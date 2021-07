Neue Luftreiniger-Generation von Dinnovative – hocheffizient, kompakt und leise

Für Kitas, Schulen, Wartezimmer, Büros, Einzelhandel, Gastronomie, Schulungsräume und Fitnessstudios

Kein überdimensioniertes Gehäuse mit vielen Leeräumen – der hocheffiziente und stufenlos regelbare Dinnovative Luftreiniger überzeugt durch seine Kompaktheit, Geräuscharmut auch im höchsten Wirkungsgrad und seinen minimalen Stromverbrauch im Dauerbetrieb. Der Luftdurchsatz liegt je nach Regelstufe bei 200 bis 850 m³/h bei einem Laufgeräusch von nur 18 bis 38 dBA.

Der Luftreiniger von Dinnovative verwendet einen hocheffizienten HEPA-Filter, der Viren und luftgetragene Schadstoffe auf ein Minimum reduziert. Durch die patentierte Kupfer-Oberfläche werden Viren und Bakterien gleichzeitig zuverlässig abgetötet. Ein Filterwechsel kann so ohne jedes Risiko erfolgen. Der Dinnovative Filter wurde durch ein BSL3-Labor (Hochsicherheitslabor) auf SARS-CoV-2 Virus (COVID-19) getestet. Ergebnis: 99,9% der Corona-Viren werden innerhalb kürzester Zeit beseitigt.

Der Luftreiniger kann flexibel wie unauffällig in Räumen platziert und an Wänden befestigt werden. Wandhalterung und Aufstellbügel sind im Lieferumfang enthalten. Die Wandbefestigung eignet sich insbesondere für den Einsatz in Schulklassen, Kitaräumen und Büros. Das zeitlose Design passt sich dabei unauffällig jeder Umgebung an.

Ein Einsatz von Luftreinigern ist sinnvoll, wenn in Räumen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht – zum Beispiel in Kitagruppen und Mehrplatzbüros. Dinnovative verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung hocheffizienter Luftreiniger. Die Made in Germany produzierte Technologie verwendet weder schädliches Ozon noch Plasma, sondern setzt stattdessen ausschließlich auf natürliche Rohstoffe.

Die Dinnovative GmbH mit Sitz in Kaiserslautern ist Spezialist für innovative Luftreiniger und Spezialfilter für verschiedene Anwendungen. Basis bildet der international zum Patent angemeldete Ding-Filter, der Viren, Bakterien und Schimmelsporen jeglicher Art zuverlässig abtötet.

Weiterführende Informationen unter: https://www.dinnovative.de

.

Kontakt

Dinnovative GmbH

Jochen Distelkamp

Zum Bornberg 1-3

67659 Kaiserslautern

+49 (0) 631-37 31 40 42

+49 (0) 631-78 39 9

info@dinnovative.de

https://www.dinnovative.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.