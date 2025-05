Neue italienische Sterneküche bei Crystal: Die Brüder Alajmo kreieren die Menüs für die Osteria d“Ovidio

Wegweisende Zusammenarbeit untermauert Crystals Anspruch herausragender Kulinarik auf See – Neue Menüs werden im Sommer 2025 verfügbar und reichen von Klassikern bis zu neuen Kreationen

Crystal, führender Anbieter erlesener Kreuzfahrterlebnisse, präsentiert auf den beiden Schiffen Crystal Serenity und Crystal Symphony in der Osteria d“Ovidio eine neue Auswahl edler Speisen – kreiert von zwei Weltstars der italienischen Küche, den Brüdern Massimiliano und Raffaele Alajmo. Mit einer reizvollen Mischung aus Klassikern, Neuinterpretationen und modernen Schöpfungen unterstreichen sie den Anspruch von Crystal, die Gäste auf höchstem kulinarischem Niveau zu verwöhnen.

Die Osteria d“Ovidio ist neben dem Umi Uma, dem einzigen Lokal des berühmten Küchenchefs Nobu auf See, und der Beefbar von Riccardo Giraudi eines der Spezialitätenrestaurants an Bord bei Crystal. Die neue Speisekarte mit den italienischen Köstlichkeiten wird im Laufe dieses Sommers eingeführt. Sie trägt die klare Handschrift von Massimiliano Alajmo, dem jüngsten Koch aller Zeiten, dem der Guide Michelin drei Sterne zuerkannt hat, seines Bruders Raffaele, dem Miteigentümer der familiengeführten Restaurants, sowie dessen Sohn Giovanni, der im Namen der Alajmos für die Partnerschaft mit Crystal verantwortlich zeichnet.

„Mit größtem Einsatz sorgen wir dafür, unseren Gästen höchste Kochkunst zu präsentieren. Das unterstreicht auch die Zusammenarbeit mit den Brüdern Alajmo“, betont Günter Lorenz, Vice President Food & Beverage Operations bei Crystal. „Massimiliano und Raffaele Alajmo haben Menüs kreiert, die ihren mit Michelin-Sternen gekrönten Erfahrungsreichtum widerspiegeln und zugleich zum Entdeckungscharakter von Crystal passen. Hier erzählt jede Speise eine eigene Geschichte von der Leidenschaft fürs Kochen, von großer handwerklicher Fertigkeit und von besten Zutaten. So entsteht eine einzigartige kulinarische Reise zur See.“

Die neue Speisekarte zelebriert die Vielfalt der italienischen Küche. Den Gästen stehen drei Menüs zur Auswahl, doch können sie auch à la carte speisen und sich die Gänge nach Belieben zusammenstellen.

Italia: Klassiker der italienischen Kochkunst aus dem ganzen Land

Wer all das liebt, was die Küche Italiens auszeichnet, erlebt bei diesem Menü zeitlose Köstlichkeiten verschiedener Regionen:

VITELLO TONNATO – Dünn geschnittenes Kalbsfleisch mit Thunfischsoße

MINESTRONE AL PROFUMO DI BASILICO – Gemüsesuppe der Saison mit Basilikum

MACCHERONI ALLA CARBONARA – Frische Pasta mit Eigelb, Olivenöl und knusprigem Guanciale

LASAGNETTA ALLA BOLOGNESE – Lasagne mit Fleischragout

PARMIGIANA DI MELANZANE – Aubergine, Tomatensoße und Mozzarella

COSTOLETTA ALLA MILANESE – Paniertes Kotelett vom Kalb mit Rucola und Tomaten

SORBETTO BELLINI – Pfirsich-Prosecco-Sorbet

TIRAMISU – Das italienische Dessert schlechthin

Le Calandre: Die Signature-Speisen aus dem Flaggschiff-Restaurant der Familie Alajmo

Die Auswahl vereint Innovatives mit neu interpretierten Klassikern Italiens:

INVOLTINI DI SCAMPI – In Pastateig gerollte Langustinen mit Salatsoße

CAPPUCCINO DI SEPPIE AL NERO – Sepia mit seiner Tinte und einer leichten Kartoffelcreme

TAGLIOLINI AL FUMO – Eiernudeln mit geräucherter Butter

RISOTTO ALLO ZAFFERANO CON POLVERE DI LIQUIRIZIA – Safranrisotto mit Lakritzpulver

BATTUTA DI CARNE CRUDA CON TARTUFO – Rindertatar mit schwarzen Trüffeln

CARRE D“AGNELLO IN CROSTA – Lammkoteletts in Kräuterkruste mit sautiertem Endiviensalat

SORBETTO FRIZZANTE AL LIMONE – Prickelndes Zitronensorbet

CIOCCOLATO, NOCCIOLA E CAFFe – Eine raffinierte Komposition aus Schokolade, Haselnuss und Kaffee

Venezia: Traditionelle venezianische Gerichte, neu gedacht von Küchenchef Max Alajmo

Hier erhalten Delikatessen Venetiens einen modernen Twist:

CARPACCIO DI TONNO – Geräuchertes Thunfisch-Carpaccio mit Kaviar und Soße vom Stör

