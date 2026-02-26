Neue Maßstäbe für Hotel-Self-Service: helloguest und Newland NPT präsentieren integrierte Kiosk-Technologie auf der EuroShop 2026

Zur EuroShop 2026 in Düsseldorf stellt helloguest eine neue Generation intelligenter Hotel-Kiosk-Systeme vor. Mit dem Smart Kiosk Q präsentiert helloguest eine vollständig integrierte Self-Service-Lösung, die insbesondere durch die enge Technologiepartnerschaft mit Newland NPT neue Maßstäbe im Bereich automatisierter Self-Check-in- und Payment-Prozesse setzen soll.

Die offizielle Premiere findet vom 22. bis 26. Februar 2026 in Halle 5, Stand C18 bei Newland NPT statt.

helloguest und Newland NPT vereinen Softwarekompetenz und Payment-Technologie zu einer integrierten Plattformlösung für die Hotellerie. helloguest verantwortet die Systemarchitektur, Hotel-Automatisierung und den Smart Kiosk Q, während Newland NPT die leistungsstarke Payment- und Terminaltechnologie bereitstellt – vollständig integriert und ohne Medienbrüche.

Strategische Technologiepartnerschaft im Zentrum der Produktstrategie

Im Mittelpunkt der Produktvorstellung steht die tiefgreifende Integration der Payment-Technologie von Newland NPT in die helloguest-Systemplattform. Während viele Self-Service-Lösungen auf externe Schnittstellen oder fragmentierte Workflows setzen, verfolgt helloguest einen konsequent integrierten Plattformansatz.

Die Payment-Komponenten von Newland NPT sind vollständig in die Softwarearchitektur des Smart Kiosk Q eingebunden. Dadurch entstehen durchgängige Prozesse – vom digitalen Meldeschein über die Zahlungsabwicklung bis zur automatisierten Zimmerkarten-Ausgabe – ohne Medienbrüche oder Systemwechsel.

„Self-Service endet nicht bei Hardware. Erst die intelligente Verzahnung von Software, Payment und Automatisierung schafft echte Effizienzgewinne für Hotels“, sagt Marc Frauenholz, Geschäftsführer von helloguest.

Antwort auf steigenden Automatisierungsdruck in der Hotellerie

Mit dem Smart Kiosk Q reagiert helloguest auf zentrale Herausforderungen der Branche: Personalknappheit, steigende Betriebskosten und wachsende Gästeerwartungen an digitale Prozesse.

Der Smart Kiosk Q kombiniert:

Intuitive Self-Check-in-Prozesse

Vollständig integriertes Unattended Payment

Nahtlose PMS-Anbindung

Digitale Meldescheine

Vollautomatische Kartenausgabe

Zentrales Remote-Management

Optimiert für den Außeneinsatz

Ziel ist eine signifikante Reduzierung manueller Abläufe bei gleichzeitiger Steigerung von Geschwindigkeit, Sicherheit und Gästezufriedenheit.

Produktdetails online verfügbar

Weitere technische Informationen, Anwendungsbereiche und Integrationsmöglichkeiten sind auf der offiziellen Produktseite abrufbar:

https://www.helloguest.io/smart-kiosk-q-self-check-in-terminal-fuer-hotels

EuroShop 2026 als Bühne für integrierte Lösungen

Die Präsentation auf der EuroShop erfolgt bewusst am Stand von Newland NPT – ein klares Signal für die strategische Bedeutung der Partnerschaft. Beide Unternehmen demonstrieren dort live, wie integrierte Payment- und Self-Service-Technologie in der Praxis zusammenspielen.

Halle 5 | Stand C18 bei Newland NPT

22.-26. Februar 2026

Messe Düsseldorf

Plattform statt Einzelkomponente

Mit dem Smart Kiosk Q unterstreicht helloguest den Trend zu ganzheitlichen Plattformlösungen im Hospitality-Sektor. Statt isolierter Hardware setzt das Technologieunternehmen auf ein integriertes System aus Software, Payment und Automatisierung – realisiert in enger Zusammenarbeit mit Newland NPT.

Der Smart Kiosk Q markiert damit einen weiteren Schritt hin zu vollständig digitalisierten Hotelprozessen.

Die helloguest solutions GmbH aus Nürnberg entwickelt innovative Self-Service- und Kiosk-Technologien für die Hotellerie. Mit einem klaren Plattformansatz verbindet das Technologieunternehmen Software, Automatisierung und Zahlungsabwicklung in integrierten Kiosk-Systemen – für effizientere Prozesse, reduzierte Betriebskosten und eine durchgängig digitale Guest Journey.

Firmenkontakt

HelloGuest Solutions GmbH

Herr Frauenholz

Virchowstraße 20d

90409 Nürnberg

+49 (0) 911 – 13 13 16 60



https://www.helloguest.io

Pressekontakt

PREGAS

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

x



https://pregas.de

Bildquelle: helloguest