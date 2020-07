Neue Audio-App für Autobahnfahrten und Ausflugsplanung

Sommerferien im Ländle – Das kann ganz schön abwechslungsreich sein, denn in Baden-Württemberg gibt es so viele Sehenswürdigkeiten, schöne Städte und Regionen, die für Kids und Erwachsene gleichermaßen einladend und erlebnisreich sind!

Die Audio-App “Erlebnisguide” von Maqnify schickt ihre Nutzer auf eine Entdeckungsreise und bietet einen umfassenden Überblick über besuchenswerte Orte. Basis hierzu bilden die braunen Autobahn-Hinweistafeln in Baden-Württemberg. Zu über 50 Hinweistafeln liefert die App einen ausführlichen, unterhaltsamen Hör- und Textbeitrag mit Informationen, spannenden Geschichten, Tipps und Anregungen. Für rund 120 Hinweistafeln werden kürzere Audio- und Textbeiträge angeboten.

Dieses in Deutschland derzeit einzigartige Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Tourismus Marketing Baden-Württemberg, sowie zahlreichen regionalen Tourismusorganisationen und Kommunen entwickelt.

Hörerlebnis während der Autobahnfahrt

Große und kleine Städte, barocke Schlösser, mittelalterliche Burgruinen, Naturparks oder Weinregionen – Baden-Württemberg ist reich an besuchenswerten Orten. Wer auf baden-württembergischen Autobahnen unterwegs ist, aktiviert den Live-Modus der App. Die entsprechenden Audiobeiträge zu den an der Strecke liegenden Hinweistafeln werden dann automatisch abgespielt. “Vorher sind einem die braunen Schilder an der Autobahn gar nicht so aufgefallen, jetzt werden sie zum Kurztrip. Für die Kids muss die App nun immer dabei sein und es wird gemeinsam entschieden, was wir uns anschauen,” berichtet ein Nutzer.

Akustischer Ausflugsplaner für Zuhause

Die Audio-App bietet sich ebenso zur gezielten Ausflugsplanung von Zuhause aus an. Alle erfassten Stationen sind innerhalb einer interaktiven Übersichtskarte und in Listenansicht aufgeführt. Durch einfaches Anklicken erhält der Nutzer zu den ausführlichen Beiträgen neben weiterführendem Text und Bildern auch praktische Links zu Websites oder Tourist-Infos. Bei den Kurzbeiträgen ist ein Mail-Link eingerichtet, mit dem weiterführende Informationen angefordert werden können. Während der Autofahrt kann sich der Nutzer auch per GPS direkt zum Ziel navigieren lassen.

Die App steht in Deutsch und Englisch für Android und iOS zum kostenlosen Download zur Verfügung. Weitere Bundesländer sind derzeit in Planung und Entwicklung.

Die touristischen Hinweisschilder an den bundesdeutschen Autobahnen kennt jeder! Nur leider nicht, was sich Sehens- und Erlebenswertes dahinter verbirgt. Historische Orte, schöne Regionen, spannende Sehenswürdigkeiten – Der MAQNIFY Erlebnisguide erzählt die Geschichten dazu. Unterhaltsam, informativ, einladend!

Kontakt