INSALATA COTTA AL FREDDO – „Cold-cooked“ Salat mit Gemüsetatar

RAVIOLI DI BURRATA CON FRUTTI DI MARE – Burrata-Ravioli mit gemischtem Meeresfrüchte-Guazzetto und Tomatenfilets

SPAGHETTI AOP CON BLOODY MARY – Spaghetti mit Knoblauch, Olivenöl, Chilischote, Sellerie und einer kleinen Bloody Mary

SCARTOSSO DE PESSE – Nach venezianischer Art gebratener Fisch mit Pommes frites

BRANZINO ALLA VERBENA – Wolfsbarsch mit saurem Kartoffelpüree, Verbeneöl und sautiertem Gemüse

BRUSCHETTA DOLCE – Süße Bruschetta mit einem Aufstrich aus Schokolade und Haselnuss, Olivenöl Extra Vergine und Chilischote

GRAN GELATO AL PISTACCHIO – Hausgemachtes Pistazieneis mit verschiedenen Toppings

„Jedes einzelne Gericht, das wir für die Osteria d“Ovidio kreiert haben, ist wie das Kapitel einer Geschichte, das von der Schönheit, Einfachheit und Intensität der italienischen Küche berichtet“, so Massimiliano Alajmo. „Es lag uns am Herzen, ein Menü zusammenzustellen, das Gefühle anspricht und die Gäste tief ins Herz Italiens eindringen lässt, wo ihnen eine Hommage an die reiche Essenstradition dieses Landes kredenzt wird. Dabei geht es nicht allein um den Geschmack. Wir wollen auch Erlebnisse schaffen, die lange nach dem eigentlichen Genuss in Erinnerung bleiben.“

Die wegweisende Zusammenarbeit mit den Brüdern Alajmo ist ein weiterer Meilenstein von Crystal, Luxusgastronomie auf See neu zu definieren. Die Gäste erleben kulinarische Meisterwerke, die einen Vergleich mit edlen Restaurants an Land nicht scheuen muss. Wer diesen Genuss fortführen möchte, kann im Rahmen eigens kuratierter Landgänge der Crystal-Schwestermarke Abercrombie & Kent in den renommierten Lokalen der Alajmos Le Calandre in Padua, Grancaffe & Ristorante Quadri in Venedig sowie Le Cementine in Venetien speisen.

Weitere Informationen zu den Kreuzfahrten von Crystal gibt es online unter www.crystalcruises.com Die Reise kann ab dem 29. Mai 2025 gebucht werden. Alle Einzelheiten dazu erhalten Interessenten und Reisebüros bei den langjährigen Crystal-Generalagenten Aviation & Tourism International ( www.atiworld.de, Deutschland und Österreich), MCCM Master Cruises ( www.mccm.ch, Schweiz) und Vista Travel ( www.vistatravel.de, Deutschland und Österreich).

Crystal ist seit mehr als 30 Jahren ein Garant für außergewöhnliches Reisen auf höchstem Niveau. 2022 übernahm die A&K Travel Group (AKTG) Crystal zusammen mit den beiden Schiffen Crystal Serenity und Crystal Symphony und läutete damit eine neue Ära der Luxuskreuzfahrt ein. Die international renommierten Voyages von Crystal wenden sich an anspruchsvolle Gäste, die einzigartig authentische und bereichernde Erlebnisse an Land und zu Wasser schätzen. Die wegweisende Zusammenarbeit mit Abercrombie & Kent eröffnet den Gästen dabei zusätzliche Möglichkeiten und den Zugang zu noch mehr Reisezielen auf der ganzen Welt. Die Suiten an Bord sind größer, wurden mit viel Liebe fürs Detail ausgestattet und gelten als besonders hochwertig. Vortrefflich ist das zahlenmäßige Verhältnis der Besatzung zu den Gästen von nahezu 1:1. Crystal ist exklusiver Partner der Monte-Carlo Societe des Bains de Mer (SBM) und präsentiert dadurch das erste Casino de Monte-Carlo auf See. Für spitzengastronomischen Genuss stehen unter anderem das Umi Uma, das einzige Restaurant auf dem Meer des mehrfach von Michelin prämierten Starkochs Nobu (Nobuyuki Matsuhisa), sowie die einzige Beefbar der Ozeane, eine Zusammenarbeit mit dem für seine visionären Gastronomiekonzepte bekannten Berater Riccardo Giraudi. Zudem bieten die Schiffe mit dem Aurora Spa modernste Wellness-Anwendungen, ebenso ein eindrucksvolles Unterhaltungsprogramm, das auch Produktionen beinhaltet, wie sie vom Broadway bekannt sind. So erleben die Gäste an Bord ein nahezu perfektes Zuhause, in dem exzellenter Service sowie Eleganz und Raffinesse allgegenwärtig sind.

Firmenkontakt

Crystal

Ralph Steffen

South Federal Highway 1010

33009 Hallandale Beach, Florida

+1 800 446-6620



http://www.crystalcruises.com

Pressekontakt

Claasen Communication

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 – 68781

06257 – 68382



http://www.claasen.de

Bildquelle: courtesy of Crystal