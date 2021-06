Neue Keter Gartenhaus-Generation kombiniert Holz-Look mit null Pflegeaufwand

Blitzschnell aufgebaut und über Jahre hinweg richtig schön

Wolframs-Eschenbach, 01.06. 2021 – Keine Zeit, keine Lust, keine Kraft: es gibt viele Gründe, aus denen die Arbeit im Garten liegen bleibt. Zum Beispiel das jährlich anstehende Abschleifen und Beizen von Gartenhaus und Outdoor-Möbeln. Keter, ein weltweit führender Hersteller von Lifestyle-Produkten aus Kunststoff, hat das Problem erkannt und eine neue Generation an Gartenhäusern entworfen, die absolut pflegeleicht sind: Die DARWIN-Modelle aus dem neuartigem Verbundstoff EVOTECH™. Dieser empfindet die natürliche Optik und Haptik von geschliffenem Holz authentisch nach und steht diesem sogar in puncto Stabilität in nichts nach.

Der ganz große Vorteil aber ist der minimale Pflegeaufwand, den das DARWIN Gartenhaus erfordert. Denn EVOTECH™ ist gegen Verblassen, Splittern und Modern gefeit und der integrierte UV-Schutz lässt Produkte aus diesem Material auch nach Jahren noch wie neu aussehen. Einfaches Abwischen nach der Wintersaison genügt, um das Gartenhaus wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen und den harmonischen Gesamteindruck im Garten wiederherzustellen.

Kann flexibel wie Holz bearbeitet werden

Doch auch das Innenleben des DARWIN Gartenhauses hat es in sich. So gibt die hochbelastbare und wasserfeste Bodenplatte auch schweren Gartengeräten und Mähern sicheren Stand, während ein spezielles Belüftungssystem Feuchtigkeit und Moder vorbeugt. Außerdem lassen Fenster viel Tageslicht hinein und sorgen so für den perfekten Überblick über alles, was eingelagert wurde. Und wer es noch heller mag, sägt einfach zusätzliche Fenster hinein. Denn EVOTECH™ lässt sich genauso flexibel wie Holz bearbeiten. Praktisch: Der Aufbau ist zu zweit in rund zwei Stunden und ohne besonderes handwerkliches Geschick oder Spezialwerkzeug erledigt.

Das DARWIN Gartenhaus ist in der aktuellen Sommersaison in den Maßen 4×6 und alternativ in natürlichem Holzton oder Grau im angesagten Treibholzlook im Handel erhältlich.

Frank-Christian Hornig, Trade Marketing Manager bei Keter Germany freut sich über die Innovation: “Bei DARWIN ist Nomen tatsächlich Omen, denn das neue EVOTECH™ Material hebt das klassische Gartenhaus in eine neue Dimension des Komforts. Die anstrengende jährliche Wartung, die jedes Holzmodell erfordert, entfällt komplett. Dabei ist das DARWIN Gartenhaus dennoch solide und sicher und sieht genau so aus, wie man es von einem Gartenhaus erwartet: natürlich, reduziert und harmonisch in die Gartenlandschaft eingebunden. Eine echte Evolution der Outdoor-Lagerung”.

DARWIN Gartenhaus auf einen Blick

-Pflegeleicht und langlebig, weil aus innovativem EVOTECH™

-2 Farben

-Maße 4×6

-16 mm doppelwandige Paneele

-Inklusive Tageslichtfenster und Lüftungsgitter

-Dach trägt 75 kg/m² Schneelast

-Enthält 20% Recyclingmaterial

Keter ist seit 70 Jahren branchenführend in der Herstellung von Produkten aus Kunstharzstoffen und ebenso lange inspiriert die Marke die Menschen mit innovativen und hochwertigen Produkten, mit denen sie in ihrem Haus und Garten ein außergewöhnliches Ambiente schaffen können. Wir konzentrieren uns darauf, Produkte zu kreieren, die stilvoll, praktisch und langlebig sind, und über Funktionen verfügen, die Menschen helfen, Momente gemeinsam zu genießen.

