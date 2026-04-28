Neue Augenärztin stärkt Oldenburgs Versorgung

Beratung zu Laser-, Linsen- und Grauer-Star-Behandlungen

Oldenburg, 28. April 2026 – Patientinnen und Patienten in Oldenburg können sich über zusätzliche fachärztliche Kompetenz freuen: MUDr. Veronika Balazova unterstützt ab sofort die Praxis Ahlers + Kollegen in der Haarenstraße 39. Die Fachärztin für Augenheilkunde verstärkt sowohl das Team der Selbstzahler- und Privatpraxis als auch die am selben Standort ansässige Smarteye-Praxis, die sich auf moderne Augenlaser- und Linsentauschverfahren spezialisiert hat. Die erst vor knapp einem Jahr eröffnete Praxis Ahlers + Kollegen hat sich in kurzer Zeit als moderne Anlaufstelle für umfassende Diagnostik, individuelle Behandlung und eine stark nachgefragte Kindersprechstunde etabliert. „Der Bedarf an zeitgemäßer medizinischer Versorgung in Oldenburg wächst“, sagt Praxisgründer Priv.-Doz. Dr. med. Christian Ahlers. Mit MUDr. Balazova werde das Angebot nun weiter gestärkt – sowohl in der klassischen Augenheilkunde als auch in der refraktiven Beratung. „Wir freuen uns sehr, mit Frau MUDr. Balazova eine kompetente Fachärztin gewonnen zu haben, die unser modernes Leistungsspektrum hervorragend ergänzt.“

Beratung zu modernen, schonenden Laser- und Linsenverfahren

In der Smarteye-Praxis wird MUDr. Balazova künftig Patientinnen und Patienten zu modernen, besonders schonenden Laser- und Linsentauschverfahren beraten. Smarteye versteht sich als unabhängiger deutscher Spezialanbieter, der nach eigenen Angaben eines der breitesten Technologie-Portfolios Europas nutzt. Das Unternehmen setzt auf eine Vielfalt präziser, hochindividualisierter Verfahren.

„Unser Ziel ist es, jedes Auge so zu behandeln, wie es individuell gebaut ist – nicht nach einem Standardverfahren, sondern nach dem optimalen Verfahren“, erklärt Smarteye-Gründer Dr. Ahlers.

Zum Portfolio gehören unter anderem drei moderne Lentikelverfahren: SMILE®pro, SILK™ und SmartSight. Diese Methoden kommen ohne Schnitttechnik aus, gelten als besonders schonend und ermöglichen Laserzeiten von nur wenigen Sekunden.

Steigende Nachfrage im Nordwesten

Seit der Eröffnung im Juni 2025 verzeichnet Smarteye eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Viele Patientinnen und Patienten aus dem Nordwesten suchen gezielt eine unabhängige, ärztlich geführte und technologisch vielseitige refraktive Versorgung. „Oldenburg entwickelt sich für uns zu einem wichtigen Standort, weil wir hier auf eine sehr informierte und qualitätsbewusste Patientengruppe treffen“, so Dr. Ahlers. „Viele kommen gezielt zu uns, weil sie eine unabhängige, ärztlich geführte und technologisch vielseitige Versorgung suchen.“ MUDr. Baláová wird diese Entwicklung künftig begleiten und Patientinnen und Patienten durch die verschiedenen Möglichkeiten führen. Ihr Titel MUDr. steht für Medicinae Universae Doctor und entspricht dem deutschen Dr. med.

Smarteye ist als refraktives Tochterunternehmen aus dem Ärzteverbund „Die Augenpartner“ entstanden, der seit über 30 Jahren Augenmedizin in Niedersachsen betreibt. Der Premiumanbieter für weltweit führende Laser- und Linsenbehandlungen mit Standorten in Bremen, Verden und Walsrode wurde 2020 von Privatdozent Dr. med. Christian Ahlers gegründet. Das Unternehmen hat sich auf besonders schonende Laserbehandlungen, modernste lasergestützte Linsentausch-Operationen und die Premiumlinsen-Beratung spezialisiert, um die individuelle Fehlsichtigkeit von Patienten komplett zu korrigieren. Unter dem Motto „DAS BESTE SEHEN“ setzt Smarteye auf modernste Verfahren wie SMILE®pro, SILK™, SmartSight, SmartSurfACE und Presbyond sowie auf implantierbare Kontaktlinsen (IPCL) und den klassischen Linsentausch (CLE). Gemeinsam mit seinem Team aus Spezialisten für Augenheilkunde, Optikern und medizinischen Fachangestellten arbeitet Dr. Ahlers herstellerunabhängig mit weltweit führenden Technologien und leistet damit deutschlandweit Pionierarbeit.

Kontakt

Smarteye

Franziska Borel

Große Straße 129

27283 Verden

015146344250



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