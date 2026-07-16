Neue Horizonte statt Routine

Urlaubsplanung mit Überraschungseffekt

Wenn für viele Menschen jetzt die Ferienzeit beginnt, wächst die Vorfreude auf Erholung, Sonne und Tapetenwechsel. Doch warum nicht den Koffer auch mit der ein oder anderen Veränderung packen? Wer bewusst mehr Vielfalt in die Urlaubsplanung der Zukunft bringt, entdeckt nicht nur unbekannte Länder und Kulturen, sondern trainiert ganz nebenbei den Umgang mit Change. Genau darin sieht Redner Persönlichkeit und Keynote Speaker Bettina Stark eine große Chance: Der Urlaub kann zum entspannten Übungsfeld werden, um Offenheit für Veränderungen zu entwickeln, ganz ohne den Druck des Berufsalltags.

Als erfahrene Rednerin für Change, Vielfalt und Zukunft zeigt Bettina Stark in ihren vielfältigen Keynotes: Veränderungen beginnen dort, wo Menschen ihre gewohnten Routen und Routinen verlassen. Übertragen auf den zukünftigen Urlaub kann das bedeuten: Ein neues, unbekanntes Reiseziel statt des immergleichen Strandkorbs auf Sylt. Ein Ausflug abseits der überlaufenen Sehenswürdigkeiten. Das All-inklusive-Ressort verlassen, um mit Einheimischen ins Gespräch kommen. Erlebnisse wie diese erweitern den eigenen Horizont und machen Vielfalt erlebbar. Wer sich im Urlaub auf Neues einlässt, sammelt positive Erfahrungen mit Change. Davon nimmt man und oft mehr mit nach Hause als nur Souvenirs.

Neue Wege statt ausgetretener Pfade

Wie man Change positiv in Erinnerung behält und Changeprozesse voller Vorfreude und Neugierde angeht, das veranschaulicht Bettina Stark in ihren inspirierenden Vorträgen auf der Redner Bühne. Damit macht sie ihrem Publikum verständlich, wie man in der Zukunft Veränderungen mutig und mit einer positiven Grundeinstellung begegnet. Genau diese Haltung lässt sich bereits in den Ferien trainieren: Jede neue Begegnung, jede ungewohnte Speise und jede andere Sichtweise stärkt den eigenen Umgang mit Vielfalt und macht Change ein Stück vertrauter. So wird der Urlaub zur Reise mit echtem Mehrwert.

Fünf kreative Tipps für mehr Vielfalt im Urlaub

Damit es im Urlaub immer wieder freudige Überraschungsmomente gibt, rät Bettina Stark:

– Den Kompass einmal bewusst neu ausrichten und ein unbekanntes Reiseziel wählen.

– Mit Tipps von Einheimischen lokale Traditionen statt Touristenrouten entdecken.

– Kulinarisch die Komfortzone verlassen und ländertypische Gerichte probieren.

– Den Heimweg mit einer neuen Gewohnheit im Gepäck antreten, damit der Change nicht mit der Abreise endet.

Aus Reiselust wird gelebter Change.

Für Bettina Stark steht fernab ihrer Redner Auftritte fest: Wer im Urlaub neugierig bleibt, lernt auch andere Veränderungen entspannt anzunehmen. Diese gelebte Vielfalt wirkt oft weit über die Ferien hinaus und erleichtert auch in der Zukunft den Umgang mit Change im beruflichen wie privaten Alltag. Wie kaum eine andere unter den deutschsprachigen Rednern ermutigt Bettina Stark dazu, Veränderungen nicht als Hindernis, sondern als Chance zu verstehen. „Wer den Mut hat, neue Wege zu gehen, entdeckt häufig die schönsten Ziele. Das gilt auf Reisen ebenso wie im Leben“ sagt Stark. Genau deshalb ist eine positive Haltung zu Change und Vielfalt kein nettes Urlaubssouvenir, sondern ein wertvoller Reisebegleiter.

Bettina Stark

ist Keynote-Rednerin, Coach und Unternehmensberaterin mit den Schwerpunkten Change, Führung und Kommunikation. Sie unterstützt Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Organisationen dabei, Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten und Führung zukunftsfähig auszurichten.

Die ehemalige Präsidentin der German Speakers Association (GSA) verbindet langjährige Führungserfahrung mit fundiertem Wissen aus Kommunikation, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. In ihren Vorträgen zeigt sie, wie Führungskräfte Orientierung geben, generationenübergreifend zusammenarbeiten und Veränderung durch klare Kommunikation wirksam begleiten können.

Zu ihren Vortragsthemen gehören unter anderem Change-Kommunikation, Führung im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, generationsübergreifende Zusammenarbeit sowie Resilienz und Selbstführung.

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Bettina Stark

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