Neue Ardex-Produkte für die Fliesenverlegung

Dichtmanschetten / Epoxiharz

Witten, 13. April 2022. Den Untergrund sicher vor Feuchtigkeit schützen: Das erreichen Fliesenleger mit durchdachten Abdichtungsprodukten – wie dem TRICOM-System von Ardex. Jetzt hat der Bauchemiehersteller das System um vier neue Dichtmanschetten erweitert, die besonders dünn und dehnfähig sind. Ebenfalls neu im Ardex-Sortiment ist das standfeste Epoxidharz ARDEX EP 2001 zur Grundierung und Verfestigung, das sich insbesondere für Arbeiten an der Wand eignet.

Optimierte Manschetten für das TRICOM-Dichtset

Das ARDEX TRICOM Dichtset ist ein wichtiger Bestandteil des Abdichtungssystems. Es ergänzt die Verbundabdichtungen perfekt und bietet beim Abdichten von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen sowie bei rissgefährdeten Anschlüssen optimale Lösungen. Jetzt hat Ardex das beliebte Dichtmanschettensortiment weiter optimiert. „Die vier neuen Dichtmanschetten sind mit allen Abdichtungsprodukten kombinierbar, die Verarbeiter können also auf Systemprodukte zurückgreifen“, sagt Ardex-Produktmanager Peter Metz.

Extrem dünn und dehnfähig

Die neuen Dichtmanschetten bestehen aus einer beidseitig mit Polypropylenvlies laminierten Membrane aus Polyurethan. Sie ersetzen die bisherigen Manschetten und bekommen im Zuge dessen auch neue Namen, zum Beispiel SK-M 15/30. Die Zahl steht dabei für den Außendurchmesser des Rohrs.

„Die neuen Manschetten sind extrem dünn und sehr dehnfähig“, erklärt Metz. „Der Werkstoff ist wasserdicht, leicht mit Messer oder Schere zu schneiden und lässt sich sehr gut in die Abdichtungsmassen einbetten, ohne dass dabei Falten entstehen. Gleichzeitig ist die Verbundfähigkeit zu den Abdichtungsstoffen hoch.“ Die geringe Materialdicke erlaubt zudem eine fast übergangslose Beschichtung mit den Ardex-Dichtmassen.

ARDEX EP 2001 – Ideal für Wandarbeiten

Ebenfalls neu ist ARDX EP 2001. Das standfeste zweikomponentige Epoxidharz kann als Grundierung und Verfestigung von Untergründen an Wand-, Decken- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. „ARDEX EP 2001 eignet sich zudem zur Herstellung von Epoxidharz-Mörtel und ist für den Einsatz im Dauernass- und Außenbereich optimiert. Der Einbau von Unterwasserscheinwerfern in Schwimmbädern gelingt damit beispielsweise perfekt“, so Peter Metz, Produktmanager bei Ardex. „Wir haben das standfeste Epoxidharz auf der Basis unseres bewährten ARDEX EP 2000 entwickelt und mit zusätzlichen Stellmitteln für die Wandanwendung optimiert“, so Metz weiter. ARDEX EP 2001 ist lösemittelfrei und EC 1 PLUS zertifiziert.

ARDEX EP 2001 auf einen Blick

– ARDEX EP 2001 ist ein lösemittelfreies, pastöses, ungefülltes Zweikomponenten-Epoxidharz zur Herstellung von Epoximörteln

– Es sperrt den Untergrund gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Betonböden und Zementestrichen bis maximal 8 Prozent ab.

– Das Epoxidharz dient als Grundierung und Verfestigung von Untergründen ebenso wie als Haftbrücke.

– ARDEX EP 2001 ist chemikalienbeständig sowie roll- und streichfähig.

Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit über 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 100 Ländern auf allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 930 Millionen Euro.

