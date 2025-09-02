Neue Chlor-Alkali Produktionsanlage von Bondalti Chemicals mit Asahi Kaseis Elektrolyseur startet Betrieb in Portugal

Modernste Anlage zur Optimierung der Umweltleistung in der Chloralkali-Produktion

Düsseldorf, Tokyo, und Novi, Michigan – 2. September 2025 – Das portugiesische Chemieunternehmen Bondalti Chemicals hat seine neueste Anlage für die Chlor-Alkali Produktion in Estarreja, Portugal, in Betrieb genommen. Ein Teil der Anlage, die vom deutschen Ingenieurbüro CAC Engineering gebaut wurde und die hochmoderne Chloralkali-Elektrolysetechnologie von Asahi Kasei nutzt, wird als Testanlage dazu genutzt, Stromverbrauch und Materialeinsatz in der Chloralkaliindustrie zu optimieren.

Asahi Kasei hat zusammen mit dem deutschen Ingenieurbüro CAC Engineering neun Chlor-Alkali Elektrolyseure bei Bondalti Chemicals am Standort Estarreja in Portugal installiert. Dieses Projekt wurde vom portugiesischen Konjunktur- und Resilienzplan kofinanziert und markiert eine neue Phase der Modernisierung. Die neuen Elektrolyseure werden zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz und damit zur Erreichung von Bondaltis ehrgeizigen Dekarbonisierungszielen beitragen. Angesichts der immer strengeren EU-Vorschriften zur Dekarbonisierung steht auch die Chlor-Alkali Industrie unter Druck, ihren Stromverbrauch und ihre Ressourcennutzung während des Herstellungsprozesses neu zu bewerten. In der neuen Anlage von Bondalti wird einer der neun Elektrolyseure für Testläufe mit neuen Komponenten der nächsten Generation genutzt. Durch die Senkung des Stromverbrauchs und eine optimierte Ressourcennutzung soll die Umweltleistung von Elektrolyseuren verbessert werden.

Elektrolyseure wenden elektrischen Strom an, um Salzlake (konzentriertes Salzwasser) in Chlor, Natronlauge und Wasserstoff zu trennen, die dann in einer Vielzahl von chemischen Produkten in verschiedenen Branchen verwendet werden. Der Testelektrolyseur verwendet die neuesten Ionenaustauschmembranen und Elektroden von Asahi Kasei, die im Vergleich zu herkömmlichen Produkten eine verbesserte Leistung aufweisen. Neben dem Einsatz von hochmodernen Komponenten werden die verwendeten Zellen und Elektroden aus diesen Versuchen recycelt und für neue Komponenten wiederverwendet.

„Die Inbetriebnahme unserer neuen, hochmodernen Chloralkalianlage wurde durch das Fachwissen unserer Partner und das Engagement und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter ermöglicht“, kommentiert David Lopes, Direktor bei Bondalti. „Dieser Erfolg ist ein strategischer Meilenstein in Bondaltis Engagement für nachhaltige Innovation und operative Exzellenz und stärkt unsere Vision, eine Vorreiterrolle in der verantwortungsvollen chemischen Produktion einzunehmen.“ „Wir freuen uns, dass Bondaltis neue Anlage planmäßig in Betrieb genommen werden konnte“, fügt Yoshifumi Kado, Senior General Manager der Abteilung für Ionenaustauschmembranen und Chlor-Alkali-Elektrolysesysteme bei Asahi Kasei, hinzu. „Durch die Kombination des umfassenden System-Know-hows von Asahi Kasei mit der fortschrittlichen Ingenieurstechnik von CAC und dem praktischen Wissen von Bondalti werden diese drei wichtigen Akteure die Grenzen der europäischen Chloralkaliindustrie weiter ausdehnen und zu einem nachhaltigeren Ansatz in der Fertigung beitragen.“

„Die Integration von neun neuen Elektrolyseuren während der laufenden Produktion war eine außergewöhnliche technische Herausforderung und spricht für die langjährige Zusammenarbeit mit Asahi Kasei seit über 25 Jahren und die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit seit mehr als 8 Jahren in mehreren Projekten mit dem erfahrenen Team von Bondalti“, fasst Mike Niederstadt, COO bei CAC Engineering, zusammen. „Das Projekt zeigt auf hervorragende Weise die Vorteile der Kombination von technologischer Innovation, operativer Exzellenz und großtechnischem Anlagenbau-Know-how auf konstruktiver und kooperativer Basis.“

Als Komplettanbieter für die Chloralkaliindustrie kombiniert Asahi Kasei seine fünf Jahrzehnte lange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem Betrieb von Elektrolysesystemen und -komponenten, wie Ionenaustauschmembranen, Elektrolysezellen und Elektroden. Die Software-Analysedienste des kanadischen Unternehmens Recherche 2000, einer Tochtergesellschaft von Asahi Kasei, und die Einrichtung eines Metallrecycling-Ökosystems ergänzen das Angebot des Unternehmens.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Über Bondalti Chemicals

Bondalti hat sich verpflichtet, durch innovative und nachhaltige Chemie zu einer besseren Welt beizutragen. Bondalti gehört zu den Top 1 % der nachhaltigsten Unternehmen im Chemiesektor (EcoVadis Global Ranking 2025), ist das größte portugiesische Industriechemieunternehmen, der größte iberische Hersteller von Chlor und europäischer Marktführer im Anilinverkauf. Bondalti verfügt über einen Geschäftsbereich im Bereich Wasseraufbereitung und -recycling. Das Unternehmen betreibt Industrieanlagen in Estarreja (Portugal) und Kantabrien (Spanien), Logistikzentren in Aveiro, Barreiro (Portugal) und Vigo (Spanien), Wasseraufbereitungsanlagen in Rioja (Spanien), Sintra (Portugal) und Luanda (Angola) sowie Büros in Lissabon (Hauptsitz, Portugal), Barcelona, Madrid, Pontevedra, Zaragoza und Logrooo (Spanien). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bondalti.com

Über CAC Engineering

CAC ein international führendes Anlagenbauunternehmen im Bereich Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen. In den Geschäftsfeldern Chloralkali, (Green) Power to X, Kohlenwasserstoffe und chemische Lösungen bietet CAC das gesamte Leistungsspektrum eines großen Anlagenbauunternehmens. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft voranzutreiben und dabei höchste Standards in Bezug auf Leistung und Effizienz zu erfüllen. Seit über 25 Jahren entwickelt, liefert und implementiert CAC maßgeschneiderte Lösungen für Chloralkali-Elektrolyseanlagenprojekte. Ein wichtiger Pfeiler dabei ist die langjährige Zusammenarbeit mit dem japanischen Technologieunternehmen Asahi Kasei und seiner erstklassigen Austauschmembran-Elektrolysetechnologie. Mit rund 350 Mitarbeitern, davon 300 am Firmensitz in Chemnitz, hat CAC im Laufe von über 60 Jahren weltweit mehr als 500 Industrieanlagen gebaut. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.cac-chem.de

Asahi Kasei Europe Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Asahi Kasei North America Kontakt:

Asahi Kasei America Inc.

Christian OKeefe

christian.okeefe@ak-america.com

Bondalti Portugal Kontakt:

Paulo Caetano | paulo.caetano@bondalti.com | +351 961 373 605

Antonio Moreira | avmoreira@jlma.pt | +351 919 626 977

CAC ENGINEERING Kontakt:

Antje Wappler | antje.wappler@cac-chem.de | +49 371 6899408

Presse Kontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

h.kuell@financial-relations.de

Über Asahi Kasei

