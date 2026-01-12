Neue literarische Veröffentlichung

„Hier und Da, Überall und Nirgendwo“ – Ein vielstimmiger Lyrik- und Textband von Ralph Michael Roth

Zug, 12. Januar 2026 – Mit „Hier und Da, Überall und Nirgendwo – Gedichte, Texte, Ansichten und Einsichten“ legt Ralph Michael Roth einen vielschichtigen literarischen Band vor, der zeitgenössische Lyrik mit essayistischen und reflektierenden Textformen verbindet.

In seinen Gedichten und Prosaminiaturen widmet sich Roth existenziellen Fragen des Menschseins: Erinnerung und Vergänglichkeit, Nähe und Verlust, gesellschaftliche Brüche, Sinnsuche, Liebe und Abschied. Persönliche Erfahrungen stehen dabei gleichberechtigt neben Beobachtungen des Zeitgeschehens. Die Texte bewegen sich zwischen Nachdenklichkeit, leiser Melancholie und behutsamer Hoffnung – stets getragen von einer klaren, zugänglichen Sprache.

Der Band versteht sich nicht als klassischer Gedichtzyklus, sondern als literarischer Resonanzraum: Texte, Gedanken und Bilder treten in einen offenen Dialog mit den Leserinnen und Lesern. Dabei werden philosophische, kulturelle und literarische Bezüge ebenso aufgegriffen wie autobiografische Spuren, die dem Buch eine besondere Authentizität verleihen.

Ralph Michael Roth blickt auf ein vielschichtiges Berufsleben zurück, unter anderem in den Bereichen Text, Kommunikation, Beratung und psychosoziale Arbeit. Diese Erfahrungen fließen spürbar in seine literarische Arbeit ein und verleihen den Texten eine besondere Tiefe und Empathie.

„Hier und Da, Überall und Nirgendwo“ richtet sich an Leserinnen und Leser, die zeitgenössische Lyrik, literarische Reflexionen und philosophisch geprägte Texte schätzen. Das Buch eignet sich gleichermaßen für den literarischen Buchhandel wie für Bibliotheken und kulturelle Einrichtungen.

Bibliografische Angaben:

Titel: Hier und Da, Überall und Nirgendwo – Gedichte, Texte, Ansichten und Einsichten

Autor: Ralph Michael Roth

Verlag: Deutsche Literaturgesellschaft

(Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH)

ISBN: 817525766-0

