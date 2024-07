Neue Hochwertige Kompressions BH ´s von Marena Recovery

Dermamedix präsentiert: Hochwertige Kompressions-BHs von Marena Recovery – die Wahl der Profis

München, 23. Juli 2024 – Dermamedix, ein führender Anbieter im Bereich medizinischer Kompressionskleidung und Narbenpflege, freut sich, die Erweiterung seines Sortiments um die hochwertigen Kompressions BH ´s der Marke Marena Recovery bekannt zu geben. Der Online-Shop www.biodermis-shop.com bietet ab sofort eine breite Palette an Kompressions BH ´s, die speziell für Patienten nach Brustoperationen entwickelt wurden.

Mit über 30 Jahren Erfahrung auf dem Markt hat sich Dermamedix als Spezialist für Produkte zur Unterstützung der Heilung nach chirurgischen Eingriffen etabliert. Unser Online-Shop bietet eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Kompressionsmiedern und Kompressions BH ´s sowie Narbenpflegeprodukten auf Silikonenbasis, wie Narbenpflaster und Narbensalben der Marke Biodermis.

Kompressions BH ´s von Marena Recovery: Perfekte Unterstützung für die Heilung

Die Kompressions BH ´s von Marena Recovery sind für sämtliche Indikationen bei Brustoperationen konzipiert. Sie bieten spezialisierte Lösungen nach Brustvergrößerungen (mit und ohne Brustgürtel), Brustverkleinerungen, Bruststraffungen und Brustrekonstruktionen. Diese Kompressions BH ´s zeichnen sich durch herausragende Trageeigenschaften aus, die eine optimale Heilung unterstützen.

Herausragende Merkmale der Marena Recovery Kompressions BH ´s:

Perfekte Passform: Die Kompressions BH ´s sitzen wie eine zweite Haut und bieten hohen Tragekomfort, ohne auf die empfindlichen Narben zu drücken.

Kompressionsklasse 2: Diese Kompressions BH ´s bieten perfekten Halt und wirken Schwellungen entgegen, wodurch sie die Heilung fördern.

Verstellbare Träger und Verschlüsse: Die einstellbaren Träger und leicht zu öffnenden und schließenden Verschlüsse der Kompressions-BHs sorgen für eine einfache Handhabung und Anpassung.

Patentierter Stoff: Der innovative Stoff mit flexiblen Körbchen passt sich die Kompressions-BHs optimal an die Brust an, selbst bei Schwellungen, und vermittelt weder ein Gefühl von Enge noch von Lockerheit.

Wichtige Fragen rund um den Kompressions BH

Warum ist ein Kompressions BH nach einer Brust-OP so wichtig?

Ein Kompressions BH unterstützt die Heilung nach einer Brustoperation, indem er gleichmäßigen Druck auf das Gewebe ausübt. Dies hilft, Schwellungen zu reduzieren, die Durchblutung zu fördern und die Narbenbildung zu minimieren. Zudem bietet der Kompressions BH den notwendigen Halt und verhindert, dass sich die Implantate oder das Gewebe verschieben.

Wie lange sollte man einen Kompressions-BH in der Regel tragen?

Die Tragedauer eines Kompressions-BHs variiert je nach Art der Operation und individuellen Heilungsverlauf. In der Regel empfehlen Ärzte, den Kompressions BH für mindestens 4 bis 6 Wochen rund um die Uhr zu tragen. Danach kann auf einen leichteren BH umgestiegen werden, der weiterhin Unterstützung bietet.

Was macht die Kompressions BH ´s von Marena Recovery besonders?

Marena Recovery Kompressions BH ´s sind speziell entwickelt, um den höchsten Komfort und die beste Unterstützung zu bieten. Sie sind aus einem patentierten Stoff gefertigt, der flexibel ist und sich an Schwellungen anpasst, ohne dabei an Halt zu verlieren. Die Kompressions-BHs verfügen über verstellbare Träger und leicht zu handhabende Verschlüsse, die eine individuelle Anpassung ermöglichen und so den Heilungsprozess optimal unterstützen.

Weitere Vorteile der Marena Recovery Kompressions BH ´ s:

Atmungsaktives Material: Der Stoff der Kompressions-BHs ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, was das Tragegefühl verbessert und Hautirritationen vorbeugt.

Hypoallergen: Die Materialien sind hypoallergen und somit auch für empfindliche Haut geeignet.

Einfache Pflege: Die Kompressions-BHs sind leicht zu reinigen und behalten auch nach mehreren Waschgängen ihre Form und Funktionalität.

„Unsere Mission ist es, Patienten die bestmögliche Unterstützung auf ihrem Heilungsweg zu bieten“, erklärt ein Sprecher von Dermamedix. „Die Kompressions-BHs von Marena Recovery setzen neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Funktionalität und sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Engagements für höchste Qualität.“

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter entdecken Sie unter www.biodermis-shop.com/collections/kompressions-bh die umfassende Produktpalette für Ihre individuellen Bedürfnisse. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise und lassen Sie sich von der Qualität unserer Kompressions-BHs überzeugen.

Dermamedix ist der Spezialiste für postoperative Nachsorge in der Ästhetischen und Plastischen Chirurgie.

In unserem Onlineshop finden Sie die hochwertigen Kompressionsmieder und Kompressions BH ´s von Marena Recovery, sowie die Silikon Narbenpflaster und Narbensalben von Biodermis.

Eine besondere Stärke ist unsere hochqualifizierte telefonische Beratung für interessierte Patienten.

Firmenkontakt

Dermamedix

Markus Halfpap

Ahornallee 13a

83627 Warngau

+498021504741

+498021504743



http://www.biodermis-shop.com

Pressekontakt

08020504741

Markus Halfpap

Ahornallee 13a

83627 Warngau

08021504741



http://www.biodermis-shop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.