Neue Automarke JAECOO – bald weltweit erhältlich

Wir freuen uns, Sie zu dem mit Spannung erwarteten OMODA&JAECOO Brand Day am 20. April 2023 einzuladen.

Im Rahmen der prestigeträchtigen 2023 Global Dealer Conference werden OMODA und JAECOO ihre neuesten Flaggschiff-Modelle einem weltweiten Publikum vorstellen und damit für beispiellose Vorfreude und Spannung sorgen.

OMODA ist eine lebendige Marke, die sich an die modebewussten und unabhängigen Verbraucher von heute richtet. Unsere Produkte sind speziell für diejenigen konzipiert, die innovativen Stil und soziale Interaktion schätzen. Unser Ziel ist es, mit unseren innovativen Crossover-Produkten maßgeschneiderte, technologisch fortschrittliche und modische Reiseerlebnisse zu bieten.

Im Einklang mit dem weltweiten Konsens über Umweltschutz und nachhaltiges Reisen sind wir stolz darauf, auf dieser prestigeträchtigen Konferenz unser erstes Elektrofahrzeugmodell (EV) vorzustellen. Unser innovativer und technologisch fortschrittlicher Ansatz bei Design und Entwicklung dieses Fahrzeugs wird einen bleibenden Eindruck in der Automobilbranche hinterlassen.

Wir freuen uns ebenso sehr, dass wir das offizielle Debüt von JAECOO auf der Konferenz ankündigen und damit für Begeisterung bei den Teilnehmern sorgen können. JAECOO ist eine urbane Geländewagenmarke, die ausschließlich für urbane Eliten mit raffiniertem Geschmack und außergewöhnlichem Stil entwickelt wurde und ihnen ein luxuriöses und elegantes Fahrerlebnis bietet. Die Markteinführung wird zeigen, wie JAECOO seine Zielgruppe der urbanen SUV-Enthusiasten ansprechen will, die immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind.

Neben unserem Fokus auf Spitzentechnologie und Modetrends haben sich sowohl OMODA als auch JAECOO einem benutzerzentrierten Konzept verschrieben, was sich auch in der Gestaltung der Bühne vor Ort zeigt. Unsere Konferenz wird mit einer atemberaubenden Lasershow aufwarten, die ein interaktives Erlebnis bietet, das Zeit und Raum überwindet. Darüber hinaus wird OMODAs digitaler Mensch ein beeindruckendes Debüt feiern und es realen Menschen ermöglichen, die Manipulation der virtuellen Welt in Echtzeit zu erleben.

Der OMODA&JAECOO Brand Day verspricht eine aufregende und dynamische Präsentation der neuesten Spitzentechnologie und des Designs. Mit der weltweiten Einführung unserer Flaggschiffmodelle sind wir bereit, die Automobilindustrie zu revolutionieren, indem wir unseren Nutzern personalisierte, dynamische und modische Reiseerlebnisse bieten. Darüber hinaus spiegeln unsere immersiven und interaktiven Displays vor Ort unser Engagement für ein benutzerzentriertes Konzept wider und bieten den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis.

Wir laden Sie herzlich ein, am Abend des 20. April 2023 an dieser bahnbrechenden Veranstaltung teilzunehmen, die die Automobilbranche zu verändern verspricht. Seien Sie Teil dieser spektakulären Präsentation von Innovation, Design und Technologie und erleben Sie die Zukunft des individuellen und modischen Reisens. Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen, die Geburt einer neuen Ära in der Automobilindustrie mitzuerleben.

*Verbrauchs- und Emisonsangaben: Der neue OMODA 5 wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert und das Fahrzeug ist noch nicht im Verkauf. Die Emmisonsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgt im Rahmen der Markteinführung.

