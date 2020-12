Neue Draka UC500 Cat.6A U/UTP-Kabel: Höherer Brandschutz bei gleicher Leistung und Handhabbarkeit

Prysmian Group: BU Multimedia Solutions erweitert UC500-Kabelserie um zwei Produkte in den Brandschutzklassen B2ca/Cca s1a d1 a1

Köln, 8. Dezember 2020 – Die BU Multimedia Solutions (MMS) der Prysmian Group bietet ihr Draka-Kupferkabel UC500 23 U/UTP Cat.6A Z1s ab sofort in den CPR-Brandschutzklassen B2ca s1a d1 a1 und Cca s1a d1 a1. Mit der Weiterentwicklung profitieren Anwender von einer gesteigerten Brandsicherheit ohne Einbußen bei der Performance oder Handhabbarkeit in Kauf nehmen zu müssen. Die mechanisch robusten AWG-23-Kupferkabel mit vier ungeschirmten Paaren sind durch den LSHF-FR-Außenmantel sehr widerstandsfähig. Das patentierte diskontinuierliche ZEBRA-Folienband sorgt für eine hochwertige Abschirmung gegenüber Alien Crosstalk.

Mit den beiden Kabelmodellen UC500 23 U/UTP Cat.6A Z1s B2ca s1a d1 a1 und Cca s1a d1 a1 bringt die BU Multimedia Solutions sehr flexible, hoch leistungsfähige Netzwerkkabel mit hoher Feuerresistenz auf den Markt. Die neuen Brandschutzkabel erfüllen alle Kriterien der anspruchsvollen Brandschutzklassen B2ca s1a d1 a1und Cca s1a d1 a1 hinsichtlich Rauchentwicklung (s1a), Tropfenbildung (d1) und Säuregehalt (a1). “Wir haben erhebliche Ressourcen in die Entwicklung der neuen CPR-Kabel investiert. Das Resultat sind hochwertige, brandsichere Cat.6A-Installationskabel, die unter Beibehaltung hoher Datenübertragungsraten schnell und einfach zu installieren sind”, sagt Zoran Borcic, Produktmanager Kupferkabel, BU Multimedia Solutions, Prysmian Group.

Störungsfrei, schnell und sicher

Die Draka UC500 23 U/UTP Cat.6A Z1s-Kupferkabel mit AWG-23-Kupferleiter und vier ungeschirmten Paaren eignen sich für den Betrieb von Power over Ethernet (PoE), Typ 1-4. Dank der patentierten ZEBRA-Folientechnologie (Zero Earth-loop By Reflectorfoil Application) ist das ungeschirmte Kabel in der Lage, Alien Crosstalk vollständig zu unterdrücken. Die bewährte Draka-Technologie kombiniert die Vorteile von geschirmten mit den Vorteilen ungeschirmter Kabel. Gemäß des Cat.6A-Standards übertragen die Installationskabel Daten-, Sprach-, Audio- und Videoinformationen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s und erreichen eine Betriebsfrequenz von maximal 500 MHz. Hochflexible, enge Biegeradien und der geringe Außendurchmesser ermöglichen ein leichtes Verlegen der Kabel. Der halogenfreie und flammwidrige Schutzmantel (LSHF-FR) gewährleistet höchsten Brandschutz gemäß der EU-Bauproduktenverordnung (CPR).

Tests zeigen: Die Kabel halten, was sie versprechen

Mehrere interne und externe Testlabore prüften beide Kabelausführungen in zahlreichen Testläufen auf die B2ca- und Cca-Brandschutzkriterien. Die sehr aufwendige Testphase führte zum Erfolg: Alle stichprobenartig ausgewählten Prüflinge erfüllten die hohen Anforderungen der Brandschutzklassen B2ca und Cca bei erforderlicher Performance und Montagefreundlichkeit. Als Teil des Testprozesses wurden viele andere B2ca- und Cca-bewertete Cat.6A U/UTP-Kabel von Drittanbietern getestet. “Die Tests zeigen, wie schwer es ist, die notwendigen Anforderungen hinsichtlich CPR-Brandschutzklasse, Leistung, Alien Crosstalk und Handhabbarkeit gleichzeitig zu erfüllen. Das schaffen derzeit nur wenige”, so Zoran Borcic. Die BU Multimedia Solutions zählt dazu. Ihre AWG23 Cat.6A U/UTP B2ca und Cca Kupferkabel garantieren alle Merkmale in hoher Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Kennen Sie schon unseren Content Hub? Unter www.draka-cable.com finden Sie viele interessante Informationen rund um die Themen Kupfer- und LWL-Datenkabel sowie Broadcast-Verkabelung.

Prysmian Group

Die Prysmian Group ist ein Weltmarktführer für Energie- und Telekomkabelsysteme. Mit ihren fast 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über EUR 11 Mrd., ca. 29.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern und 112 Werken, ist die Gruppe stark in High-Tech Märkten positioniert und bietet das größtmögliche Spektrum an Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Wissen. Sie agiert in Geschäftsfeldern der Untertage- und Unterwasserkabel und Systemen zur Energieübertragung und -verteilung, mit Spezialkabeln für Anwendungen in vielen unterschiedlichen Industrien und Kabeln für mittlere und niedrige Spannung für den Bau- und Infrastruktursektoren. Für den Bereich der Telekommunikation fertigt die Gruppe Kabel und Zubehör für Stimm-, Video- und Datenübertragung und bietet ein umfassendes Spektrum an Glasfaserkabeln, Lichtwellenleitern und Kupferkabeln sowie Anschlusssystemen. Prysmian ist eine Aktiengesellschaft, die in der italienischen Börse, dem FTSE MIB Index, gelistet ist.

Weitere Informationen: http://www.prysmiangroup.com

Firmenkontakt

Draka/Prysmian Group DE

Nicole Hentschel

Piccoloministraße 2

51063 Köln

+49 (0)221 6770

multimedia@prysmiangroup.com

http://www.prysmiangroup.com

Pressekontakt

epr – elsaesser public relations

Sabine Hensold

Maximilianstraße 50

86150 Augsburg

+49 (0)821 4508 7917

sh@epr-online.de

http://www.epr-online.com

Bildquelle: MMS/Prysmian Group