Neue MBSR-Kurse starten im Januar 2024 in Bonn

Das 8-wöchige Achtsamkeitsprogramm (MBSR) nach Professor Jon Kabat-Zinn trägt zur Gesundheitsförderung sowie Prävention und Bewältigung von Stress bei. Dieses wissenschaftlich fundierte Programm wurde in den 70er-Jahren von dem Medizin-Professor entwickelt und ist für alle geeignet, die Stress reduzieren und Lebensqualität und Wohlbefinden erhöhen möchten. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction und ist weltanschaulich neutral.

Die MBSR Kurse sind bei Plum Garden, dem Studio für Meditation und Achtsamkeit in Bonn, nach den Jahreszeiten benannt. Passend dazu heißen die Kurse, die jetzt im Januar starten, „Plum Winter“. Die Gruppe der 6 großen, eleganten Zierpflaumen steht aufrecht und würdevoll im Garten in der Bonner Weststadt und gibt dem Studio seinen Namen. Zu Frühlingsbeginn erfreut uns die weiße Blütenpracht, die wie eine weiße Wolke für einige Wochen im Garten schwebt. Im Sommer reifen die Pflaumen heran und bereichern durch ihren süßlichen Duft die Atmosphäre im Garten. Im Herbst fallen die Blätter und bedecken den gesamten Garten mit ihrer goldgelben Farbe. Und im Winter stehen die Bäume wie elegante Statuen würdevoll im Garten.

Der Kurs am Montag beginnt am 15. Januar 2024 von 18:00 – 20:30 Uhr und endet am 11. März 2024.

Der Kurs mittwochs startet am 17. Januar 2024 von 19:00 – 21:30 und ist am 13. März 2024 abgeschlossen.

Dazu gibt es einen „Tag der Achtsamkeit“ am Sonntag, 3. März 2024 von 10:00 – 16:00 Uhr.

Das Programm umfasst 8 wöchentliche Kurseinheiten à 2,5 Stunden plus einen Tag der Achtsamkeit als Übungstag. Außerdem Anleitungen zu Achtsamkeitsübungen und zur Selbsterforschung, sowie ein Handbuch und Audio-Anleitungen. Dazu gibt es ein ausführliches unverbindliches Vorgespräch.

Die Kursgebühr beträgt 360 EUR, Ermäßigung für Studierende möglich.

Ziele des Programms sind unter anderem das Erkennen und Modifizieren von selbstschädigendem Verhalten und das Steigern der Lebensqualität.

Außerdem die Verbesserung der Stressverarbeitung und Aufbau von Stressbewältigungs- und Entspannungskompetenz.

Die Senkung des Erregungsniveaus und Zuständen von Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Nervosität, Konzentrations- und Schlafstörungen sollen erreicht werden.

Des Weiteren die Stärkung persönlicher Ressourcen und Vorbeugung von Burn-Out.

Der Kurs richtet sich an Menschen mit Stressbelastung z.B. durch Beruf, Familie, Krankheit oder Lebensereignisse,

die lernen wollen, damit sicherer und gesundheitsbewusster umzugehen.

In den 8 Wochen steht das Erlernen und Einüben von alltagstauglichen, achtsamkeitsbasierten Methoden zur Stressreduzierung und Entspannung auf dem Programm, unter anderem durch selbsteinübende Verfahren zur Entspannung und zur bewussten Aufmerksamkeitslenkung und dem Erlernen von Stresstheorien und Strategien zur Stressbewältigung.

Die Kurse finden in kleinen Gruppen von maximal 6 Personen statt und sind so besonders effektiv und individuell.

Eine rechtzeitige Anmeldung unter welcome@plum-garden.de ist erforderlich oder unter 0228/637653.

„Achtsamkeit ist der Schlüssel zum Glück“

Weitere Angebotsformate:

Kontakt

Plum Garden

Daniela Brohlburg

Kaufmannstr. 44

53115 Bonn

0228637653



http://www.plum-garden.de

