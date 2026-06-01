Neue B2B-Innovation: SIRS macht Gesprächsbereitschaft in der Neukundengewinnung messbar

Während die Branche Kaufabsicht vorhersagen will, macht SIRS sichtbar, wann jemand zu einem B2B-Gespräch bereit ist

Frankfurt am Main, Juni 2026 – Die B2B-Branche investiert seit Jahren Milliarden in Technologien, die Kaufabsicht vorhersagen sollen. Jobwechsel, neue Budgets, Finanzierungsrunden oder zusätzliche Einstellungen gelten als Signale dafür, dass ein Unternehmen möglicherweise vor einer Kaufentscheidung steht.

Die zugrunde liegende Annahme: Wer die richtigen Signale erkennt, erkennt auch die besten Verkaufschancen.

Doch selbst das stärkste Signal beantwortet nicht die entscheidende Frage:

Ist ein Mensch heute bereit, mit Ihnen zu sprechen?

Mit dem Social Interaction Readiness Score (SIRS) stellt Vangates nun einen neuen Ansatz für die B2B-Neukundengewinnung vor. Statt Kaufentscheidungen vorherzusagen, analysiert das System soziale Interaktionen auf LinkedIn, um Hinweise auf Gesprächsbereitschaft sichtbar zu machen.

Die zugrunde liegende Idee: Erfolgreiche Geschäftsgespräche beginnen häufig lange vor dem ersten Anruf. Nicht mit einem Signal, sondern mit Vertrautheit. Nicht mit einem Lead, sondern mit einer Beziehung, die bereits im Entstehen ist.

Von Signalen zu Gesprächsbereitschaft

Die meisten Systeme zur B2B-Neukundengewinnung basieren auf der Annahme, dass bestimmte Signale auf Kaufinteresse hindeuten.

Doch Signale beantworten nicht automatisch die Frage, ob ein Mensch offen für einen Austausch ist.

Vertriebsteams führen Gespräche mit Kontakten, die noch keinen Bedarf haben. Marketingteams generieren Leads, die nie zu Kunden werden. Unternehmen investieren erhebliche Ressourcen in E-Mails, Anrufe und Automatisierung, obwohl die entscheidende Voraussetzung häufig fehlt: die Bereitschaft der anderen Seite, sich überhaupt auszutauschen.

„Die meisten Unternehmen wissen bereits, mit welchen Entscheidern sie sprechen möchten. Die spannendere Frage lautet heute: „Wann?“, sagt Michael Ewald, Co-Founder von Vangates.

SIRS: Ein neuer Ansatz für die B2B-Neukundengewinnung

SIRS wurde vollständig inhouse von Vangates entwickelt und verbindet Erkenntnisse aus Verhaltenspsychologie, B2B-Vertrieb, Netzwerkdynamiken und moderner KI-Technologie.

Ziel ist nicht die Vorhersage von Kaufentscheidungen.

Ziel ist es, sichtbar zu machen, wann aus Sichtbarkeit, Interaktion und Vertrautheit die Grundlage für ein relevantes Gespräch entsteht.

„Wir glauben nicht, dass sich Kaufentscheidungen zuverlässig vorhersagen lassen“, erklärt Michael Ewald. „Aber wir glauben, dass sich Verhaltensmuster erkennen lassen, die auf Gesprächsbereitschaft hindeuten. Noch wichtiger: Die richtigen Impulse können solche Gesprächsbereitschaft überhaupt erst auslösen.“

Psychologie, Vertrieb und KI

Die Entwicklung von SIRS basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der B2B-Neukundengewinnung sowie auf etablierten Erkenntnissen aus der Verhaltenspsychologie und Sozialforschung.

Dazu zählen unter anderem der Mere-Exposure-Effekt – die wissenschaftlich belegte Beobachtung, dass Vertrautheit Sympathie und Vertrauen fördern kann -, Erkenntnisse zur Entstehung sozialer Beziehungen, Netzwerkdynamiken sowie psychologische Modelle zur Bildung von Aufmerksamkeit, Vertrauen und Interaktionsbereitschaft.

Michael Ewald, Mitentwickler von SIRS, ist selbst Psychologe und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Faktoren, die menschliche Entscheidungen, Beziehungen und Gesprächsbereitschaft beeinflussen.

Die technologische Umsetzung erfolgt mithilfe moderner KI-Systeme, die Interaktionsmuster analysieren und daraus Hinweise auf Gesprächsbereitschaft ableiten. Ziel ist nicht die Vorhersage von Kaufentscheidungen, sondern ein besseres Verständnis dafür, wann aus Sichtbarkeit, Vertrautheit und Interaktion die Grundlage für ein relevantes Gespräch entsteht.

Wenn aus Fremden Bekannte werden

Große Marken profitieren seit Jahrzehnten von einem einfachen Vorteil: Sie müssen sich nicht vorstellen.

Potenzielle Kunden kennen die Marke bereits, bevor das erste Gespräch stattfindet. Sie haben Inhalte gesehen, Beiträge gelesen, Kommentare wahrgenommen oder bereits mehrere Berührungspunkte erlebt.

Nach Ansicht von Vangates liegt hierin einer der am meisten unterschätzten Faktoren erfolgreicher B2B-Neukundengewinnung.

Die zentrale Idee hinter SIRS lautet deshalb:

Wenn aus Fremden Bekannte werden, entstehen Gespräche oft leichter.

White Paper und weitere Informationen

Zur wissenschaftlichen und strategischen Einordnung des Modells hat Vangates ein ausführliches White Paper veröffentlicht, das Interessenten auf Anfrage erhalten können.

Weitere Informationen zu SIRS:

Vangates unterstützt B2B-Unternehmen bei der Neukundengewinnung, Geschäftsentwicklung und dem Aufbau nachhaltiger Vertriebssysteme. Das Unternehmen verbindet moderne Vertriebsansätze mit psychologischen Erkenntnissen, datenbasierten Methoden und KI-gestützten Prozessen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus Technologie, Beratung, Industrie und Professional Services im deutschsprachigen Raum.

Kontakt

Vangates GmbH

Barbara Du Preez-Ulmi

Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt am Main

+49 69 94322618



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