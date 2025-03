Neue internationale Kooperation zwischen Berlin & Vietnam

Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. und Hue University of Medicine and Pharmacy in Vietnam intensivieren Zusammenarbeit

Berlin/Hue, 11.03.2025 – Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. (AdG) und die Hue University of Medicine and Pharmacy (HueUMP) in Vietnam haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist die Förderung und Erleichterung der beruflichen Anerkennung vietnamesischer Pflegekräfte in Deutschland sowie die Entwicklung gemeinsamer Bildungsprogramme.

Erste Schritte: Anerkennung vietnamesischer Pflegeabschlüsse in Deutschland

Ein vorrangiges Ziel der Kooperation ist die Prüfung der Einsatzmöglichkeiten von Absolventinnen und Absolventen vietnamesischer Berufs-Colleges im deutschen Gesundheitssystem. Die Akademie der Gesundheit wird in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Brandenburg eine Einstufung der dreijährigen vietnamesischen Ausbildungsabschlüsse nach deutschem Recht vornehmen. Dabei soll geklärt werden, inwieweit vietnamesische Absolventinnen und Absolventen direkt oder mit Anpassungsmaßnahmen in der deutschen Gesundheitsversorgung tätig werden können.

Verkürzung des Berufsanerkennungsverfahrens durch gezielte Schulungen

Ein weiteres zentrales Element der Zusammenarbeit ist die Optimierung des Anerkennungsverfahrens für vietnamesische Pflegekräfte in Deutschland. Dazu wird die Akademie der Gesundheit ein speziell zugeschnittenes Schulungsprogramm in Form eines 80-stündigen Online-Kurses anbieten, das von vietnamesisch sprechenden Lehrkräften begleitet wird.

Das Ziel des Programms ist die Vermittlung grundlegender pflegerischer und berufsspezifischer Kenntnisse zur Anpassung an die deutschen Standards. Die Inhalte sowie die Seminarzeiten werden gemeinsam abgestimmt. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, das sie auf das offizielle Anerkennungsverfahren vorbereitet.

Langfristige Perspektive: Gemeinsamer Studiengang

Mittel- bis langfristig ist die Entwicklung und Akkreditierung eines gemeinsamen Studiengangs geplant. Die Vorbereitungs- und Anerkennungszeit für dieses Programm in Deutschland wird auf drei Jahre geschätzt. Das Ziel dieses Studiengangs ist es, Absolventinnen und Absolventen der HueUMP in mehrfacher Hinsicht zu qualifizieren:

-Berufsausübung in der Pflege in Vietnam

-Erwerb des akademischen Titels „Bachelor of Science“ in Deutschland

-Möglichkeit, durch eine verkürzte Anpassungsmaßnahme als Pflegefachkraft in Deutschland tätig zu werden

-Ausbildung in Vorbehaltsaufgaben und weiteren heilkundlichen Tätigkeiten

Ein bedeutender Schritt für die internationale Pflegeausbildung

Mit dieser Kooperation setzen die Akademie der Gesundheit und die HueUMP ein klares Zeichen für die Stärkung internationaler Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Die Vereinbarung trägt dazu bei, den Fachkräftemangel in der Pflege zu adressieren und gleichzeitig vietnamesischen Absolventinnen und Absolventen attraktive Perspektiven auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu eröffnen.

Die Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e.V. (AdG) ist eine der größten freigemeinnützigen, staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Neben der beruflichen Ausbildung in vielen Gesundheitsfachberufen zählt die berufliche Fort- und Weiterbildung und die Qualifizierung internationaler Fachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen zu den Kernaufgaben der Akademie. Rund 4.650 Bildungsteilnehmende und 180 Mitarbeitende der AdG begleiten die Bildungsteilnehmenden während der beruflichen und hochschulischen Ausbildung an den vier Standorten: Campus Berlin-Buch, Campus Bad Saarow, Campus Eberswalde und Campus Brieskow-Finkenheerd. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Akademie der Gesundheit bilden die drei Institute: das Institut für digitale Lehre und Medien, das Institut für soziales Lehren und Lernen sowie das Institut für Simulation, Training und Transfer.

