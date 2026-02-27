Neue Gründungsformate in der Region Hegau-Bodensee

Stockach 18.03.2026: „Selbständig werden?“. Überlingen 07.05. & 18.06.2026: Founder Walks. Founder Talks Podcast + Parteien-Check.

Stockach/Überlingen/Singen. Wer eine Idee im Kopf hat und über den Schritt in die Selbständigkeit nachdenkt – im Haupt- oder Nebenerwerb – bekommt im März in Stockach konkrete Orientierung:

Beim Impulsabend „Selbständig werden?“ geht es um typische Phasen im Gründungsprozess, um häufige Unsicherheiten und darum, wie aus einer Idee ein tragfähiges Vorhaben werden kann. Im Anschluss ist Zeit für Fragen und Austausch – ausdrücklich auch zum Vernetzen mit anderen Gründungsinteressierten.

Der Gründungsabend findet am Mittwoch, 18. März 2026, ab 18:00 Uhr im Honold-Haus, Hauptstraße 8, 78333 Stockach statt.

Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.

Anmeldungen nimmt Regina Schlecker (Wirtschaftsförderung Stockach) entgegen (Tel. 07771 802 129, r.schlecker(@)stockach.de). Alternativ ist eine Online-Anmeldung bei „Founder Journey“ hier: Anmeldung Stockach möglich.

Parallel dazu wird die regionale Gründungscommunity am Bodensee weiter ausgebaut: Die Founder Walks 2026 in Überlingen sind terminiert und finden am 7. Mai sowie am 18. Juni 2026 statt; ausführlichere Informationen folgen Anfang April.

Perspektivisch sollen zudem weitere Städte hinzukommen, die ‚ Founder Walks‚ anbieten – mit dem Ziel, das Netzwerk aus Gründungsinteressierten, aktuell Gründenden, jungen Unternehmen und Selbständigen kontinuierlich zu stärken.

Ergänzend wird es in der Region weiterhin ein bewährtes Informationsformat geben: die „Impulsnachmittage“ von Singen aktiv Standortmarketing. Die Reihe richtet sich an Gründungsinteressierte und findet regelmäßig am 1. Mittwoch im Monat statt. Das Konzept ist bewusst niedrigschwellig aufgebaut: Eine kompakte Einführung bildet den Auftakt, danach folgt ein Spezialthema mit Expertinnen und Experten aus dem Netzwerk. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird erbeten. Interessierte können sich hier anmelden: Online-Anmeldung Impulsnachmittage

Mit Blick auf die Landtagswahl Baden-Württemberg am 8. März wurde eine Zusammenfassung zentraler Aussagen der Wahlprogramme veröffentlicht – mit Fokus auf Startup- und Existenzgründungspolitik. Ergänzt wird die Übersicht durch ein KI-gestütztes Rating, das die Programminhalte strukturiert vergleicht und Unterschiede sichtbar macht. Mehr dazu hier: Vergleich Wahlprogramme Gründungs- und Startup-Förderung Landtagswahl Baden-Württemberg

Darüber hinaus wächst das Talk-Format weiter: “ Founder Talks – der Podcast“ bringt Gespräche zu Existenzgründung, Startups, Innovation und Unternehmensnachfolge auf die gängigen Plattformen. Die ersten Folgen sind online, weitere folgen ab März.

Faktenkasten

Event: „Selbständig werden?“ – Gründungsabend in Stockach

-Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 18.03.2026, ab 18:00 Uhr

-Ort: Honold-Haus, Hauptstraße 8, 78333 Stockach

-Anmeldung: Regina Schlecker, Wirtschaftsförderung Stockach – Tel. 07771 802 129, wifoe(@)stockach.de – oder online: Anmeldung

Founder Walks Überlingen:

Termine: 07.05.2026 und 18.06.2026

Impulsnachmittage (Netzwerk Existenzgründung | Singen aktiv):

1. Mittwoch im Monat, zweigeteilt (Einführung + Spezialthema),

kostenlos,

Anmeldung erbeten: Online-Anmeldung

Founder Talks Podcast:

verfügbar u. a. auf Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts

Link: https://founder-talks.de

Founder Journey ist die Startup- und Existenzgründungsberatung der Berater, Coaches und Dozenten Holger Hagenlocher ( https://holger-hagenlocher.de) .

Angeboten wird ein kostenloses Online-Erstgespräch für Gründungsinteressierte sowie eine Existenzgründungsberatung und ein Gründercoaching zu ermäßigten Konditionen, die am per Videocall durchgeführt und deshalb deutschlandweit angeboten werden.

