Neue Funktionen für markengerechte simpleshow-Videos

Mit einem neuen Illustrationsstil und einer Stimmimitation unternimmt simpleshow den nächsten Schritt zur personalisierten Unternehmensvideo-Lösung.

26. November 2024 – simpleshow, die KI-gestützte Plattform für Erklärvideos, erweitert ihre Möglichkeiten zur Individualisierung von Unternehmensvideos mit zwei leistungsstarken neuen Funktionen: einem anpassbaren Illustrationsstil und einer Stimmimitation. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach einzigartig gebrandetem und wirkungsvollem Content können Unternehmen mit simpleshow nun Videos erstellen, die visuell und akustisch perfekt auf ihre Corporate Identity abgestimmt sind – und das mit nur einem Klick.

Der neue „Sharp“-Illustrationsstil bietet ein modernes, elegantes Design und übernimmt automatisch die definierten Corporate-Design-Einstellungen des Nutzers. Mit erweiterten Farboptionen, dynamischen Hintergründen und fließenden Übergängen bietet der Sharp-Stil ein visuell überzeugendes Erlebnis. Er wurde entwickelt, um die kürzlich eingeführte Funktion „Custom Video Builder“ von simpleshow zu ergänzen. Diese Funktion kombiniert automatisch individuelles Bildmaterial des Nutzers mit simpleshow-Grafiken. Der Stil harmoniert mit einer Vielzahl von Unternehmensdesigns und ermöglicht die nahtlose Integration von Markenbildern in simpleshow-Videos.

Die Stimmimitation erlaubt es Nutzern, eine automatisches Voiceover in jeder von der Plattform unterstützten Sprache zu erzeugen, das wie ihre eigene Stimme klingt. Hierfür wird lediglich eine kurze Stimmprobe benötigt, die entweder hochgeladen oder direkt im simpleshow video maker aufgenommen werden kann. Diese Funktionalität sorgt für einen konsistenten, markenkonformen Ton, ohne dass zusätzliche Sprachaufnahmen erforderlich sind.

Dr. Sandra Böhrs, Chief Marketing Officer von simpleshow, erläutert:

„Mit unserem neuen Illustrationsstil und der Stimmenimitation schaffen Unternehmen ein Videoerlebnis, das ihre ganz eigene Identität authentisch widerspiegelt. Diese Funktionen helfen unseren Kunden, ihr Publikum mit Inhalten zu begeistern, die sowohl persönlich als auch professionell wirken – so stärken sie die Bindung zur Marke und steigern den Unternehmenserfolg nachhaltig.“

Die neuen Funktionen sind Teil des simpleshow-Ziels, vollständig individualisierte Videos auf Knopfdruck zu ermöglichen. Nach der kürzlichen Integration neuer, menschenähnlicher KI-Stimmen bietet simpleshow mit der Stimmenimitation nun eine weitere automatisierte Audio-Option. Mit dem neuen Illustrationsstil unterstützt simpleshow Unternehmen dabei, einzigartige und hochwertige Videoinhalte zu erstellen, die die Markenidentifikation fördern.

Über simpleshow: simpleshow ist die Plattform für digitale Produkte und Services rund um das Medium Erklärvideo. Geleitet von der Mission, die moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, befähigt der Marktführer jeden dazu, ein komplexes Thema ganz einfach zu erklären. Die künstliche Intelligenz der SaaS-Lösung simpleshow video maker unterstützt den Nutzer dabei, mit wenigen Klicks ein professionelles Erklärvideo in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die auf der Erfahrung aus zehntausenden Video- und eLearning-Produktionen in über 50 Sprachen beruht. Mitarbeiter in den Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hong Kong und Tokio betreuen internationale Großunternehmen, die simpleshow als Partner für einfache Erklärung schätzen.

Pressekontakt:

simpleshow gmbh | Am Karlsbad 16 | 10785 Berlin | Deutschland

www.simpleshow.com

Ansprechpartnerin: Viktoria Koleva

presse@simpleshow.com | Telefon: +49 30 809 502 133

