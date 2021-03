Neue Online-Fortbildungsplattform “DieDozentin” ist gestartet

Seit Januar 2021 bietet die Plattform www.diedozentin.de Online-Seminare an – von zweistündigen Grundlagen-Schulungen bis hin zu zweitägigen Intensiv- Seminaren mit Workshop-Einheiten. In Zukunft sind auch Abend- und Wochenendschulungen geplant. Die Teilnehmer*innen-Anzahl ist in den zweitägigen Angeboten auf 15 Personen beschränkt, um eine besonders hohe Qualität und einen persönlichen Austausch zu garantieren. Bei allen Online-Seminaren liegt der Fokus auf einer praxisorientierten Wissensvermittlung. Tools, Techniken und Methoden können in und nach den Social Media-, und Content-Marketing Seminaren direkt im Arbeitsalltag angewendet werden.

In den Social Media Schulungen geht es um soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Youtube, TikTok & Co. Welche Plattform eignet sich für welches Ziel? Wie wird die eigene Zielgruppe erreicht und wie eine erfolgreiche Strategie aufgebaut? Werbeanzeigen auf Facebook oder Instagram, Reichweitensteigerung und Erfolgsmessung sind ebenso wesentliche Bestandteile, wie die Themen- und Budgetplanung.

In den Content Marketing Schulungen geht es darum, wie der Aufbau einer erfolgreichen Content Marketing Strategie aussieht und mit welchen Inhalten die Zielgruppe erreicht wird. Von Storytelling über die Gestaltung multimedialer Inhalte bis hin zu den verschiedenen (Social Media-) Plattformen wird ein Leitfaden, wie auch die gesamte Klaviatur des Content Marketings vorgestellt und durchgearbeitet.

Bei den Digital Management Schulungen dreht sich alles um Automatisierungsprozesse im digitalen Alltag. Von hilfreichen Tools, die die Arbeit effizienter gestalten, bis hin zu Methoden wie Scrum, Design Thinking oder Entwicklung von Personas werden die Inhalte in Workshops erarbeitet. Dieser Bereich startet in Q2/Q3 und wird von Expert*innen aus der Branche geführt.

