Neue Materialien für hochpräzisen 3D-Druck von Mikroteilen

Als führender Anbieter von hochpräzisen 3D-Drucksystemen für Mikroteile erweitert Boston Micro Fabrication (BMF) erneut die Materialpalette. Das flammhemmende Hochleistungsmaterial FR erfüllt strenge Sicherheitsanforderungen in Verbindung mit hoher Hitzebeständigkeit. Das neue Material AL-Keramik bietet hohe Festigkeit, Hitzebeständigkeit, chemische Stabilität und elektrische Isolierung. Die Drucksysteme von Boston Micro Fabrication (BMF) können darüber hinaus mit vielen Materialien fremder Hersteller betrieben werden.

Flammhemmendes Material erhöht die Brandsicherheit, etwa bei Bauteilen der Unterhaltungselektronik, Luft- und Raumfahrt oder Mikromechanik. Die Entflammbarkeit von FR wurde nach UL94 V-O bei 2mm eingestuft. Das Material erfüllt die wichtigsten Sicherheitsstandards der Flammfestigkeit. Mit einer Wärmeformbeständigkeit (HDT) von 160°C kann FR extremen thermischen Einflüssen standhalten. Hinzu kommen hervorragende mechanische Eigenschaften der Zugfestigkeit (68 MPa), Biegefestigkeit (120 MPa) und Schlagfestigkeit (18J/m). Das schwarze oder transparentgelbe Material muss vor Anwendung nicht erwärmt werden. Mit der Einführung von FR erweitert BMF die Möglichkeiten des hochauflösenden 3D-Drucks, etwa bei Halterungen, Abdeckungen und Gehäusen für Leiterplatten. Auch in der Luft- und Raumfahrt oder der Mikromechanik verbindet FR hohe Leistung mit Sicherheit.

Vorteile von Aluminium-Keramik

Ebenso vielversprechend sind die Ergebnisse hochpräzisen 3D-Drucks mit dem neuen Material AL-Keramik. Keramik ist für außergewöhnliche Härte, Hitzebeständigkeit und chemische Stabilität bekannt. Im Mikro-3D-Druck lassen sich damit detailreiche, komplexe Geometrien wiedergeben, die mit anderen Fertigungsmethoden nur schwer oder gar nicht hergestellt werden können. In der Luft- und Raumfahrt werden keramische Werkstoffe verwendet, um leichte, hitzebeständige Teile für Triebwerke, Turbinen und andere wichtige Systeme herzustellen. Im medizinischen Bereich entstehen biokompatible Implantate, Prothesen und zahnmedizinische Geräte. Präzision und Anpassungsmöglichkeit des Materials verbessern den Komfort patientenspezifischer Lösungen. In der Elektronik und Halbleitertechnik sind keramische Materialien hervorragende Isolatoren – der 3D-Druck unterstützt hier die Miniaturisierung. In der Automobilindustrie werden keramische Werkstoffe schließlich zur Herstellung von Komponenten verwendet, die hohe Verschleißfestigkeit und thermische Stabilität erfordern. Beispiele hierfür sind Sensoren, Motorteile und Komponenten für Elektrofahrzeuge, die zu einer verbesserten Effizienz und Langlebigkeit beitragen.

Die neuen Materialien FR und AL-Keramik sind bereits verfügbar.

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) ermöglicht hochpräzisen 3D-Druck von Bauteilen im Mikromaßstab, die etwa in Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Elektronik und Maschinenbau verwendet werden. Mit der firmeneigenen PμSL-Technologie (Projektionsmikro-Stereolithografie) produzieren die Drucker des microArch-Systems sehr genaue und präzise hochauflösenden 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserien. BMF wurde 2016 gegründet und betreibt Niederlassungen in Boston, Shenzhen, Chongqing und Tokio. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/bostonmicrofab/

