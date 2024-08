Neue Connected Watch: ICE smart two von Ice-Watch

Erweiterte Funktionen und stilvolles Design

Mit der ICE smart two AMOLED stellt Ice-Watch eine neue, noch leistungsstärkere Version seiner Connected Watch vor.

Die ICE smart two bleibt ihren bewährten Funktionen zur Überwachung von Wetter, Fitness, Schlaf, Gesundheit und Sporteinheiten treu. Sie erfasst die Anzahl der Schritte, die zurückgelegte Distanz und die während des Tages verbrannten Kalorien. Über die eingebauten Sensoren kann sie den Blutdruck, die Herzfrequenz und sogar den Sauerstoffgehalt des Blutes messen.

Sie zeichnet die Gesamtdauer der Schlafphasen auf und zeigt sie an, ebenso wie die Tiefschlaf- und Leichtschlafphasen der letzten Nacht. Der Trainingsmodus ist mit über 100 körperlichen und sportlichen Aktivitäten kompatibel (Gehen, Laufen im Freien, Radfahren, Seilspringen, Yoga, Fitness, Tennis und viele andere mehr!). Dadurch ermöglicht die Uhr ein umfassendes Gesundheits- und Fitness-Tracking.

Die ICE smart two hält einige neue Funktionen bereit: Sie zeigt die Uhrzeit an, auch wenn der Bildschirm im Standby-Modus ist (Always-on-Modus), es lassen sich sechs unterschiedliche Bildschirmillustrationen auswählen und 15 Lieblingskontakte integrieren. Zudem sind drei verschiedene Vibrationsmodi einstellbar, deren Intensität erhöht werden kann.

Mit einem erweiterten AMOLED-Display von 1,96 Zoll und einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung bietet die ICE smart two ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Die Bedienung verbessert sich durch eine zusätzliche Taste für den schnellen Zugriff auf Lieblingskontakte.

Ice-Watch bietet die ICE smart two in zwei neuen Größen an, die auch an schmaleren Handgelenken eine sportliche Figur machen: ein rundes Zifferblatt (1,2 Zoll) und ein quadratisches Zifferblatt (1,7 Zoll). Der interne Speicher wurde von 64 Mb auf 128 Mb erhöht.

Alle gesammelten Daten können über die ICE SMART-App direkt auf dem Smartphone abgerufen werden. Die ICE SMART two ist mit einer mobilen Anwendung verbunden, die es ermöglicht, alle von der Uhr erfassten Daten schnell anzuzeigen. Die ICE SMART-App ist mit iPhone (iOS 9.0+) und Android (Android 5.0+) kompatibel und im App-Store von Apple und Google-Play-Store verfügbar.

ICE smart 2.0 im Online-Shop von Ice-Watch

Die Silikon-, Digital- und Connected-Watch-Uhren sowie der Schmuck von Ice-Watch werden heute in über 55 Ländern verkauft. Mit rund 500 Artikeln bietet Ice-Watch ein einzigartiges Design in zahlreichen Modellen und Farben für jeden Geschmack, jeden Stil und jede Vorliebe.

Bildquelle: @icewatch