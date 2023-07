Neue Kalkulationssoftware: Körber kalkuliert mit COSTPILOT

Das Körber-Geschäftsfeld Technologies hat seine Software für Costing und Value Engineering vereinheitlicht. In einer strategischen Partnerschaft mit simus systems entstand dabei classmate COSTPILOT – eine Kalkulationssoftware für Entwicklungsprojekte im Maschinen- und Anlagenbau. Nach erfolgreicher Testphase wird die Software nun am Standort Hamburg-Bergedorf genutzt. Für den Herbst ist ein Roll-out an einem weiteren Standort in Ungarn geplant.

Bisher haben rund 250 Mitarbeiter bei Körber Technologies zwei Kalkulationslösungen verschiedener Anbieter mit unterschiedlichem Fokus verwendet.

Eine davon, die Software classmate PLAN von simus systems, ermöglicht eine Kostensimulation auf Basis der Daten im 3D CAD-System NX. Alle Prozessbeteiligten können damit die zu erwartenden Herstellkosten von Bauteilen und kleineren Baugruppen berechnen. So trägt die Software zur Kostenvermeidung im Konstruktionsprozess bei.

Ein weiteres Tool wurde für die Projektierung der Herstellkosten und zur Angebotskalkulation ganzer Maschinen und Anlagen eingesetzt. Um die IT-Landschaft zu vereinheitlichen und die Datendurchgängigkeit zu verbessern, wurden beide Systeme an einem Lastenheft gemessen und ihre Chancen und Risiken bewertet.

Strategische Entwicklungspartnerschaft

Im März 2021 fiel die Entscheidung, in Zukunft beide Aufgabenbereiche mit Software von simus systems zu unterstützen. „Um unsere Vision von einer neuartigen, integrierten Software zu verwirklichen, haben wir eine strategische Partnerschaft mit simus systems geschlossen“, sagt Tobias Müller, Projektleiter bei Körber Technologies. „simus systems hat unsere Anforderungen perfekt erfüllt und findet hoffentlich viele Anwender für die daraus entstandene Software classmate COSTPILOT.“

Nach einer Testphase wird das Programm seit Anfang Mai 2023 am Standort Hamburg-Bergedorf produktiv eingesetzt, um neue Maschinen und Anlagen für die Tabakherstellung zu kalkulieren. Im Herbst soll der zweite Roll-out in Ungarn erfolgen. In Vorbereitung befinden sich eine Arbeitsplankalkulation und die vollständige Integration mit SAP.

Projektkosten-Controlling mit classmate COSTPILOT

Mit classmate COSTPILOT können seit kurzem auch andere Unternehmen ein fortlaufendes Controlling ihrer Entwicklungsprojekte etablieren. Dabei beginnen sie mit Schätzkosten entlang flexibler, auch vorhandener Stücklistenstrukturen, die im Projektverlauf durch harte Daten abgesichert und verfeinert werden. Durch dynamische Verknüpfung von Datenquellen wie classmate PLAN oder ERP-Systemen lassen sich Daten auf Knopfdruck aktualisieren. Zielkosten, Simulationen sowie Versions- und Variantenvergleiche zeigen Möglichkeiten für Kosteneinsparungen auf. Funktionen zum Projektmanagement und Reporting, eine grafische Darstellung der Bauteile sowie Suchmöglichkeiten sorgen für hohe Benutzerfreundlichkeit.

Mehr Informationen: https://www.simus-systems.com/produkte/classmate-costpilot/

Über Körber

Wir sind Körber – ein internationaler Technologiekonzern mit rund 12.000 Mitarbeitern, mehr als 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain, Technologies und Tissue bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns: www.koerber.com

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

