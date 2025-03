Neue Kooperation mit Items bringt Element Suite-Kunden von Zenner neue Fernwärme-Funktionen

Die Zenner International GmbH & Co. KG und die Items GmbH & Co. KG gaben auf der E-world 2025 in Essen ihre neue Kooperation bekannt.

Die Element Suite von Zenner wurde um eine Schnittstelle zu Grid Insight: Heat von Items erweitert. Durch die Kooperation profitieren Kunden künftig davon, dass sie Fern- und Nahwärmenetze überwachen können, ohne dafür eine andere Plattform nutzen zu müssen.

Saarbrücken, März 2025. Die kommunale Wärmeplanung gehört, als wichtiger Bestandteil der Energiewende, zu den größten Aufgaben, denen sich Städte, Gemeinden und Stadtwerke gegenübersehen. Sie definiert, in welchen Straßen eine Versorgung mit Fernwärme geplant ist, die Versorgung mit Nahwärme über Blockheizkraftwerke möglich ist oder wo ein Wasserstoffnetz aufgebaut werden soll. Digitalisierung spielt insbesondere beim Betrieb von Wärmenetzen eine wichtige Rolle.

Um die Digitalisierung in der Fernwärme voranzutreiben, hat der Gesetzgeber durch die FFVAV (Fernwärme- oder Fernkälte-Verbrauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung) weitreichende neue Verbrauchserfassungs-, Abrechnungs- und Informationspflichten eingeführt.

„Inhaltlich und von ihrer Zielsetzung her ähnelt die FFVAV sehr stark der Heizkostenverordnung. Beide Verordnungen lassen sich mit unseren Technologien und Lösungen vollumfänglich erfüllen. Dafür bieten wir unseren Kunden ein komplettes Portfolio an modernster Messtechnik für thermische Energie und unsere IoT-Komplettlösung Element Suite“, erklärt Rene Claussen, Leiter Geschäftsbereich Messsysteme, IoT und

Digitale Lösungen bei Zenner.

Kooperation fördert Lösungsangebot für Nah- und Fernwärme

Um das Lösungsangebot für den Bereich der Nah- und Fernwärme weiter auszubauen, kooperiert Zenner mit der Items GmbH & Co. KG aus Münster. Deren Lösung Grid Insight: Heat, eine Plattform zur fachbereichsübergreifenden Überwachung und Optimierung von Fern- und Nahwärmenetzen, steht den Kunden von Zenner künftig auch in Verbindung mit der IoT-Komplettlösung Element Suite zur Verfügung.

„Die Kooperation schafft optimale Rahmenbedingungen für alle unsere IoT-Kunden. Sie können ab sofort auf alle Funktionen von Grid Insight: Heat zugreifen. Über die neue technologische Integration ist die Anbindung schnell und einfach möglich“, erläutert Rene Claussen die Vorteile der Kooperation für Zenner-Kunden.

Grid Insight: Heat von Items ist modular aufgebaut und bietet Nutzern unter anderem den Zugang zu einer Echtzeitkarte samt Monitoring, Reporting und Erzeugungsanalysen, Drucksimulationen, Wärmeprognosen sowie ein Modul zur Kraftwerkswirtschaft. Außerdem bietet die Lösung die Möglichkeit zur Erstellung von Regelwerken und Alarmierungen und detaillierten Analysen der Kundenstationen. „Mit dem digitalen

Fernwärmezwilling in Grid Insight: Heat werden auf Basis von Live-Daten Echtzeit-Einsichten in das Fernwärmenetz ermöglicht und ein Ist-Zustand überwacht und simuliert. Aufgrund sicherer Prognosen erhöht sich die Reaktionsgeschwindigkeit, die Versorgungssicherheit wird verbessert und Kosten können reduziert sowie Energie eingespart werden. Unsere Kunden konnten bereits signifikant Primärenergie einsparen durch Rücklauftemperaturabsenkungen und die gezielte Identifizierung von Schwachstellen und Optimierungspotentialen“, so Alexander Sommer, Bereichsleiter Innovation und Digitale Netze bei Items.

Die Lösungswelt von Zenner reicht nun von der Wärmeerzeugung über die Wärmeverteilung im Netz bis zur Verbrauchserfassung im Gebäude und der Abrechnung der individuellen Heizkosten auf Wohnungsebene (Submetering). Alle Lösungen sind dabei optimal aufeinander abgestimmt: „Unseren Kunden bieten wir neben der gesamten Hardware und Infrastruktur vor allem eine optimale Prozesseffizienz –

sektorübergreifend, ohne Medienbrüche und mit einem einzigen Ansprechpartner“, so Claussen.

Die ZENNER International GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen. Rund um die Digitalisierung der Smart City entwickelt und produziert das Unternehmen Messtechnik zur Erfassung des Wasser-, Wärme- und Gasverbrauches sowie digitale Lösungen für das Internet der Dinge (IoT). Von der Messtechnik und Sensorik über LoRaWAN-Infrastrukturen und Datendienste bis zur fertigen Applikation bietet ZENNER alles aus einer Hand. Mit jährlich weit über 10 Millionen produzierter Messgeräte und Sensoren sowie der Erfahrung aus über 350 erfolgreichen IoT-Projekten nimmt ZENNER eine Vorreiterrolle im Bereich Smart City ein. ZENNER, mit Hauptsitz in Saarbrücken, betreibt Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten präsent. 1903 gegründet, gehört ZENNER heute zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.250 Mitarbeiter beschäftigt.

Firmenkontakt

ZENNER International GmbH & Co. KG

Patrik Sartor

Heinrich-Barth-Str. 29

66115 Saarbrücken

+49 (0681) 99676-3157

+49 (0681) 99676-3100



http://www.zenner.de

Pressekontakt

Communication Consultants GmbH

Sara Scheuerl

Breitwiesenstraße 17

7056515 Stuttgart

+49 711 97893-38

+49 711 97893-44



https://www.cc-stuttgart.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.