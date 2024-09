Neue Geschäftsplanungsfunktion: edtas Anwender sind immer einen Schritt voraus

Agile Business-Planung ermöglicht maximale Effizienz und Sicherheit im Planungs- und Controlling-Prozess

Saarbrücken, 18. September 2024 – eurodata hat das marktführende cloudbasierte Abrechnungs- und Controlling-System edtas jüngst um eine Geschäftsplanungsfunktion erweitert. Durch die vollständige Integration des Features und dank der Einbeziehung historischer Daten und saisonaler Besonderheiten bietet edtas den Mineralöl- und Tankstellengesellschaften jetzt eine weitere Optimierung des gesamten Geschäftsplanungsprozesses.

Die edtas Geschäftsplanung ist ein Werkzeug zur Erstellung von Geschäftsplänen für einzelne oder viele Stationen sowie ganze Tankstellennetze beliebiger Größe für Mineralöl- und Tankstellengesellschaften. Dabei können auch Stationen geplant werden, die ansonsten nicht in edtas sichtbar sind (weil sie entweder nicht teilnehmen oder keine Offenlegung zwischen Tankstellenbetreiber und Gesellschaft vereinbart ist).

Die integrierte Geschäftsplanung bietet ein hohes Maß an Effizienz. Analysenwerte und Hochrechnungen sind zum Vergleich mit dem Planungsansatz stets verfügbar und aktuell, sie brauchen nicht importiert zu werden. Die Plandaten werden zuverlässig im eurodata-Rechenzentrum gespeichert, im Rahmen von Backups gesichert und vor unbefugtem Zugang geschützt.

Das neue Feature unterstützt dabei sowohl einen Planungsansatz nach dem „Bottom-up“- als auch dem „Top-down“-Prinzip. Es bietet mit seiner Szenario-Planung und verschiedenen Dashboards vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ein hohes Maß an Flexibilität sowie einen transparenten Planungsprozess – selbst bei großen Organisationsstrukturen. Vor allem die Tatsache, dass sich die verschiedenen Planungen bis auf einzelne Stationen und KPIs herunterbrechen lassen, sind für die Mineralölgesellschaften und Netzbetreiber von großem Nutzen. So können sie einerseits den Status Quo genau analysieren und andererseits ihre Geschäftsplanung individuell anpassen. Diese Kombination aus Präzision und Agilität verschafft ihnen einen nicht zu unterschätzenden Vorteil.

Oliver Morsch, Leiter des Systemmanagements für edtas bei eurodata: „Die neue Planungsfunktion bietet darüber hinaus zahlreiche Analyse- und Vergleichsmöglichkeiten. Das ist heute von großer Bedeutung, denn die Betreiber von Tankstellennetzen müssen regelmäßig ihre Business-Ziele definieren und dafür benötigen sie auf der einen Seite verlässliche Zahlen und auf der anderen Seite maximale Agilität, um ihre Pläne den sich verändernden Marktumständen anzupassen. Exakt hier entfaltet die Geschäftsplanungsfunktion ihre Wirkung und ermöglicht den Betreibern von Tankstellennetzen eine bestmögliche Integration der Planungsprozesse in einen optimalen Workflow.“

Vorteile der edtas Geschäftsplanung

– Echtzeitdaten: Schluss mit unübersichtlichen Excel-Tabellen, dafür Online-Zugriff auf aktuelle Systeminformationen.

– Weniger Fehler: Das versehentliche Überschreiben von Excel-Formeln oder Löschen von Daten war gestern, jetzt bilden die automatisch erzeugten Systemdaten die Grundlage. Ein aktivierbarer Schreibschutz sorgt dafür, dass fertige Pläne nicht versehentlich verändert oder gelöscht werden können.

– Mehr Übersicht: Die grafisch optimierte Benutzeroberfläche lenkt den Blick auf das Wesentliche.

– Vergleich von Planung und Ist-Werten: Der Planungsansatz lässt sich jederzeit mit aktuellen Analysewerten und den edtas Hochrechnungen oder der zentralen Vorplanung abgleichen.

– Bessere Entscheidungen: Ob vorkonfiguriert oder individuell angepasst – der Sonnenschlüssel sorgt für ein valideres Controlling.

– Vorplanung per Drag & Drop: Durch das unkomplizierte Importieren von Einzelwerten oder durch pauschale Steigerungsraten ist eine zentrale Vorplanung ohne viel Aufwand erledigt.

– Individuelle Planungsmöglichkeiten: Ob auf Einzelkonten oder nur in Summe geplant werden soll – beides ist jederzeit möglich.

– Personalkosten im Blick: Mit einem eingängigen Schema lassen sich Personalkosten leicht planen.

– Interne Qualitätsprüfung: Mit dem leicht konfigurierbaren, mehrstufigen Freigabe-Workflow des Geschäftsplans lässt sich eine interne Qualitätsprüfung etablieren.

– Planzahlen unter Kontrolle: Durch die Gegenüberstellung des eigenen Geschäftsplans mit dem Plan des edtas-Beraters werden Abweichungen schnell sichtbar.

Mehr Informationen zur edtas Geschäftsplanung finden Sie hier.

Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de

