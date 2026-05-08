Neue Nahrungsergänzungsmittel von PeriNature

Wichtige Bausteine für Haut, Haare und Nägel

PeriNature Biotin + Selen + Zink, 365 vegane Tabletten

– 365 Tabletten, auch für Vegetarier und Veganer geeignet

– Für ein glattes, frisches und gesundes Erscheinungsbild

– Biotin, Zink & Selen: tragen zur Erhaltung normaler Haut, Haare & Nägel bei

– Kann auch das Immunsystem unterstützen

– Unterstützt den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress

– Hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel

Biotin, Zink und Selen für Haut, Haare und Nägel: Die Kombination aus Biotin, Zink und Selen liefert wertvolle Mikronährstoffe, die zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel beitragen – eine Unterstützung von innen für gepflegtes Erscheinungsbild und tägliches Wohlbefinden.

Täglich eine Tablette: Eine Tablette pro Tag genügt, um den Körper mit essenziellen Mikronährstoffen zu versorgen. Biotin unterstützt den normalen Energiestoffwechsel, Zink und Selen fördern die normale Funktion des Immunsystems und helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Unterstützung für das Immunsystem mit Nahrungsergänzungsmitteln von PeriNature: Zink und Selen tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei – besonders relevant in Phasen erhöhter Belastung oder saisonaler Herausforderungen.

Vegan und für ein ganzes Jahr: Die Packung enthält 365 Tabletten – ausreichend für zwölf Monate. Die Formel ist vollständig vegan, frei von tierischen Inhaltsstoffen und ohne unnötige Zusatzstoffe hergestellt. Damit eignet sie sich gleichermaßen für Vegetarier und Veganer und lässt sich problemlos in den Alltag integrieren.

– 365 Tabletten mit Biotin + Zink + Selen

– Hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel für ein glattes, frisches und gesundes Erscheinungsbild

– Trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei

– Unterstützt Immunsystem und Zellschutz

– Inhaltsstoffe pro Tablette: 83,3 mg Zinkgluconat / Zink, 10 mg Vitamin B7 / Biotin, 0,12 mg Natriumselenit / Selen

– Anteile am (durchschnittlichen) täglichen Nährstoffbedarf (NRV): Zink 100 %, Biotin 20.000 %, Selen 100 %

– Verzehrempfehlung: täglich max. 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen

– Ideal für die langfristige Einnahme geeignet

– Für Vegetarier und Veganer geeignet

– Hergestellt in Deutschland

– Füllmenge: 250 g

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil.

Die PeriNature Biotin + Selen + Zink, 365 vegane Tabletten sind ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer PV-9400-625 zum Preis von 16,99 EUR erhältlich.

PeriNature Kollagen-Hydrolysat in Pulver-Form, 500 g

Unterstützung für Haut, Haare, Nägel und Gelenke

– 100 % Kollagen-Hydrolysat – frei von Zusätzen und Hilfsstoffen

– Liefert wertvolle Aminosäuren

– Kann helfen, Haut, Haare, Nägel und Gelenke zu stärken

– Kann in Kaffee, Smoothies, Säften und Wasser eingerührt und getrunken werden

– Unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert

Reines Kollagen-Pulver für den Alltag: Das Kollagen-Pulver besteht zu 100 % aus hochwertigem Kollagen-Hydrolysat – ohne Zusatzstoffe, Aromen oder Farbstoffe. Es richtet sich an alle, die auf reine Inhaltsstoffe und eine bewusste Ernährung Wert legen.

Neutral im Geschmack und vielseitig einsetzbar: Dank neutraler Beschaffenheit und hoher Löslichkeit lässt sich das Pulver unkompliziert in den Alltag integrieren – ob im Smoothie, im Kaffee oder einfach in Wasser eingerührt.

Geprüfte Qualität: Das Pulver wird aus bovinem Kollagen-Hydrolysat gewonnen und überzeugt durch feine Struktur und gleichbleibende Reinheit – Eigenschaften, die eine zuverlässige tägliche Anwendung ermöglichen.

Einfache Anwendung: Ein Messlöffel pro Tag genügt: Pulver ins Lieblingsgetränk geben, kurz umrühren – fertig. Die tägliche Routine lässt sich so ohne Aufwand etablieren.

Hergestellt in Deutschland: Die Produktion erfolgt unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland, mit Fokus auf Qualität, Reinheit und verantwortungsvolle Verarbeitung.

– Zutaten: 100 % Kollagen-Hydrolysat

– Frei von Zusätzen und Hilfsstoffen

– Verzehrempfehlung: täglich 10 g Pulver in Flüssigkeiten einrühren und trinken, z.B. in Kaffee, Smoothies, Säften oder Wasser

– Füllmenge (netto): 500 g +/- 3 %

– Aktiver Inhaltsstoff pro Portion (10 g): Kollagen-Hydrolysat (bovinen Ursprungs) 10.000 mg

Hinweise: Nicht bei vegetarischer und veganer Lebensweise geeignet. Die angegeben empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil. Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Preis: 36,99 EUR

Bestell-Nr. PV-9405-625

PeriNature Hyaluron-Kollagen-Kapseln, 180 Kapseln

Für ein rundum gutes Gefühl in der eigenen Haut

– Kollagen gilt als Strukturprotein, Hyaluron als Feuchtigkeitsspeicher

– Für gepflegtes Erscheinungsbild, ganz ohne zeitintensive Behandlungen

– 180 Kapseln für einfaches Einnehmen ohne Abwiegen

– Unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert

Hyaluron und Kollagen als innere Pflege: Der Hyaluron- und Kollagen-Komplex vereint feuchtigkeitsspendendes Hyaluron mit hochwertigem Kollagen – ergänzt durch Vitamine und Spurenelemente für ein gepflegtes Hautgefühl von innen.

Gezielte Unterstützung für Haut, Haare und Nägel: Vitamin C, Zink, Biotin und Selen tragen nachweislich zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei. Vitamin C unterstützt zudem die normale Kollagenbildung und damit die Funktion der Haut.

Bewährte Inhaltsstoffe in moderner Kombination: Kollagen als Strukturprotein und Hyaluron als Feuchtigkeitsspeicher ergänzen sich in dieser Formel optimal. Bambusextrakt und Acerola runden den Komplex zu einer ausgewogenen Ergänzung im Rahmen einer bewussten Ernährung ab.

Unkomplizierte Anwendung: Eine tägliche Einnahme mit einem Glas Wasser genügt – zeitsparend und alltagstauglich, ob im Beruf, in der Freizeit oder auf Reisen.

Hergestellt in Deutschland: Die Kapseln werden unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert, mit Fokus auf Qualität, Reinheit und verantwortungsvolle Verarbeitung.

– Zutaten: Kollagenhydrolysat, Natriumhyaluronat, Acerola-Fruchtsaftkonzentrat (Saftkonzentrat aus Malpighia glabra L. Beeren, Himbeerpulver, Ascorbinsäure), Bambusextrakt, Zinkbisglycinat, Biotin, Natriumselenit

– Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)

– Verzehrempfehlung: täglich bis zu 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen

– Verpackungseinheit: 180 Kapseln

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. PV-9406-625

Nahrungsergänzungsmittel-Sets:

https://www.pearl.de/nc-5202-nahrungsergaenzungs-anti-aging-praeparate-gels.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/MbK7qKwce9yGzwm

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