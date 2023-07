Neue Hochschulleitung an der CODE University

Die CODE University of Applied Sciences ernennt Dr. Reimar Müller-Thum zum Geschäftsführer und Kanzler der Hochschule. Müller-Thum bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Bildung und Technologie mit.

Müller-Thum ist ein renommierter Experte auf dem Gebiet der Hochschulbildung und hat sich durch seine innovativen Ansätze und seine Führungsqualitäten einen Namen gemacht. Vor der CODE war er zehn Jahre Geschäftsführer der Hochschule Macromedia und der Macromedia Akademie sowie von Galileo Global Education Germany.

Müller-Thum wird die strategische Ausrichtung der CODE weiterentwickeln und das Wachstum der Institution vorantreiben. Sein Engagement für Exzellenz in der Lehre und sein Fokus auf praxisnahes Lernen werden die Studierenden dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten im Bereich Technologie weiterzuentwickeln.

Die CODE freut sich sehr, Reimar Müller-Thum als neuen Geschäftsführer begrüßen zu dürfen und ist zuversichtlich, dass seine Erfahrung und Vision die Hochschule zu neuen Höhen führen werden. Mit seinem starken Hintergrund in der Hochschulbildung und seinem Engagement für Innovation wird er dazu beitragen, die CODE als eine führende Institution für technologieorientierte Ausbildung zu etablieren.

Müller-Thum äußert sich zu seiner Ernennung wie folgt: „Die CODE ist für mich eine der innovativsten Bildungsinitiativen des letzten Jahrzehnts und ein absoluter Rohdiamant. Ich bin begeistert davon, was das Gründerteam aufgebaut hat und freue mich, mit meiner Erfahrung dazu beitragen zu können, dass die CODE ihr volles Potenzial entfaltet.“

Thomas Bachem, Gründer und zuvor alleiniger Geschäftsführer der CODE, ist stolz, mit Reimar Müller-Thum eine der interessantesten und profiliertesten Persönlichkeiten im privaten Bildungsgeschäft für die CODE zu gewinnen. In seiner neuen Rolle als Executive Chairman arbeitet Bachem in enger Abstimmung mit Müller-Thum zusammen und verantwortet insbesondere die Bereiche Gründerförderung, Unternehmenspartnerschaften, Netzwerk und öffentliche Kommunikation.

*Von links nach rechts: Prof. Dr. Peter Ruppel (Präsident), Thomas Bachem (Gründer & Beiratsvorsitzender), Verena Pausder (Hochschulrätin), Dr. Reimar Müller-Thum (Geschäftsführer & Kanzler) – Bild: CODE University of Applied Sciences

Die CODE University of Applied Sciences ist eine private, von Grund auf neu gedachte und staatlich anerkannte Hochschule für die mit Sitz in Berlin. Die Studiengänge vermitteln Kompetenzen, die in der Arbeitswelt der Zukunft benötigt werden. Mit ihrem didaktischen Lernkonzept ist die Hochschule für Angewandte Wissenschaften auf die digitale Zukunft ausgerichtet. In den drei englischsprachigen Studiengängen Software Engineering, Interaction Design und Product Management werden die digitalen Pioniere von morgen ausgebildet. Im Juli 2017 wurde der CODE die staatliche Anerkennung durch das Land Berlin erteilt. Inzwischen sind ca. 600 Studierende an der CODE eingeschrieben. Die CODE wird seither von mehr als 30 prominenten Digital-Unternehmern und Unternehmerinnen wie E-Commerce-Pionier Stephan Schambach, Rolf Schrömgens (Trivago), Florian Heinemann (Project A), Benjamin Otto (Otto), Verena Pausder (Fox & Sheep) oder Ijad Madisch (ResearchGate) finanziert und unterstützt.

Weitere Informationen unter: code.berlin/de

