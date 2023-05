Neue Club-App „Cyql“ bringt Radsport-Freunde auf Trab

Radsportabteilung des THC Westerkappeln testet die Club-App Cyql und ist begeistert.

Mit der Radsport-App „Cyql“ soll die interne Kommunikation innerhalb von Radsport-Clubs besser strukturiert und dadurch vereinfacht werden. Als erster deutscher Club hat die Abteilung Radsport des THC Westerkappeln die Cyql-App im Einsatz. Das Fazit: Immer mehr der 90 Mitglieder nutzen die übersichtlich strukturierte Cyql-Club-App. Die Planung von organisierten Ausfahrten ist einfacher und es gibt wieder mehr Zuspruch.

Bedingt durch die Pandemie mussten in vielen Sport- und Freizeitvereinen die Aktivitäten zurückgefahren werden. Seitdem gemeinsame Ausfahrten wieder möglich sind, spüren die Vereine, darunter auch die Radsportabteilung des THC Westerkappeln, dass diese nicht mehr so gut angenommen werden wie vor der Pandemie. Um die Kommunikation mit den Club-Mitgliedern zu verbessern und diese zu motivieren, haben sich die Radsportler im letzten Herbst dazu entschlossen, die kostenpflichtige Version der Club-App „Cyql“ auszuprobieren.

Schneller planen, leichter verabreden

„Die Cyql-App macht das, was sie soll: Für eine Ausfahrt verabreden, um gemeinsam Rad zu fahren. Jeder bekommt alle wichtigen Infos zur Ausfahrt und bestätigt per Klick“, sagt Clubmitglied Thomas Heiber. Die Nutzung ist freiwillig. Jedes Mitglied entscheidet selbst, ob und welche Informationen auf seinem Smartphone angezeigt werden sollen.

Messenger ungeeignet

Vorher wurde über Messenger wie WhatsApp in zahlreichen Gruppen so rege kommuniziert, dass wichtige Nachrichten dabei auf der Strecke blieben. Die eigene Club-App bringt nicht nur Vorteile beim Datenschutz, sondern auch die von vielen ersehnte Struktur und Übersicht. „Es war eine gute Entscheidung. Die Cyql-App vereinfacht die Vereinskommunikation. Durch die nach und nach eingebauten Zusatzfunktionen begeistert die Anwendung auch die letzten Zögerer“, sagt Hans-Peter Schüro aus dem Vorstand der Radsportfreunde. Zu den favorisierten Funktionen gehören die Wettervorhersage für Ausfahrten ebenso wie eine Kalenderübersicht oder interne Chatfunktionen.

Über die App

Die Cyql-App gibt es als kostenpflichtige Version für Radsportvereine und als kostenfreie Version für einzelne Radfahrer, die sich an Fahrten in der Nähe beteiligen wollen. In den Niederlanden sind bereits über Tausend Clubs und Gruppen über die Plattform organisiert und haben mehr als 33.000 Touren erstellt.

Im Jahr 2021 brachten zwei aktive Radsport-Freunde und Unternehmer, Jan Kooistra und Wouter Slotegraaf, nach zweijähriger Entwicklung die Cyql-App auf den Markt. Zielgruppe: Vereine und Verbände rund um den Radsport sowie Radsport-Aktive.

Das niederländische Startup will mit der App zum gemeinsamen Radfahren anregen, die Gemeinschaft stärken und die Kommunikation untereinander verbessern.

Firmenkontakt

Cycl BV

Wouter Sotegraaf

Lauwersweg 9

9231 GR Surhuisterveen

+31 512 820260



https://cyql.app/de/startseite/

Pressekontakt

Agentur textwerk

Daniela Wohlfromm

Im Waterkamp 115

33334 Gütersloh

05241 9976096



https://www.agentur-textwerk.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.