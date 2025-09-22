Neue Isle of Man Reiseführer erschienen

Druckfrisch erschienen ist der 160 Seiten starke Reiseführer „Isle of Man“ (ISBN 978-3-939408-87-1) von Susanne Timmann und Karsten-Thilo Raab. Erhältlich ist der Titel mit vielen Bildern und QR-Codes, die mit Videos direkt einstimmen auf die spannende Entdeckungsreise, für 22 Euro im Buchhandel oder versandkostenfrei direkt beim Westflügel Verlag.

Neben Informationen zu allen Städten und Regionen auf der Insel, zur Geschichte, zu Flora, Fauna, zur Wirtschaft, Sprache und Kulinarik auf der Isle of Man enthält das praktische Kompendium Tipps für Outdoor-Aktivitäten, für Unternehmungen mit Kindern, für Kulturbeflissene und Romantiker sowie Empfehlungen für die Must-Dos. Fünf Tourenvorschläge erleichtern zudem die Planung in Ergänzung mit einer Fülle weiterer, handfester wie praktischer Informationen von A – Z.

Zudem gibt es den Titel als Hardback (ISBN 978-3-939408-88-8) für 27,99 Euro ebenfalls im Handel oder direkt beim Verlag unter http://www.westfluegel-shop.de/isle-of-man/

Der Westflügel Verlag hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2005 auf die Herausgabe von Reiseführern und Reisehandbüchern zu Zielen weltweit spezialisiert. Dabei umfasst das Verlagsprogramm auch Destinationen, die abseits der breiten Touristenströme liegen. Daneben publiziert der Westflügel Verlag auch Sachbücher zu verschiedenen Themenkomplexen und Belletristik.

