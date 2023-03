Neue Off-Plan-Immobilien in Business Bay, Dubai

Select Group The Edge und DarGlobal DG1 Living

Select Group The Edge

Das in der Business Bay gelegene The Edge ist eine 2-türmige Premium-Wohnanlage der Select Group. Potenzielle Käufer können aus einer Reihe stilvoller Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und hochwertiger Ausstattung wählen. Die Bewohner können von ihrem Zuhause aus einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa, die Business Bay und den Dubai-Kanal genießen.

The Edge ist ein luxuriöses Wohnprojekt der Select Group, einem der größten Immobilienentwickler in Dubai, bekannt für Bay Central, Botanica, 15 Northside und Six Senses Residences The Palm. Die beiden Türme von The Edge werden von denjenigen geschätzt, die ein harmonisches Leben in einer der begehrtesten Lagen Dubais mit Zugang zu weltberühmten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen erleben möchten.

Zur Auswahl stehen eklektisch gestaltete Apartments mit 1 bis 2 Schlafzimmern und Balkonen, von denen aus Sie den Blick auf den Burj Khalifa, die Business Bay und den Dubai Canal genießen können. In den Schlafzimmern stehen Einbauschränke zur Verfügung, während die großen Wohn-/Essbereiche zu Ihrem Lieblingsplatz zum Entspannen nach einem anstrengenden Tag werden.

Den Bewohnern von The Edge stehen unzählige Annehmlichkeiten zur Verfügung, die sich über 61.000 m² erstrecken, darunter ein Infinity-Pool, ein Jacuzzi, ein Outdoor-Fitnessbereich, ein Pickleball-/Basketballplatz, ein Padelplatz, eine Sprintstrecke, ein Grillbereich, ein Loungebereich, ein Yoga-Deck und vieles mehr.

Die schnell wachsende Business Bay bietet ein komfortables Umfeld für Berufstätige, die in der Nähe ihres Zuhauses arbeiten möchten, und ist nur eine kurze Fahrt vom Stadtzentrum Dubais, dem Dubai Design District und dem Dubai International Financial Centre entfernt. Der Yachthafen von Dubai ist in 20 Minuten zu erreichen, und der internationale Flughafen von Dubai ist in 20 Minuten zu erreichen.

Die Dubai Mall, das größte Einkaufszentrum der Welt mit 1.200 Geschäften und Boutiquen, 200 Restaurants, dem Dubai Aquarium & Underwater Zoo und der Dubai Ice Rink, ist ideal zum Einkaufen. In der Nähe befinden sich der Burj Khalifa mit dem berühmten Restaurant Atmosphere und anderen Einrichtungen sowie die Dubai Opera, in der Aufführungen und Konzerte von Weltklasse stattfinden. Das Ras Al Khor Wildlife Sanctuary ist nur eine kurze Autofahrt entfernt und beherbergt eine Vielzahl von Vogelarten.

Die nächstgelegenen Bildungseinrichtungen sind die North London Collegiate School, die Hartland International School, das Dubai Institute of Design and Innovation, die Blossom Business Bay Nursery und die Jumeirah International Nursery. Die Bewohner von The Edge können sich in der Aster Clinic Business Bay und der Oval Dental Clinic medizinisch versorgen lassen.

Eigentümer von Immobilien in der Anlage können ein Visum für den Aufenthalt in den VAE beantragen, das auch für Familienangehörige erhältlich ist. Die vorteilhafte Lage von The Edge by Select Group wird zu einer hohen Investitionsrendite führen. Die durchschnittliche Rendite für ein Apartment mit einem Schlafzimmer in der Business Bay beträgt 6,2 % und die durchschnittliche Miete liegt bei 90.000 AED (25.000 $) pro Jahr.

DarGlobal DG1 Living

DG1 Living ist ein 20-stöckiger Premium-Komplex von DarGlobal, der sich entlang des Dubai Water Canal in der Business Bay befindet. Es werden Wohnungen mit 1-3 Schlafzimmern zum Kauf angeboten. Der voraussichtliche Fertigstellungstermin für den Bau des Komplexes ist für das 4. Quartal 2026 geplant.

DG1 Living ist eines der Projekte von DarGlobal, das eine exklusive Kollektion von Luxusresidenzen anbietet, ideal für diejenigen, die über die Grenzen hinaus leben und Zugang zu unendlichen Möglichkeiten und Annehmlichkeiten haben möchten. Gensler, ein weltweit bekanntes Architektur-, Design- und Planungsbüro, wird die dynamische Ästhetik von DG1 Living by DarGlobal gestalten.

Unter den Einheiten in DarGlobal DG1 Living stehen Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern zum Verkauf. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon und einen geräumigen Wohn-/Essbereich. In den 3-Schlafzimmer-Wohnungen wird ein Dienstmädchenzimmer vorhanden sein.

DarGlobal wurde 2017 gegründet und ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit vielen ikonischen Marken wie der Trump Organization, W Hotels, Missoni, Versace, Pagani, ELIE Elie Saab und Automobili Lamborghini, um nur einige zu nennen. Bis zum ersten Quartal 2023 werden in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Katar, Spanien, Bosnien und dem Vereinigten Königreich Projekte im Wert von 5 Milliarden US-Dollar gebaut.

Die Bewohner des Stadtteils Business Bay können das Stadtzentrum von Dubai in 10 Minuten mit dem Auto erreichen, während Dubai Marina und der Flughafen Dubai 20-25 Minuten entfernt sind. Die nächstgelegenen Bushaltestellen sind Binary Tower 1 und die Metrostation Business Bay, die in 10-15 Minuten zu Fuß zu erreichen ist.

Familien mit Kindern können die nahe gelegenen Bildungseinrichtungen besuchen: Blossom Business Bay Nursery, Learning Tree Nursery und Canadian Kids Nursery, sowie JSS Private School und Global Indian International School. In der Business Bay gibt es zahlreiche Unterhaltungs- und Freizeitzentren, die in wenigen Minuten mit dem Auto zu erreichen sind.

Der Kauf einer Wohnung in Select Group The Edge ist eine ideale Option für alle, die in einem der bekanntesten Geschäftszentren Dubais leben möchten. Die Gemeinde bietet eine große Anzahl von Erholungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Wenn Sie Eigentümer einer Einheit in DG1 Living werden, haben Sie die Möglichkeit, ein 2-jähriges Investorenvisum oder ein 10-jähriges Goldenes Visum zu beantragen, je nachdem, für welche Immobilie Sie sich entscheiden. Business Bay bietet eine hohe Rendite von 6,2 % für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung, was bedeutet, dass Sie immer in der Lage sein werden, eine Immobilie zu vermieten, falls Sie Ihre Pläne ändern.

