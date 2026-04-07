KSi International GmbH und Promo Color GmbH investieren in neue DTF-Druckmaschine Roland TY-300i inkl. Shaker

Dresden, 07. April 2026 – Die KSi International GmbH (bekannt unter der Marke Brandible) und ihr Tochterunternehmen die Promo Color GmbH haben ihren Maschinenpark um eine neue DTF-Druckmaschine (Roland TY-300i inkl. Shaker) erweitert. Mit der Investition bauen sie ihre Kapazitäten gezielt aus und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für die Umsetzung individueller Kundenprojekte.

Die neue Technologie ermöglicht eine präzise und vielseitige Veredelung unterschiedlichster Textilien, darunter Polyester, Baumwolle, Nylon und Leder. Dadurch können KSi International und Promo Color noch flexibler auf verschiedene Anforderungen reagieren und ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken – von Arbeitskleidung über Promotion-Textilien bis hin zu Merchandising-Artikeln.

Vor allem Unternehmenskunden profitieren von der Investition: Motive lassen sich detailreich, farbintensiv, langlebig und in höchster Qualität umsetzen. Das schafft mehr Freiheit in der Gestaltung und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Markenbotschaften sichtbar und professionell auf Textilien zu transportieren.

Neben der erhöhten Qualität sind die Drucke strapazierfähiger und waschbeständiger bei angenehmerem Tragekomfort. So entstehen Produkte, die sowohl optisch als auch funktional langfristig überzeugen.

Darüber hinaus erfüllt der Einsatz der Roland TY-300i inkl. Shaker wichtige Anforderungen an Sicherheit und Konformität. Die verwendeten Tinten und Materialien sind OEKO-TEX® ECO PASSPORT-zertifiziert und REACH-konform, was vor allem für Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeits- und Umweltbewusstsein interessant sein dürfte.

Auch für KSi International und Promo Color selbst bringt die Anschaffung Vorteile: Produktionsabläufe lassen sich effizienter gestalten und Aufträge flexibler umsetzen. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und schafft die Grundlage für einen noch besseren Kundenservice.

Mit der Investition in die Roland TY-300i inkl. Shaker setzen die beiden Unternehmen ein klares Zeichen für Qualität, Zukunftsfähigkeit und Kundennähe in der Textilveredelung.

Über Brandible

Brandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Produkte, von klassischen Werbeartikeln über Kleidung bis hin zu Werbetechnik, Druckprodukten und Verpackungen. Seit 2007 bietet Brandible branchenerfahrenen Kundenservice, fachliche Beratung zum strategischen Einsatz der Werbemittel sowie Sonderanfertigungen von Werbeartikeln.

Weitere Informationen: https://www.brandible.de

Brandible ist die Plattform für effektive Markenwirkung. Das Produktportfolio für Geschäftskunden umfasst mehr als 150.000 Produkte, von klassischen Werbeartikeln über Kleidung bis hin zu Werbetechnik, Druckprodukten und Verpackungen. Seit 2007 bietet Brandible branchenerfahrenen Kundenservice, fachliche Beratung zum strategischen Einsatz der Werbemittel sowie Sonderanfertigungen von Werbeartikeln.

Kontakt

KSi International GmbH

Cordula Roßberg

Zellescher Weg 3

01069 Dresden

+49 (0)351-265 512-115



https://www.brandible.de/

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