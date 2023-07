Neue Erlebnisausstellung in Saalfeld

Saaltor eröffnet

Die Tor-Tour „Von Tor zu Tor“ durch die Stadt Saalfeld/Saale wurde um ein Stadttor erweitert. Die installierte multimediale Ausstellung kann ab sofort besichtigt werden.

„Wir freuen uns, mit dem Saaltor das dritte der vier erhaltenen Saalfelder Stadttore mit einer Erlebnisausstellung zur Geschichte Saalfelds zu bereichern. Damit sind wir unserem Ziel, alle erhaltenen vier Stadttore mit multimedialen Darstellungen zu gestalten und für Besucher zugänglich zu machen, einen wichtigen Schritt näher gekommen“, sagte Bürgermeister Dr. Steffen Kania und bedankte sich bei allen beteiligten Akteuren und Baufirmen, die bei der Sanierung und Umgestaltung involviert waren.

Im Zeitraum von Juli 2022 bis Juni 2023 wurden die Instandsetzung des Saaltores sowie die interaktive Ausstellung realisiert.

Um das Stadttor wieder für Besucher zugänglich zu machen, wurde eine neue Außentreppe errichtet, die den Zugang zu den beiden im 1. und 2. Obergeschoss befindlichen Ausstellungsräumen ermöglicht. Für die denkmalgerechte Sanierung wurden u.a. eine Dachentwässerung installiert, Deckenbalken instandgesetzt, Oberflächen im Bestand gesichert und konserviert, sowie Fenster, Türen und die Innenausstattung wie Holztreppe, Parkett und Wandverkleidungen weitestgehend im Bestand überarbeitet. Zudem wurde eine neue Außentür zu den Ausstellungsräumen eingebaut.

Konzeption, Planung und Einrichtung der musealen Ausgestaltung lag, ebenso wie beim Oberen und Darrtor, in den Händen der Monumedia GmbH Erfurt. Inhaltlich wurde die Erlebnisausstellung als Fortführung des begonnenen Rundganges umgesetzt. Thematisiert wird die Medizin im 17. Jahrhundert, konkret die damaligen Krankheiten und Heilmethoden. Bei einer Lebenserwartung um die 30 Jahre gehörten damals Krankheiten und Tod zum Alltag. Doch welche Zipperlein plagen die Menschen und wie werden sie behandelt – ganz ohne die moderne Medizin? Stadtphysikus und Bader plädieren für Urinschau und Aderlass, eine weise Kräuterfrau dagegen kennt Heilpflanzen, Tinkturen und Wickel. Sie verrät Heilmethoden und Rezepturen und nutzt dabei sogar Steine.

Das Saaltor kann nach Art und Bauweise in das 14. Jahrhundert eingeordnet werden. Teile eines ehemals vorgelagerten Torgebäudes wurden 1816 abgebrochen. 1928 eröffnete ein Weinhaus in den oberen Geschossen eine Weinstube. Dafür wurden vorhandene Deckenebenen und Fensteröffnungen radikal versetzt, um eine bessere Erreichbarkeit der oberen Ebene zu ermöglichen. In den 1950er Jahren wurde die Weinstube nochmals überformt. Seit dieser Zeit hatten im Inneren keine Sanierungsmaßnahmen stattgefunden.

Tickets und Informationen zu den Erlebnisausstellungen im Oberen Tor, Darrtor und Saaltor gibt es online unter www.saalfeld-tourismus,de oder in der Tourist-Information Saalfeld, Markt 6.

