ulrich F. Höhberger ist Diplom-Ingenieur und MBA Finance. Er war langjährig bei einer großen Unternehmensberatung tätig, später Vorstand einer Beteiligungsgesellschaft mit einem Investitionsvolumen von 150 Mio. Euro. Heute berät er mittelständische Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung und Projektfinanzierung und bei der KI-gestützten Strategieentwicklung.

Über das Buch

„Finanzierung Ihrer Firma und Projekte“ ist 2024 erschienen und richtet sich an mittelständische Unternehmer, die Kredite, Mezzanine-Kapital oder Eigenkapital suchen. Es kann über die Website des Autors bezogen werden: https://investment-advisors.eu/buch

Über MRM Investment Advisors AG

Die MRM Investment Advisors AG mit Sitz in München berät mittelständische Unternehmen bei komplexen Finanzierungsfragen. Das Team begleitet seine Kunden von der Planung bis zur Umsetzung mit Fokus auf Kredite, Mezzanine-Kapital, Nachrang-Kapital, Eigenkapital und auch Anleihefinanzierungen.

Das Selbstverständnis der MRM Investment Advisors AG

Unser Leistungsspektrum richtet sich an professionelle Unternehmer und Projektentwickler, die auf der Suche nach optimalen Finanzierungslösungen sind, ohne sich in zeitaufwendigen Verhandlungen mit Vermittlern zu verlieren. Wir bieten umfassende Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von Mezzaninekapital, Nachrangdarlehen, Eigenkapital sowie Bankkrediten – stets mit dem Ziel, Ihre Eigenkapitalquote zu schonen und gleichzeitig Ihre Finanzierung effizient und erfolgreich abzuschließen.

Die Finanzierung und Transaktion von Immobilienprojekten, Industrieanlagen oder Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien stellen besondere Herausforderungen dar. In einem komplexen und oft intransparenten Marktumfeld scheitern rund 90 % der Kapitalsuchenden an den zahlreichen, oft unsichtbaren, Hürden.

Wir identifizieren diese Hindernisse frühzeitig und zeigen der Geschäftsführung praxisnahe Wege auf, um diese erfolgreich zu überwinden. Unser Ansatz ist dabei stets neutral und unabhängig, mit dem Ziel, die passenden Finanzierungspartner für Ihre Projekte zu finden- ohne eigene Interessen zu verfolgen. Mit unserer Expertise erhöhen wir die Erfolgschancen Ihrer Finanzierungsvorhaben erheblich.

